Обзор видеокарты Nvidia geforce RTX 2060: бенчмарк тесты, характеристи, сравнения с дургими моделями

За период 2018-2019 NVIDIA представила и пустила в продажу 12-нанометровые графические карты с архитектурой Turing. Новое поколение видеокарт началась с RTX 2070, 2080, 2080Ti. В начале 2019 года компания выпускает новую видеокарту NVIDIA Geforce RTX 2060, обзор которой будет проведен в рамках этой статьи.

Nvidia geforce rtx 2060 — внедренные технологии

Позиционируется Geforce RTX 2060 как middle-уровень всей линейки RTX. Особенностью линейку RTX является то, что на борту каждой видеокарты серии находятся отдельный RT-ядра, отвечающие за трассировку лучей.

Трассировка лучей – применяемая технология компьютерной графики, новый тип рендеринга, улучшающий графику с невероятно реалистичным освещением, практически не отличимого от реального.

Конечно, трассировка лучей в режиме реального времени используется в нескольких играх ААА-класса (Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus), а в некоторые вышедшие игры (типа Skyrim, The Wicher 3) моддеры пытаются ее внедрить.

Помимо того, что с видеокартой NVIDIA Geforce RTX 2060 можно включить в некоторых играх трассировку лучей, на этих RT-ядрах можно включить сглаживание Deep Learning Super Sampling (DLSS). Если ранее, вы включали игры, выставляли настройки графики и активировали «сглаживание», оно выполнялось на самом GPU. Сейчас DLSS может полагаться на отдельные RT-ядра (разгружается графический процессор и загружаются RT-ядра). Но DLSS работает только в 4K и это нужно учитывать.

Как и во всех моделях видеокарт , начиная с серии nvidia GTX – кулеры не крутятся в режиме простоя. При достижении температурного порога в 55 градусов Цельсия, подключается к пассивному еще и активное охлаждение (то есть вертушки начинают вращаться и автоматически выставляют скорость оборотов, исходя из степени нагрева видеокарты).

Некоторые компании (типа ASUS) дополняют хороший продукт специальными наработками. Например, MaxContact – когда основания медного радиатора максимально делается гладким, чтобы площадь прикосновения было большим и увеличивалась теплоотдача.

Характеристики Nvidia geforce rtx 2060

Кроме самой NVIDIA с базой RTX 2060 выпускаю собственные модели видеокарт MSI, ASUS, Zotac и прочие компании. Основные характеристики моделей похожи друг на друга, но, чтобы не вводить в заблуждения, указывая среднее значение некоторых параметров, в обзоре рассматривается конкретная модель ASUS ROG STRIX RTX 2060.

Конкретно у этой модели имеется 2 разъема 4-PIN под корпусные кулеры, подключаемые непосредственно к видеокарте. Будут они регулироваться автоматически в зависимости от нагрева графической платы.

RGB подсветка на Geforce RTX 2060 присутствует и регулируется в ASUS Aura.

У дискретной Nvidia Geforce от ASUS ROG STRIX RTX 2060 характеристики, следующие:

Чип – Geforce RTX 2060. Частота памяти – 14 ГГц. Частота ядра (Gaming mode) – 1365 МГц (база) и 1680 МГц (разгон). Частота ядра (OC mode) – 1395 МГц (база) и 1710 МГц (разгон). Объем памяти 6144 МБ. Охлаждение – система Triple-Fan. Шина памяти – GDDR6 192 бит. Макс разрешение 7680×4320 пикселей. 3D API – DirectX 12, OpenGL 4.5. Порт подключения PCI-e x16 3.0. Минимальная мощность БП для видеокарты – 500 Вт. Размеры 300.5 x 130.6 x 48.9 мм. Порты на видеокарте – HDMI, DisplayPort. Доп. Питание 6+8 Поддержка SLI – нет.

Есть улучшенная модель на графическом чипе Geforce RTX 2060 Super с большими частотами и объёмом памяти в 8 Гб, типом памяти GDDR 6 256 бит и рекомендуемой мощностью БП – 550 Вт.

RTX 2060 основан на модифицированной версии графического процессора Turing TU106, используемый в Nvidia GeForce RTX 2070. Технически, 2060 это урезанная по мощности версия 2070, но со всеми технологиями, кроме поддержки SLI. То есть, подключить две видеокарты 2060 можно, а настроить их совместную работу с увеличением мощностей не представляется возможным.

Бенчмарк тесты Nvidia geforce rtx 2060 в сравнении с другими моделями

Синтетические тесты могут показать, что представляет собой видеокарта в сравнении с другими моделями данной серии, предыдущей серии, и конкурентов в этой ценовой категории.

На повестке дня тестируются (цена зависит от многих факторов, поэтому со временем может изменится):

RTX 2060 – от 27500 до 35000 рублей. RTX 2070 – от 41500 до 49000 рублей. GTX 1070 Ti – от 30000 до 55000 рублей. GTX 1070 – от 35000 до 45000 рублей. GTX 1060 – от 19500 до 22500 рублей. AMD RX VEGA 56 – от 29000 до 37000 рублей. XFX RX 590 Fatboy – от 19000 до 27000 рублей.

Замеры проведены в следующих бенчмарках:

1. 3DMark: Firestrike (тестирование высокопроизводительных видеокарт с поддержкой API DirectX 11).

2. 3DMark: Firestrike Ultra (тестирование карточек в 4K).

3. 3DMark: TimeSpy (тестирование графических карт с поддержкой API DirectX 12).

4. 3DMark: TimeSpy Extreme (тест в условиях DX12 и 4K).

5. Power Draw Min (Watts) – минимальное потребление энергии (Вт).

6. Power Draw Max (Watts) – максимальное потребление энергии (Вт).

7. Min temperature (degrees C) – минимальная температура °C.

8. Max temperature (degrees C) – максимальная температура °C.

В синтетических тестах RTX 2060 по производительности обходит своего предшественника 1060 и графические карты более высокого уровня поколения Nvidia Pascal, такие, как GTX 1070 Ti.

Превосходят по мощности более дорогие карты из серии RTX 2070 и 2080, а также конкурент Radeon RX Vega 56.

Система, в которой прошли тесты все видеокарты имеет такие показатели:

ЦП — Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц;

ОЗУ – Vengeance 32 Гб DDR4 3200 МГц;

ИП – Corsair RM850x;

Материнка – ASUS ROG Strix Z390-E Gaming;

ПЗУ – SSD Samsung 960 Pro 512 Гб2;

Система охлаждения – Thermaltake Floe Riing RGD 360 TT Premium Edition;

Корпус — Corsair Crystal Series 570X RGB;

ОС – Windows 10.

Вот эти показатели FPS выдают две тестируемые игры. Total War: Warhammer II:

В 1080p;

В 2160р.

И Shadow of the Tomb Raider:

1080p;

2160p.

Исходя из тестов наблюдаем такую картину для NVIDIA Geforce RTX 2060:

Поддержка Full HD в играх обеспечивается стабильным фреймрейтом в 60 кадров в секунду. При выборе режима 4K вы добьетесь показателей FPS до 30 кадров в секунду.

Несмотря на наименьшее количество RT-ядер и Tensor Core в RTX-линейке, графическая карта способна использовать все приемы архитектуры Turing (DLSS, трассировка лучей).

Воспроизводить такие игры, как Battlefield V она может в Full HD с 70 FPS при поддержке трассировки лучей. Если же ту же Battlefield V запустить в 4K, заметно существенная просадка FPS до 25 кадров секунду. В целом, это играбельно, но не так плавно, как это можно было бы выжать из 70 FPS.

Что любопытно, карта с тремя кулерами при максимальной нагрузке на графическое ядро не переступает порог в 70 °C. Но это больше плюс к системе охлаждения карточки, чем к ее графическим возможностям.

Анонсы видеокарт NVIDIA на 2020

В конце марта у NVIDIA была запланирована конференция GTC 2020, которая, к сожалению, не состоялась (была отменена из-за коронавируса).

На мероприятии должен был пройти анонс графических ускорителей с 7 нанометровой архитектурой Ampere. Презентацию архитектуры перенесут на июнь-июль. А анонса новых графических адаптеров NVIDIA GeForce XTX 3000 следует ожидать в августе-сентябре 2020 года. Релиза графических карт новой серии следует ожидать в октябре-ноябре месяце. Вероятно, это будут 3070, 3080 и 3080 Ti.

В этом же периоде AMD тоже представит конкурента флагмана от NVIDIA – с кодовым именем «большой Navi».

По слухам и предварительным утечкам было определено, что GeForce RTX 3080 получит:

Чип GA103 c 3840 CUDA ядрами;

Память 10 Гб;

Шина памяти GDDR6 320 бит.

Карта 3070 с чипом GA 104 получит 3072 CUDA ядра, 8 Гб памяти, 256 шина памяти.

На 2021 год в продажу будут поступать более облегченные версии видеокарт, с функциями и технологиями флагманов.

Заключение

Раньше, когда выходила новая линейка видеокарт, за те же деньги мы получали большую производительность. На фоне сравнения GTX 1070 Ti и RTX 2060 получаем чуть большую производительность и новые функции. Главное, не забудьте обратить внимание на совместимость процессора с видеокартой.

Сама по себе NVIDIA Geforce RTX 2060 выдает отличные показатели для современного гейминга в Full HD c Ultra и Ultra+ настройками графики, и удовлетворительные для 4K.