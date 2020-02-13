Как стримить в Twtich через OBS, XSplit, Xbox One, PS4 и смартфон?

Twitch – сервис, размещающий онлайн трансляции любого зарегистрировавшегося в нем пользователя. Увы, но возможностей тонкой настройки трансляции на самом Twitch не предусмотрено. Как стримить Twitch в таком случае? Раз спрос есть, было создано и предложение в виде отдельных приложений, работающих с api данного сервиса. В рамках статьи указаны программы, помогающие стримить в Twitch.

Как стримить в Twtich – регистрация и первые настройки

Обязательное условие для будущего стрима – зарегистрированный (и не заблокированный) аккаунт на Твиче. Регистрация происходит так:

1. Откройте страницу Twitch.tvи перейдите в окно регистрации.

2. Заполните все поля и подтвердите регистрацию кодом, пришедшим на электронную почту.

3. Далее перейдите в настройки только что созданного аккаунта, в раздел «Канал и видеоматериал» и включите двухфакторную аутентификацию, подвязав номер мобильного телефона.

4. После подвязки номера для 2FA становится доступен ключ основной трансляции.

5. Ключ нужен для клиентских программ, которыми следует пользоваться для полноценной Twitch-трансляции. Без него допуск к вашему аккаунту и онлайн стриммингу будет запрещен.

Программы потокового вещания для ПК

Есть масса программ, разрешающих захватывать видео и транслировать его на площадку Twitch в реальном времени. Но пользуются реальный спросом всего две.

Как стримить в Twtich через OBS Studio

Open Broadcaster Software (OBS) – надежное и популярное приложение с открытым исходным кодом, которое доступно для Windows, MacOS, Linux. Давайте разберемся, как стримить в Twtich при помощи этого приложения.

Для работы через Twitch:

1. Установите OBS на компьютер и запустите клиент, согласитесь на использование мастера автоматической настройки.

2. В последующих параметрах оптимизируйте видео под стрим, настройки видео и подвязку ключа потока. Если этого не сделать на данном этапе, то можно такую опцию найти в разделе «Настройки» – «Вещание».

3. Ключ потока и есть «Ключ основной трансляции», который можно скопировать в настройках Твича.

4. Завершив настройку программа может выбрать слишком большой битрейт. Если видеопоток начнет подтормаживать, рекомендуется его снизить в разделе «Настройки» – «Вывод».

5. Применяйте настройки и приступайте к основным заготовкам будущей трансляции.

По интерфейсу программы, позволяющей стримить в Twitch:

1. В левом нижнем углу расположен блок «Сцены». Это набор всех настроек того, что будет отображено на экране стрима.

Сцены выступают некими шаблонами того, что будет подтянуто в разделе «Источники». Между этими шаблонами можно быстро переключаться, тем самым меняя основное отображение данных на экране.

2. В следующем разделе «Источники» можно выбрать заранее запущенную игру (Захват игры), захват данных с браузера, etc. В первом окне создайте новый источник, и выберите захват отдельного окна, а среди подтянувшихся окон уже запущенную игру.

3. К основному окну можно подключить дополнительные, например «Веб-камеру». Это делается с помощью функции «Устройство захвата видео».

4. Окна можно изменять в размере, размещать в нужной области экрана, привязывать и сохранять различные параметры к сценам.

5. Микрофон подключается с помощью источника «Захват входного аудиопотока».

После подобных настроек, стримить в Twitch можно нажатием кнопки «Запустить трансляцию».

Как стримить в Twtich через XSplit

Еще одна не менее популярная программа XSplit Broadcaster разрешает стримить Twitch с тонкими настройками вывода транслируемой информации.

Взаимодействовать с утилитой просто:

1. Загрузите и установите клиент с официального сайта. Там же зарегистрируйте аккаунт.

2. Авторизуйтесь в приложении и приступайте к настройке.

3. В разделе «Просмотр» – «Разрешение» можно выбрать оптимальное разрешение в зависимости от мощности ПК. В соседней вкладке можно выставить частоту кадров.

4. В разделе «Трансляция» следует «Добавить канал» для подтягивания api Twitch.

5. Ключ канала подтягивается в поле RTMP Url. Дополнительно понадобится именовать канал (строка Name), для удобства работы с ним в программе. «Stream Name» нужно указывать всегда при начале запуска стрима.

6. Также можно выбирать кодек и битрейт аудио и видео потока. Чтобы узнать возможности выбранного вами битрейта можно устроить «Тест пропускной способности».

7. Захватывать источники, которые нужно стримить в Twitch, можно через функцию «Добавить».

8. В этом разделе разрешено выводить игру, медиафайлы, видео с веб-камеры, аудио с микрофона, скриншот и прочее. После добавления определенного источника его можно настроить, нажав на активное окно ПКМ. Например, можно включить опцию «Хромакей» для захвата видео с веб-камеры.

9. Добавленные окна можно менять в размере, в месте расположения, накладывать друг на друга.

10. В правом нижнем блоке размещен блок «Current Scene». В нем всегда задействована активная сцена. К ней по умолчанию привязываются все настроенные вами захваты.

Если открыть другую Scene, перед вами откроется чистый экран. Настроив это окно немного по другому, вы после сможете переключаться между «Source» для быстрой смены воспроизводимой информации, прямо во время трансляции.

Запуск стрима делается в разделе «Трансляции» нажатием на созданный канал.

Макеты и оповещения

Ручная кастомизация имеет место быть, но многие смогут упростить свою жизнь благодаря специальным макетам и пользовательских предупреждений. Существует два полезных набора, способствующих улучшению внешнего вида стрима:

StreamLabs – пакет настраиваемых виджетов. Помогает отображать уведомления о донате и подписках. Разрешает настраивать ботов для модерации чата.

StreamElements – разрешает создавать или использовать готовые макеты из собственной базы инструментов. Из полезного можно найти анимацию, кастомизированные кнопки, полезные виджеты.

Подтягивание их происходит через добавление источника «Веб-страница».

Как стримить в Twtich через консоли Xbox One и PS4

Стримить в Twitch через консоли очень легко. На Play Station 4 функционал сервиса доступен через функцию «Share». Достаточно воспользоваться цепочкой «Поделиться» – «Показать игру» – «Twitch».

После авторизации в аккаунт, ваша трансляция станет активна на площадке в реальном времени.

У Xbox One явной интеграции с Twitch нет, поэтому приложение надо загружать из Microsoft Store. Порядок такой:

Установите программу и авторизуйтесь в своем профиле Твич. Жмите «Трансляция» в нижнем углу экрана для запуска вашей игры и уменьшения окна программы. Кликните «Название трансляции» для переименования стрима. В настройках вы можете оставить активным веб-камеру Kinect, убедится, что микрофон подключен. Для старта следует нажать «Start Broadcast».

Трансляция со смартфона

Стримить в Twitch можно и со смартфона. Это можно делать благодаря официальному приложению Twitch для ОС Android и iOS. Приложение больше направлено для онлайн трансляции с веб-камеры, чем захвата экрана телефона.

Для трансляции игр со смартфона можно использовать дополнительное ПО (BitStream, Stream Mirroring). Стримить игры со смартфона рекомендуется в том случае, если устройство имеет хорошую начинку и не начнет виснуть после 20 минут трансляции.

Благодаря сервису Twitch каждый человек имеет возможность открыто транслировать свои умения и харизму. Для серьезного подхода к этому делу пользователями используются программы для захвата игр, мультимедиа, веб-страниц и прочих ресурсов. Это персонализирует страницу стримера, разрешая ему работать с нужным набором функций для комфортного ведения трансляции.