Виджеты для сайта, которые увеличат продажи в бизнесе!

Для коммерческих сайтов в приоритете удержать своих посетителей и подтолкнуть их к совершению какого-либо действия: подписка, покупка, указание контактных данных, заполнение других форм, клики и прочее. Для этого применяются различные способы, но самыми действенными остаются виджеты для сайта. С их помощью бизнес получает обратную связь от клиентов и больше продаж.

Виджеты для сайта – что это такое?

Виджетами называются вспомогательные приложения, нацеленные на выполнение конкретной задачи. С формальной точки зрения виджет – это небольшое приложение, сфокусированное на выполнение определенной полезной работы. Четверть века назад виджетами именовались различные гаджеты, но за прошедший период значение слова преобразилось.

Виджеты для сайта предлагают посетителям удобные опции и дополняют общий образ сетевого ресурса. Функции у них разнообразны:

Оповещения. Обмен какими-либо данными. Вывод дополнительной информации.

В качестве инструментов с такими функциями можно выделить квизы, поп-ап, панели оповещений. Ими можно охарактеризовать те элементы, которые визуально и с помощью звука сообщают об уведомлений для пользователя.

Виджеты для сайта – классификация

Чтобы не путаться в разнообразии виджетов их можно классифицировать по:

Внешнему виду – как и в каком месте отображаются;

Функциям – за что отвечает;

Интерактивности – возможно ли взаимодействовать с ними пользователям.

Рассмотрим каждую классификацию отдельно.

Виджеты для сайта – внешний вид

По такому признаку можно выделить:

Топперы – отображены в верху сайта и имеют вид полоски с полем и кнопками. Обычно с их помощью информируют посетителей о скидках, проводимых акциях. Плюс хорошо подходят для сбора контактов. Флор – аналог топпера, но располагается в нижней части экрана. Всплывающие окна (поп-ап) – перекрывают только что посещенную страницу, чтобы пользователь обратил внимание на предложения или оставил контактные данные. Ярлыки – находятся сбоку и позволяют пользователям по нажатию развернуть форму для получения обратной связи. Встраиваемые виджеты – блок контента на главной странице или полноценный раздел на дополнительной, с помощью которого можно выполнять различные задачи.

Виджеты для сайта и их функции

Если виджеты похожи по расположению и виду, то это не значит, что их функции одинаковые. Основной функционал:

Сбор статистики;

Обратная связь;

Сбор контактных данных и клиентской базы;

Информирование;

Упрощение связи между сотрудником и клиентом.

Интерактивность

Последний признак, по которому можно делить виджеты, это:

Интерактивные – с ними пользователь может взаимодействовать.

Информеры – они работают независимо от желаний посетителя.

Первыми выступают виджеты сообщений, чатов и социальных сетей.

В качестве последних можно привести пример: виджет прогноза погоды, курса валют, счета спортивных мероприятий.

Взаимодействие

Следует понимать, что установка множества виджетов, стремящихся «помочь» пользователю могут в край отпугнуть его. После такой назойливости, он закроет страницу сайта и не вернется в ближайшее время так уж точно.

Размещать виджеты на сайте нужно дозировано. Они должны:

Вписываться в общий дизайн страницы. Интерактивные быть видны, но не раздражать. Информеры делать свои задачи и не выделяться. Появляться на бездействующей странице один раз с полезным предложением помочь.

Чтобы инструмент не раздражал посетителей, не нужно его прятать. Поместите его на видное место и оформите лучшим дизайнерским решением.

Если пользователю действительно понадобится помощь, он использует необходимый ему функциональный блок сайта. Наилучшим решением для поднятия продаж является установка виджет чата для сайта. Это своеобразная многофункциональная кнопка, которая по функциям достигает уровня современного мессенджера.

Виджеты для сайта – обзор инструментов

Для увеличения продаж придумано множество инструментов. При правильном обращении с их помощью увеличивается конверсия продаж.

Виджет чата

Кандидатом на роль лучшего виджета является бизнес-мессенджер Jivo от живосайта. Это не просто чат-бот с шаблонными формами обращения онлайн консультанта. Количество его функций, каналов связи и гибких настроек позволят завлечь дополнительного клиента и продать ему товар или услугу.

Возможности Jivo:

Работа в режиме чата. Пользователь, написавший в чат, может тут же получить ответ на свой вопрос. Общение в непринужденной обстановке позволит посетителю сделать правильный выбор. Это повысит шанс успеха, вы получите лояльного клиента и увеличите продажи. Обратный звонок. Подключив опцию обратного звонка, вы можете перезвонить клиенту, проинформировав его по всем интересующим вопросам. Получение писем. Если вы в качестве канала связи указываете электронную почту, то можете подтянуть ее к Jivo. Удобно проверять и отвечать по разным каналам связи, когда они собраны в едином месте. Виртуальный АТС. С этой функцией, если клиент захочет вам позвонить, то дозвонится напрямую. При этом вы получаете полный набор SIP-телефонии с возможностью распределения звонков между операторами, переадресацию, голосовые приветствия, сохранение истории обращения, виртуальные номера. Социальные сети. Если клиент захочет вести с вами диалог через один из зарегистрированных профилей соцсети ВКонтакте, Facebook, Telegram, он это сделает. А вы сможете дать ответ, не покидая единого инструмента.

Бизнес-чат Jivo это полноценная платформа для онлайн коммуникаций с посетителями. Кроме основных опций, платформа имеет дополнительные:

Предоставление информации о посетителе;

Интеграция с CRM-системами;

Наблюдение за печатью текста собеседника;

Мониторинг посетителей;

Оценка качества обслуживания;

История обращения;

Передача фото и файлов;

Быстрые фразы для ответа посетителю;

Встроенный переводчик;

Спам-блокировщик;

Разделение чатов с опознавательными знаками.

Благодаря подобным мелочам и выстраивается единая многофункциональная система, коей является виджет чата живосайт.

Поп-ап

Pop-up или всплывающие окна для сайта при правильной подаче помогут увеличить продажи. Работать с поп ап поможет сервис moclients.com. Можно применять такие настройки:

Появление страницы при попытке ухода с сайта. Всплытие окна по таймеру. Открытие в зависимости от используемого устройства (компьютер, смартфон). Страницы появления всплывающего окна.

Виджет всплывающих окон может быть тесно связан с формой заполнения данных или квизом. Квиз помогает покупателю определиться, для чего и какой товар ему необходим. С его помощью покупатель настраивается морально на покупку, которую он хотел бы совершить. Плюс к этому квиз рекомендует несколько товаров во время ответов на вопросы.

К такому типу еще относятся тесты, каталоги, подписки, калькуляторы.

Калькулятор (разновидность квиз-теста)

Калькулятор или квиз-тест это своеобразный виджет обратной связи. С его помощью можно:

Заинтересовать посетителя пройти несколько шагов теста и получения результата указать свои данные для обратной связи. Усилить эффект в заинтересованности товаром, предложив скидку, бесплатную доставку или иную программу лояльности.

Настройки делаются по специальному шаблону:

Пользователю нужно дать ответ на 3 и более вопросов, которые логично связаны, подходят по тематике страницы и должны заинтересовать его. Посетитель может выбирать уже указанные ответы или писать их самостоятельно. Кроме текста зашедший в квиз-тест видит дополнительную графику в виде фото. А все вопросы могут разделяться по шагам. В конечном счете пользователю будет предложена возможность оставить контакты для обратной связи.

Callback – виджет обратного звонка

Через услугу «Обратный звонок» посетители сайта в течении минуты связываются с вашим отделом продаж. Виджет выполнен в виде кнопки с изображением телефонной трубки, которая размещается на видном месте в одном из блоков (например, во флоре) или интегрирована в онлайн чат.

Работает инструмент так:

Пользователь нажимает на иконку и раскрывается форма обратной связи;

В форме указывается текстовый блок (настраиваемый для каждой страницы);

В форме указано пустое поле с вариантом заполнения телефонного номера;

Указав номер и нажав на кнопку «заказать звонок» виджет связывается с менеджером;

Далее ярлык трубки начинает вибрировать, имитируя входящий вызов;

Подняв трубку, посетитель может вести диалог голосом с менеджером.

Стадный инстинкт

Инструмент «Стадный инстинкт» создает видимость бурных продаж и очереди из клиентов. Это на психологическом уровне подталкивает клиента к покупке на востребованный многими товар. Работает он так:

После установки кода в одном из блоков (например сайдбар) появляется форма;

В форме можно настроить показ товаров, которые только что были куплены на определенную сумму;

Поток имитации покупок другими клиентами подталкивает посетителя тоже приобрести услугу или товар.

Триггерные рассылки

Инструмент продвижения по воронке продаж, цель которого не собрать пользовательские данные, а упростить регистрацию и подогреть интерес к будущей покупке.

Обычно его применяют для генерации лидов в таких мероприятиях как:

Регистрация на вебинар.

Получение раннего доступа к платному продукту.

Панели оповещений

Цель инструмента дополнить страницу портала. Информация может быть о:

Новом продукте;

Публикации информационной статьи;

Наличии скидок;

Возможности бесплатной доставки при покупке.

Эта информация обычно умещается в одной строке появившегося уведомления. Пользователь решает сам, открывать ли предложение или остаться на текущей странице.

Виджеты для сайта – сравнение популярных площадок

Интеграцию виджетов для бизнеса предлагают множество компаний. Среди них выделяются пять площадок, уже зарекомендовавших себя.

Площадка Moclients Jivosite Venyoo Witget Meedget Языковые версии Русский, Английский Русский, Английский + еще 20 языков Русский Русский, Английский Русский Установка Бесплатно самостоятельно и через техподдержку Бесплатно самостоятельно и через техподдержку Бесплатно самостоятельно Бесплатно самостоятельно Бесплатно самостоятельно Настройки Простые, 15 мин Средние, 45 мин Простые, 20 мин Средние, 45 мин Простые, 15 мин Цена 16 рублей /сутки за сайт 592-790 руб за каждого оператора в месяц От 25 до 2,5 рублей за заявку; чем больше в месяц, тем ниже ставка 1000 рублей в месяц минимальный тариф 790 руб в месяц Бесплатная версия Есть для сайтов с низким трафиком (до 10 заявок) Базовая версия 0 рублей до пяти операторов Пробный период 14 дней Пробный период 14 дней Бесплатный тариф с задержкой заявок 4 часа Онлайн чат Отсутствует В наличии Только в личном кабинете Отсутствует Отсутствует Callback Отсутствует В наличии В наличии Отсутствует (вручную с помощью собранных заявок) В наличии Квизы В наличии Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Поп-ап В наличии Отсутствует В наличии В наличии Отсутствует Сбор заявок В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии Интеграция с аналитикой Полная Полная Полная Полная Полная CRM-интеграция Битрикс24, AmoCRM, RetailCRM, RoiStat, R7K12, Мой склад, Мегаплан Битрикс24, AmoCRM, LPgenerator, RetailCRM, Google таблицы, Мой Склад, Мегаплан, 1C CRM Битрикс24, AmoCRM, RoiStat Email-рассылки AmoCRM, EnvyCRM, Битрикс24

Виджеты для сайта при правильном использовании повышают конверсию продаж при текущем трафике. Применяя различные инструменты в общей концепции с дизайном сайта, вы поднимете юзабилити, уменьшите отказы и подогреете интерес аудитории к вашему продукту. В этом помогут специальные готовые решения, такие как бизнес-мессенджер от живосайт.