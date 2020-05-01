Информация о том, как удалить windows 10 с компьютера полностью, может понадобиться пользователю при смене операционной системы Windows 10 на другую операционную системы. Или вам может понадобиться удалить Windows 10 полностью, если вы использовали пиратскую систему и переживаете за дальнейшую безопасность ваших данных. Мы подготовили руководство: как удалить windows 10 с компьютера полностью. Материал статьи разделен на несколько частей, в зависимости от ситуации, которая имеется на компьютере.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью, если установлена одна ОС

Существует несколько вариантов удаления операционной системы, с возможностью ее переустановки:

Откат к заводским настройкам (с сохранением и без сохранения пользовательских данных / приложений) с помощью среды восстановления. Переустановка с помощью загрузочного носителя (с сохранением и без сохранения личных данных). Форматирование данных с SSD или HDD без сохранения данных. Есть возможность ручного сохранения до форматирования или автоматического через настроенную функцию архивации. Есть возможность установить любую ОС в любое время, после форматирования накопителя.

Выбирайте под собственную задачу, как проще провести удаление Windows 10.

Примечание: если у вас активированная лицензия, в обязательном порядке нужно сперва привязать учетную запись Microsoft к цифровой лицензии Windows 10 на ПК, а затем уже удалять или переустанавливать.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью при помощи отката к заводским настройкам

Если среда восстановления функционирует должным образом, данная опция разрешает вернуть операционную систему к заводскому состоянию без загрузочной флешки Windows 10. Чтобы удалить Windows 10 с сохранением файлов и начать с чистого листа:

Нажмите Win+Iи выберите «Обновление и безопасность».

Перейдите в раздел «Восстановление».

Напротив первого пункта жмите «Начать».

При этом выберите вариант «Сохранить мои файлы».

Чтобы полностью стереть стороннее программное обеспечение, оставив при этом личные файлы:

В разделе «Восстановление» немного ниже нажмите ссылку «Узнайте, как начать заново с чистой установкой Windows».

Кликните «Начало работы».

Ознакомьтесь с информацией и нажмите «Далее».

Процесс удаления софта с последующей переустановкой системы с вашими данными займет от 20 минут.

Удаление Windows 10 с переустановкой, с помощью USB-флешки

Если возникли проблемы со средой восстановления, да и система нуждается в капитальном ремонте, можно переустановить ее с помощью загрузочной флешки:

Найдите флешку, размером от 8 Гб, подключите ее к USB-порту ПК.

Откройте страницу загрузки образа Виндовс 10 и скачайте утилиту на ПК.

Запустите ее и по цепочке придите к варианту «создать установочную флешку».

Выберите USB-накопитель, что подключен к компьютеру (в процессе установки с него будет стерта вся информация, позаботьтесь о ее сохранности заранее).

Дождитесь, когда файлы скачаются с интернета, и создаться загрузочный диск.

Затем в проводнике откройте флешку и двойным кликом по setup.exe запустите программу установки Windows

Согласитесь с лицензионным соглашением и скипайте далее.

Оставьте интернет включенным, чтобы ПО проверяло наличие обновлений, и после удаления установило ОС последней версии.

На данном этапе все готово к удалению и моментальной установке выбранной версии Windows Осталось решить, что делать с файлами.

Нажмите «Изменить выбранные для сохранения компоненты» и выберите один из трех пунктов.

После, жмите кнопку «Установить».

В конечном итоге вы получите полностью работоспособную Windows 10, и, если сохраняли файлы, можете также их обнаружить в системе.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью: архивирование + чистое удаление

Можно ли удалить Windows 10 так, чтобы установить ее попозже, а не сразу? Выполнить, так называемую «чистую установку». Да, это можно. Если на системном диске присутствуют файлы и папки, которые следует сохранить, то это желательно сделать ручками заранее. Или можно настроить инструмент архивирования данных:

Нажмите Win+I – «Обновлённые и безопасность» – «Служба архивации».

Подключите носитель, которому автоматически компьютером будет присвоена буква. Это может быть внутренний накопитель, внешний накопитель, USB-флешка или SD-карта. Выберите этот диск в качестве резервного. После, появится активный пункт «Автоматическое резервное копирование файлов». Его можно настроить.

Выберите период архивации, период сохранения этих копий и подтяните папки, которые нужно резервировать.

Когда резервное копирование проведено (вручную или автоматически), можно приступить к форматированию Windows 10.

Как удалить Windows 10 с компьютера полностью:

Для удаления воспользуйтесь загрузочным диском или флешкой, поскольку в нем присутствует инструмент форматирования.

Сохраните необходимые файлы с системного диска в другое место (если нужно) и выключайте компьютер.

Запустите ПК и нажимайте клавишу Del до тех пор, пока не попадете в меню BIOS (UEFI). Если операция делается на ноутбуке, клавишей вызова данного интерфейса может быть любая из ряда F1-F

Нажмите F7 или другую кнопку, отвечающую за вызов Advanced Mode. Если у вас стоит стандартный BIOS, то для выставления приоритета загрузки рекомендуем прочитать статью: “Как установить Windows через БИОС“. Принцип работы такой же, но визуальные различия кардинальные.

Во вкладке «Boot», напротив пункта «Boot Option #1» разверните каталог и выставите на первую позицию установочную флешку.

После этого жмите F10 и кликайте «Yes».

Перезагрузите компьютер и дождитесь первоначальной подгрузки данных с флешки.

Нажмите «Далее», затем «Установить».

Кликните любую ОС.

Согласитесь с лицензионным соглашением и укажите тип «Выборочная», чтобы получить доступ к тому.

В следующем окне жмите «Настройка диска».

По количеству гигабайт определите, где основной раздел под систему, дополнительный и системные. Выберите «Диск С» и жмите «Форматировать».

После того, как общий размер будет равен свободному, можете закрывать установщик и выключать компьютер, поскольку Windows 10 только что полностью удалена с компьютера.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью, если на ПК их установлено несколько

Как удалить Windows 10 с компьютера полностью, если их на ПК несколько? Это сделать легче, чем если бы она была одна. Но и здесь есть нюансы. Загрузочный накопитель никуда не прячьте, он может пригодиться.

Удалить вторую Виндовс 10 нужно находясь в той системе, которую вы хотите оставить:

Запустите Windows, которая остается на этом компьютере.

Нажмите Win+R и введите msconfig.

Кликните вкладку «Загрузка» и выберите ОС, которую нужно оставить. Она будет помечена, как текущая операционная система. Выбрав ее, жмите «Использовать по умолчанию».

Затем выделите вторую и жмите «Удалить».

Удаление Винды под номером 2 из загрузчика прошло успешно.

Следующий шаг полного удаления – заняться остаточными файлами. Это можно сделать вручную (удалив системные папки) или автоматически, полностью форматировав диск, на котором была не нужная Windows 10. Полное форматирование делается несколькими способами:

В проводнике нажмите ПКМ по диску и из выпавшего меню выберите опцию «Форматировать». Снимите галочку с пункта «Быстрое» и жмите «Начать».

Кликните правой кнопкой по пуск и откройте «Управление дисками». Выберите нужный диск и кликните «Удалить том».

После, жмите «Форматировать» для полной очистки.

Здесь есть маленький нюанс, который может осложнить последующую загрузку оставшейся Windows 10. Когда на системный диск записывается операционная система, создается главная загрузочная запись (MBR). Если MBR-запись удалилась вместе с первой системой, ее нужно восстановить. Это делается с помощью загрузочной флешки Windows 10:

Запустите установку Windows 10 с флешки (с помощью смены приоритета загрузки в UEFI).

В начальном разделе выберите «Восстановление системы».

Перейдите в «Дополнительные параметры» и жмите опцию «Восстановление при загрузке».

Ожидайте завершения и починки MBR-записи.

Как удалить windows 10 с компьютера полностью из-под Ubuntu

Как удалить Windows 10 с компьютера полностью, которая была записана совместно с Ubuntu в режиме мульти загрузочной установки систем и при этом сохранить Ubuntu?

Логика удаления такая же, как и при стирании данных из-под второй Windows:

При запуске загрузчика GRUB выберите и запустите Ubuntu.

В главном окне в сайдбаре слева нажмите кнопку меню.

Через поиск найдите и запустите утилиту «Disks».

В программе выберите раздел Windows, которую нужно стереть. Его легко узнать, поскольку тот имеет формат NTFS. Кликнув на том, нажмите на кнопку «минус» под ним.

В подтверждающем окне жмите «delete».

Операцию подтвердите паролем администратора.

Готово. Основного раздела теперь нет. Но могут остаться мелкие: «Зарезервировано системой», «Восстановление». Если они обнаружены, удалите их по аналогии с предыдущим.

Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Затем снова запустите Ubuntu. Поскольку Windows 10 удалена, нужно, чтобы и в загрузчике ее не было в списке. Стереть эту информацию можно в терминале. Комбинацией клавиш Ctrl + Alt + T вызовите его и введите команду sudo update-grub.

Введите пароль администратора, и дождитесь окончания процедуры. После обновления GRUB в нем больше не будет отображаться удаленная Windows

Теперь вы знаете, как удалить windows 10 с компьютера полностью. Для этой цели предусмотрено множество инструментов как у самой системы, так и за ее пределами. Благодаря наличию среды восстановления, можно стереть данные и тут же их восстановить. А с помощью загрузочного накопителя можно сделать это или записать чистую операционную систему на только что отформатированный и подготовленный жесткий диск или твердотельный накопитель.