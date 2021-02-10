Как сделать слайд-шоу из фотографий с музыкой: 4 простых способа создания слайд шоу

Многие пользователи задаются вопросом: как сделать слайд шоу из фотографий с музыкой? Чтобы сделать слайд шоу из фотографий с музыкой вам понадобиться специальная программа, которая позволит смонтировать визуальный ряд из фотографий под музыку на компьютере.

Выбор программ для создания слайд шоу из фотографий с музыкой сейчас очень велик. Тысячи разработчиков создают продукты для монтажа. Но как быть, если вы не знаете, что выбрать?

В этом обзоре мы собрали самые простые и практичные инструменты, чтобы вы смогли выбрать, какая программа для создания слайд шоу из фотографий с музыкой подойдёт именно вам.

Как сделать слайд шоу из фотографий с музыкой при помощи программы Movavi СлайдШОУ

Movavi СлайдШОУ – это удобная программа для ПК с простым интерфейсом. Два режима позволяют как создать простое слайд-шоу за несколько минут, так и детально проработать будущий ролик, добавив к фотографиям эффекты и анимированные стикеры.

Если вы хотите создать слайд-шоу безо всяких усилий в режиме «Мастер слайд-шоу», достаточно добавить в программу нужные вам фотографии, подобрать переходы, подобрать подходящую музыкальную композицию из библиотеки программы или загрузить свою музыку, затем настроить начальные и финальные титры и длительность слайдов – и вы сможете сохранить готовое видео.

Создавая слайд-шоу в режиме ручного редактирования, вы сможете добавлять эффекты, такие как фоны, стикеры, анимированный текст и переходы, а также пользоваться многочисленными инструментами, среди которых хромакей, коррекция цвета, анимация и другие, подробную инструкцию вы можете посмотреть здесь.

Особенности и преимущества:

в программе есть встроенная библиотека визуальных эффектов (фоны, титры, переходы, стикеры) и музыки

два различных режима, которые различаются детальностью проработки слайд-шоу

вы сможете самостоятельно озвучить слайд-шоу, записав микрофон прямо в программе

отсутствие ограничений по количеству загружаемых файлов и по размеру готового ролика

возможность сохранить результат во множестве расширений: AVI, MP4, MOV, MPEG, MKV и других

Программа подходит как для Windows, так и для Mac, на официальном сайте Movavi можно найти руководства пользователя на русском языке, техподдержка на русском тоже доступна.

Обратите внимание: если вы создаёте слайд-шоу в пробной версии программы, которая является бесплатной, то готовое видео будет возможно сохранить только с водяным знаком Movavi.

Создание слайд шоу при помощи программы FromFoto

FromFoto – это сервис, предлагающий создание слайд-шоу онлайн за несколько шагов, без загрузки и установки программы на компьютер.

Сервис очень прост в использовании, и создать в нём слайд-шоу вы сможете всего за несколько шагов: сначала нужно выбрать стиль оформления, затем загрузить музыку (либо оставить музыку выбранного стиля), после этого загрузить ваши фотографии и клипы, добавить надпись, которая появится в начале слайд-шоу, и можно будет сохранить готовый ролик. Также перед сохранением нужно указать свою электронную почту – на неё придёт ссылка на скачивание готового слайд-шоу.

Особенности и преимущества:

не нужно загружать программу и устанавливать её, слайд-шоу создаётся онлайн

можно добавить от 25 фотографий и видеороликов, а если слайд-шоу будет получаться слишком большим, программа предложит создать два ролика и объединить их в один

можно как загрузить свою музыку, так и оставить музыку по умолчанию

оформление слайд-шоу в определённом стиле

Обратите внимание, что процесс обработки файлов и создания ролика занимает 10 часов, если вы захотите ускорить его, необходимо будет приобрести эту услугу.

Приложение «Фото» на компьютерах с ОС Mac

Пользователи компьютеров с операционной системой Mac могут воспользоваться встроенной программой «Фото», чтобы создать слайд-шоу. В приложении можно создать быстрое слайд-шоу или проект слайд-шоу.

В режиме быстрого слайд-шоу вы можете выбрать несколько фотографий за один день (Медиатека –> Дни) и воспроизвести их (Файл –> Воспроизвести слайд-шоу). После этого вы можете выбрать тему для оформления слайд-шоу и музыку для ролика, а затем нужно нажать кнопку «Воспроизвести слайд-шоу» – и готовый ролик будет воспроизведён.

Если вам понадобится создать проект слайд-шоу, в меню «Файл» выберите «Создать», затем «Слайд-шоу» и дальше – «Фото». Во всплывающем меню «Слайд-шоу» нужно выбрать «Новое слайд-шоу» и ввести его название.

Затем вы сможете расположить ваши фотографии в нужном порядке в нижней части окна, а после этого – выбрать тему и музыку. Последним шагом нужно будет настроить длительность показа каждого слайда – и можно запускать готовое слайд-шоу.

Особенности и преимущества:

нет необходимости скачивать дополнительные программы;

можно выбрать музыку как из приложения «Фото», так и из приложения «Музыка»;

не нужно загружать множество фотографий в программу, но можно выбрать любые фотографии из тех, которые; есть на устройстве.

Слайд шоу из фотографий с музыкой при помощи Power Point

Power Point – это программа из линейки Microsoft office. Она предназначена для создания презентаций, но её функционал также позволяет создавать слайд-шоу из фотографий.

Сначала необходимо выбрать шаблон презентации. Наиболее нейтральный и подходящий для любых целей – «Пустой». После того, как шаблон выбран, нужно выбрать инструмент «Фотоальбом» в разделе «Вставка», затем нажать кнопку «Файл или диск» и добавить в программу нужные фотографии.

После этого необходимо в разделе «Слайд-шоу» нажать кнопку «Настройка времени» и выставить длительность каждого слайда. Также можно настроить переходы между слайдами (в разделе «Переходы») и добавить музыку (раздел «Вставка» –> «Мультимедиа» –> «Звук»). После этого вы можете сохранить созданное слайд-шоу, в том числе, в формате видео, через меню «Сохранить как».

Особенности и преимущества:

одна из самых доступных программ, есть практически на любом компьютере

возможность настроить длительность и переходы для каждого слайда

возможность добавить музыку

сохранение как в формате презентации, так и в формате видео

Эти программы наиболее просты и функциональны, они подойдут как для новичков, так и для более опытных любителей. Среди множества инструментов выбирайте лучший для себя – и вы будете ограничены только пределом вашей фантазии.