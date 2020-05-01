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Как удалить windows 10 с компьютера полностью?

Опубликовано в от PClegko
01
Май

Информация о том, как удалить windows 10 с компьютера полностью, может понадобиться пользователю при смене операционной системы Windows 10 на другую операционную системы. Или вам может понадобиться удалить Windows 10 полностью, если вы использовали пиратскую систему и переживаете за дальнейшую безопасность ваших данных. Мы подготовили руководство: как удалить windows 10 с компьютера полностью. Материал статьи разделен на несколько частей, в зависимости от ситуации, которая имеется на компьютере.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью, если установлена одна ОС

Существует несколько вариантов удаления операционной системы, с возможностью ее переустановки:

  1. Откат к заводским настройкам (с сохранением и без сохранения пользовательских данных / приложений) с помощью среды восстановления.
  2. Переустановка с помощью загрузочного носителя (с сохранением и без сохранения личных данных).
  3. Форматирование данных с SSD или HDD без сохранения данных. Есть возможность ручного сохранения до форматирования или автоматического через настроенную функцию архивации. Есть возможность установить любую ОС в любое время, после форматирования накопителя.

Выбирайте под собственную задачу, как проще провести удаление Windows 10.

Примечание: если у вас активированная лицензия, в обязательном порядке нужно сперва привязать учетную запись Microsoft к цифровой лицензии Windows 10 на ПК, а затем уже удалять или переустанавливать.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью при помощи отката к заводским настройкам

Если среда восстановления функционирует должным образом, данная опция разрешает вернуть операционную систему к заводскому состоянию без загрузочной флешки Windows 10. Чтобы удалить Windows 10 с сохранением файлов и начать с чистого листа:

  • Нажмите Win+Iи выберите «Обновление и безопасность».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Перейдите в раздел «Восстановление».
  • Напротив первого пункта жмите «Начать».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • При этом выберите вариант «Сохранить мои файлы».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

Чтобы полностью стереть стороннее программное обеспечение, оставив при этом личные файлы:

  • В разделе «Восстановление» немного ниже нажмите ссылку «Узнайте, как начать заново с чистой установкой Windows».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Кликните «Начало работы».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Ознакомьтесь с информацией и нажмите «Далее».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Процесс удаления софта с последующей переустановкой системы с вашими данными займет от 20 минут.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

Удаление Windows 10 с переустановкой, с помощью USB-флешки

Если возникли проблемы со средой восстановления, да и система нуждается в капитальном ремонте, можно переустановить ее с помощью загрузочной флешки:

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Запустите ее и по цепочке придите к варианту «создать установочную флешку».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Выберите USB-накопитель, что подключен к компьютеру (в процессе установки с него будет стерта вся информация, позаботьтесь о ее сохранности заранее).

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Дождитесь, когда файлы скачаются с интернета, и создаться загрузочный диск.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Затем в проводнике откройте флешку и двойным кликом по setup.exe запустите программу установки Windows

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Согласитесь с лицензионным соглашением и скипайте далее.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Оставьте интернет включенным, чтобы ПО проверяло наличие обновлений, и после удаления установило ОС последней версии.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • На данном этапе все готово к удалению и моментальной установке выбранной версии Windows Осталось решить, что делать с файлами.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Нажмите «Изменить выбранные для сохранения компоненты» и выберите один из трех пунктов.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • После, жмите кнопку «Установить».

В конечном итоге вы получите полностью работоспособную Windows 10, и, если сохраняли файлы, можете также их обнаружить в системе.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью: архивирование + чистое удаление

Можно ли удалить Windows 10 так, чтобы установить ее попозже, а не сразу? Выполнить, так называемую «чистую установку». Да, это можно. Если на системном диске присутствуют файлы и папки, которые следует сохранить, то это желательно сделать ручками заранее. Или можно настроить инструмент архивирования данных:

  • Нажмите Win+I – «Обновлённые и безопасность» – «Служба архивации».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Подключите носитель, которому автоматически компьютером будет присвоена буква. Это может быть внутренний накопитель, внешний накопитель, USB-флешка или SD-карта. Выберите этот диск в качестве резервного. После, появится активный пункт «Автоматическое резервное копирование файлов». Его можно настроить.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Выберите период архивации, период сохранения этих копий и подтяните папки, которые нужно резервировать.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Когда резервное копирование проведено (вручную или автоматически), можно приступить к форматированию Windows 10.

Как удалить Windows 10 с компьютера полностью:

  • Для удаления воспользуйтесь загрузочным диском или флешкой, поскольку в нем присутствует инструмент форматирования.
  • Сохраните необходимые файлы с системного диска в другое место (если нужно) и выключайте компьютер.
  • Запустите ПК и нажимайте клавишу Del до тех пор, пока не попадете в меню BIOS (UEFI). Если операция делается на ноутбуке, клавишей вызова данного интерфейса может быть любая из ряда F1-F
  • Нажмите F7 или другую кнопку, отвечающую за вызов Advanced Mode. Если у вас стоит стандартный BIOS, то для выставления приоритета загрузки рекомендуем прочитать статью: “Как установить Windows через БИОС“. Принцип работы такой же, но визуальные различия кардинальные.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Во вкладке «Boot», напротив пункта «Boot Option #1» разверните каталог и выставите на первую позицию установочную флешку.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • После этого жмите F10 и кликайте «Yes».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Перезагрузите компьютер и дождитесь первоначальной подгрузки данных с флешки.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Нажмите «Далее», затем «Установить».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Кликните любую ОС.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Согласитесь с лицензионным соглашением и укажите тип «Выборочная», чтобы получить доступ к тому.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • В следующем окне жмите «Настройка диска».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • По количеству гигабайт определите, где основной раздел под систему, дополнительный и системные. Выберите «Диск С» и жмите «Форматировать».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • После того, как общий размер будет равен свободному, можете закрывать установщик и выключать компьютер, поскольку Windows 10 только что полностью удалена с компьютера.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью, если на ПК их установлено несколько

Как удалить Windows 10 с компьютера полностью, если их на ПК несколько? Это сделать легче, чем если бы она была одна. Но и здесь есть нюансы. Загрузочный накопитель никуда не прячьте, он может пригодиться.

Удалить вторую Виндовс 10 нужно находясь в той системе, которую вы хотите оставить:

  • Запустите Windows, которая остается на этом компьютере.
  • Нажмите Win+R и введите msconfig.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Кликните вкладку «Загрузка» и выберите ОС, которую нужно оставить. Она будет помечена, как текущая операционная система. Выбрав ее, жмите «Использовать по умолчанию».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Затем выделите вторую и жмите «Удалить».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Удаление Винды под номером 2 из загрузчика прошло успешно.

Следующий шаг полного удаления – заняться остаточными файлами. Это можно сделать вручную (удалив системные папки) или автоматически, полностью форматировав диск, на котором была не нужная Windows 10. Полное форматирование делается несколькими способами:

  • В проводнике нажмите ПКМ по диску и из выпавшего меню выберите опцию «Форматировать». Снимите галочку с пункта «Быстрое» и жмите «Начать».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Кликните правой кнопкой по пуск и откройте «Управление дисками». Выберите нужный диск и кликните «Удалить том».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • После, жмите «Форматировать» для полной очистки.

Здесь есть маленький нюанс, который может осложнить последующую загрузку оставшейся Windows 10. Когда на системный диск записывается операционная система, создается главная загрузочная запись (MBR). Если MBR-запись удалилась вместе с первой системой, ее нужно восстановить. Это делается с помощью загрузочной флешки Windows 10:

  • Запустите установку Windows 10 с флешки (с помощью смены приоритета загрузки в UEFI).
  • В начальном разделе выберите «Восстановление системы».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Перейдите в «Дополнительные параметры» и жмите опцию «Восстановление при загрузке».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Ожидайте завершения и починки MBR-записи.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью из-под Ubuntu

Как удалить Windows 10 с компьютера полностью, которая была записана совместно с Ubuntu в режиме мульти загрузочной установки систем и при этом сохранить Ubuntu?

Логика удаления такая же, как и при стирании данных из-под второй Windows:

  • При запуске загрузчика GRUB выберите и запустите Ubuntu.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • В главном окне в сайдбаре слева нажмите кнопку меню.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Через поиск найдите и запустите утилиту «Disks».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • В программе выберите раздел Windows, которую нужно стереть. Его легко узнать, поскольку тот имеет формат NTFS. Кликнув на том, нажмите на кнопку «минус» под ним.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • В подтверждающем окне жмите «delete».

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Операцию подтвердите паролем администратора.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Готово. Основного раздела теперь нет. Но могут остаться мелкие: «Зарезервировано системой», «Восстановление». Если они обнаружены, удалите их по аналогии с предыдущим.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Затем снова запустите Ubuntu. Поскольку Windows 10 удалена, нужно, чтобы и в загрузчике ее не было в списке. Стереть эту информацию можно в терминале. Комбинацией клавиш Ctrl + Alt + T вызовите его и введите команду sudo update-grub.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью

  • Введите пароль администратора, и дождитесь окончания процедуры. После обновления GRUB в нем больше не будет отображаться удаленная Windows

Теперь вы знаете, как удалить windows 10 с компьютера полностью. Для этой цели предусмотрено множество инструментов как у самой системы, так и за ее пределами. Благодаря наличию среды восстановления, можно стереть данные и тут же их восстановить. А с помощью загрузочного накопителя можно сделать это или записать чистую операционную систему на только что отформатированный и подготовленный жесткий диск или твердотельный накопитель.

PClegko
PClegko недавно публиковал (посмотреть все)

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