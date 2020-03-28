Совместимость компонентов – это основополагающий фактор любого апгрейда компьютера. Особенно остро встает вопрос на совместимость процессора и видеокарты для геймеров. В данном материале вы узнаете, какие роли возложены на CPU и GPU, как проверить совместимость процессора и видеокарты, чтобы отыскать наилучший баланс между ними опираясь на статистику бенчмарков и приобретенные знания.

Совместимость процессора и видеокарты — базовая информация

Для проверки совместимости в дебри работы компонентов лезть не нужно. Важно понимать логику работу отдельных компонентов и всей системы в целом. Кто за что отвечает:

Центральный процессор (CPU) – отвечает за физику и геометрию. ЦП создает всю ту картинку, которую в последствии отрисовывает видеокарта. Видеокарта (GPU) – отвечает за отрисовку картинки (сетка, ланшафт) и все красоты, воспринимающиеся нашими глазами. Материнская карта – связующее звено всех элементов компьютера, в том числе CPU и GPU. Чтобы оба компонента успешно могли сосуществовать в одном компьютере, их разъемы должны поддерживаться материнкой. Например, одинаковая версия сокета для процессора и одинаковая (желательно) системной шины PCI Express для дискретной видеокарты.

Вернемся к совместимости процессора и видеокарты. Когда ЦП не успевает отрендерить нужное количество кадров (FPS), которые нужны графической карточке, начинается ботлнекинг (bottleneck). То есть один из компонентов системы не дает другому (или другим) компонентам раскрыть весь свой потенциал. Узкое горлышко (перевод bottleneck) демонстрирует показательный пример этому явлению.

При ботлнекинге ЦП загрузка видеокарты может постоянно манятся от 0 до 100%, может не доходить до 100%. Такие поведенческие факторы говорят о том, что процессор не успевает за графической картой.

Или наоборот – процессор довольно мощный, а видеокарта не успевает ним. Это заметить сложнее, потому как явных фризов не будет, а будет попросту низкий FPS. Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, следует понижать настройки игры.

Избавит от такого явления проверка совместимости процессора и видеокарты.

Проверка совместимости процессора и видеокарты

Есть три способа подбора видеокарты под процессор:

Просмотр характеристик и соответствие между компонентами. Это нужно для того, чтобы выявить, смогут ли вообще сосуществовать CPU и GPU в единой системе. Проверка процессора и видеокарты через прогнанный бенчмарк. Сравнение голых цифр чтобы выявить «зеленую зону» для наилучшего баланса. Собственный опыт определения в тех играх, которые вы запускаете.

По характеристикам

Современные дискретные карты графики подключаются к материнской плате через слот PCIe версии 3.0. При этом поддержка PCIe должна быть не только у материнской платы, но и у ЦП, иначе могут наблюдаться проблемы стандартного функционирования всего ПК.

В 2019 году ознаменовалась эра поддержки версии PCIe 4.0 с выходом материнских плат X570 Aorus от Gigabite. Теперь на рынке 2020 года можно найти все компоненты (материнка, ЦП, дискретная карта) с поддержкой новой версии слота, с лучшей пропускной способностью. Но цены – кусаются.

Если же видеокарта совместно с материнкой поддерживает PCIe 4.0, а процессор только PCIe 3.0 – вся система будет работать с PCIe 3.0. То есть возвращается к тебе ботлнекинга.

В целом сейчас материнские платы создаются под различные модели и различные производители, поэтому ошибиться в дефолтных характеристиках не получится:

1. За совместимость материнки и CPU отвечает сокет. Популярными являются Socket 1050, 1151, 2011, 2066, AM3+, AM4, FM2+.

2. За совместимость GPU отвечает слот PCIe x.

Этой совместимости достаточно для запуска системы.

Совместимость процессора и видеокарты — тесты бенчмарка

Если вы прицениваетесь или у вас на руках уже есть ЦП и дискретная карта, повести проверку на «идеальную пару» поможет PassMark Software. Пользоваться им довольно легко. Исходные данные можно найти в таблице:

Для видеокарт — https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Для процессоров — https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Инструкция использования такая:

1. В поисковую строку первой таблицы введите модель графической карты (например GTX 1070).

2. В поисковую строку второй таблицы введите модель процессора (например Intel Core i5 6600K).

3. Сравните оба показателя по рейтингу Passmark. Идеальный баланс достигается при показателях равных или отличающихся друг от друга не более чем на 10%.

4. В данном примере видно, что процессор Intel Core i5 6600K не дает раскрыть весь потенциал графической карты Geforce GTX

5. В зеленой зоне вместе с Geforce GTX 1070 будут ЦП Core i7 6900K, AMD Ryzen 5 2600, Core i9 9900T.

6. В зеленой зоне вместе с Intel Core i5 6600K будут GeForce GTX 1050 Ti, Radeon RX 570.

7. Вторым критерием будет цена. Сравнивайте их перед окончательным выбором.

Мониторинг процессора и видеокарты с помощью простой таблицы с цифрами показал несовместимость выбранных изначально комплектующих и помог подобрать более правильные пары, чем избавил от ботлнекинга.

Но правильно ли опираться на голые числа? Не совсем, если у тебя появляется кой какой опыт зависимости одних показателей от других. При этом, в играх или требовательных к ресурсам программах на плечи процессора могут ложится совсем незначительные задачи геометрии, а вот видеокарте приходится тяжко, чтобы нарисовать картинку, которая воспринимается зрительно очень и очень красочно.

При таких обстоятельствах лучше провести тестинг собственноручно.

Совместимость процессора и видеокарты — тестирование своими руками

Если у вас есть один элемент системы (например, ЦП), а вам нужно подобрать правильный второй компонент (например, GPU), следует запустить одну из требовательных игр ААА класса.

Проследить, на что способен процессор можно, снизив настройки в игре все, за которые отвечает видеокарта. Этим вы снимаете нагрузку с графического ядра, чтобы она не была загружена на 100%. После этого вы увидите, какое количество кадров готов отрисовать ваш процессор в той или иной игре. В каждой игре отрисовка будет своя. По большому счету это зависит от движка игры и тех технологий, что используются для нее.

После определения FPS при минимальных настройках графики нужно подбирать под нее видеокарту, которая также сможет обеспечить такой же уровень FPS в игре. Например, если в Ведьмак 3 ЦП покажет 30 FPS, то и видеокарту нужно подбирать 30 FPS. Если же GPU может разогнаться до 60 кадров, процессор просто не сможет успевать за ним и проявится ботлнекинг.

На примере двух игр опытным путем выясните соответствует ли процессор и видеокарта в играх одинаковому фреймрейту.

Для Battlefield One:

1. Зайдите в Настройки графики и снизьте их. За графику отвечает – разрешение экрана, качество графики, трава, постообработка, эффекты. За физику и геометрию в ЦП – ландшафт и сетка.

2. Практически убрав всю графику, был поднят до неплохих показателей кадров 115-150 FPS.

3. Поэтому для процессора Intel Core i5 6600K в данной игре вполне неплохо зайдет Geforce GTX.

Для Ведьмака 3:

1. Зайдите в настройки графики и выставите низкие показатели графики (HD разрешение и постобработка).

2. За число персонажей на экране и качество рельефа отвечает процессор, поэтому данные показатели оставляйте на максимуме.

3. В Новиграде при множестве NPC тоже показывает довольно большой фреймрейт.

4. При таком показателе тоже можно сделать вывод, что ЦП будет отлично смотреться в паре с GeForce GTX.

Количество выдаваемых FPS тех или иных видеокарт можно посмотреть в бенчмарках по популярных играх. Например, в зарубежном сервисе gpucheck.com.

Совместимость процессора и видеокарты — дополнительная информация

Важно помнить, что CPU и GPU под нагрузкой – это горячие печи, которые нужно должным образом охлаждать. Если это не выполняется, будет падать фреймрейт и должным образом не удастся выявить совместимость процессора и видеокарты.

Температуру CPU и GPU можно узнать с помощью программы AIDA64.

Во время простоя:

температура ЦП должна быть в пределах 40 градусов;

температура видеокарты 30-50 градусов.

Под нагрузкой показатель температуры:

для ЦП равен 70-85 градусов;

видеокарта 72-84 градуса.

Желательно придерживаться этих пределов, потому как превышение данного температурного режима приводит:

к тротлингу;

к лагам и фризам;

к износу и преждевременному выводу из строя железа.

Определить совместимость процессора и видеокарты можно на уровне совместимости по железу, холодному расчету с помощью бенчмарков или собственной практики в точечно направленной игре или ресурсозависимой программе. Также, при проведении тестов не следует забывать об охлаждении и стараться всегда поддерживать оптимальную температуру в системном блоке ПК.