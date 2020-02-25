Топ 5 новых смартфонов на рынке. Лучшие модели в 2020 году

В 2020 году производители предложили покупателям еще больше интересных моделей смартфонов. Мы выбрали лучшие из них, чтобы составить рейтинг и сделать небольшой обзор.

Какой телефон выбрать?

Прежде чем пойти в магазин, можно изучить каталог смартфонов, сравнить их технические характеристики, стоимость, выбрать ту модель, которая подойдет вам наиболее оптимально. Мы проиллюстрируем некоторые из них и поможем вам сориентироваться в предлагаемом изобилии.

Samsung Galaxy S10 и S10+

Это две достаточно похожие модели, поэтому имеет смысл рассмотреть их вместе. Оба телефона получили AMOLED дисплей, имеющий разрешение QHD+ (2960×1440), у обоих интересной конструкции тройная камера 16 Мп/12 Мп/12 Мп. Покупателей порадует и большой объем памяти: внутренняя составляет 8/128 Гбайт, кроме этого, остается возможность пользоваться микро SD, что значительно расширяет возможности телефона. Аккумулятор у первой версии – 3400мАч, а у второй – 4100 мАч.

Версия имеет экран 6,4 дюйма, а обычная – 6,2 дюйма. Пожалуй, в этом и все отличия предлагаемых моделей. Версия Плюс чуть крупнее и мощнее. Примерная стоимость обоих составляет 23 100 гривен. Оба телефона работают на Android, обладают удобным интерфейсом и мощным процессором, одинаковым для обеих версий.

Xiaomi Mi 9

Новинка получила AMOLED дисплей с хорошим разрешением 2340×1080. Встроенных камер три – 48 Мп/16 Мп/12 Мп. Порадуют параметры памяти, предлагается две модификации телефона: в одной 8/128, в другой – 12/256 Гбайт. Для обеих можно установить карту памяти отдельно.

Аккумулятор смартфон получил не самый мощный – 3300 мАч, но на сутки его вполне хватает. Устройство поддерживает AI-алгоритмы, оснащено мощным процессором Snapdragon 855. Экран удобный, хорошо передает цвета, имеет узкие рамки, датчик отпечатков пальцев. С завода устанавливается защитное стекло Gorilla 5. Приятно радует и цена телефона, составляющая около 8000 гривен.

Honor 9X

Экран телефона – 6.59 дюймов, при этом разрешение 2340×1080. Аппарат получил двойную камеру – 48 Мп/2 Мп, имеется слот для карты памяти, внутренняя память – 4/128 Гбайт. Производитель установил неплохой аккумулятор 4000 мАч, его может хватить на двое суток при не слишком активной эксплантации. Приятно радует и цена – около 7000 гривен.

Производитель также предлагает версию Honor 9X Pro, которая отличается наличием широкоугольного объектива, но при этом отсутствует NFC. Модель имеет интересную особенность: камера для селфи выдвигается. Она получила 16 Мп. Телефон безрамный, имеет оригинальный внешний вид. Обе модели получили процессор HiSilicon Kirin 710 с 8 ядрами. Доступна поддержка быстрой зарядки через USB-C.

iPhone 11 и 11 Pro

Вряд ли можно обойти вниманием этого популярного производителя. Новая модель получила OLED экран 6.1″/5.8”, выбрать можно и разрешение: у более крупной версии оно разрешение 2436×1125, а у телефона поменьше – 1792×828. Другие особенности:

Камера тройная, 12 Мп. Снимки получаются высокого качества, продукция Apple всегда славилась хорошей оптикой.

Старшая модель дополняется широкоугольным объективом и телефотообъективом.

Слот для карты памяти не предусмотрен, как и в остальных моделях iPhone, однако внутренняя память составляет 512 ГБ.

Цена, конечно, кусается – от 34 до 45 тысяч гривен.

Huawei P30 Pro

Смартфон имеет OLED экран 6.5, получивший разрешение 2340х1080. Камера, как у многих современных моделей, тройная, однако поражает количеством пикселей: 40 Мп/20 Мп/8 Мп, присутствует TOF-сенсор. Производитель предусмотрел слот для SD-карты, но внутренняя память составляет 8/256 Гбайт. Сравнительно емкий аккумулятор 4200 мАч позволит телефону проработать 1,5-2 дня при активной эксплуатации.

Модель понравится фотографам-любителям, она получила цифровой зум с возможностью увеличения в 50 раз, есть поддержка ИИ. Кроме этого, модель работает достаточно быстро, так как получила мощный процессор Kirin 980. На большом дисплее удобно играть, просматривать видео и фото. Кроме этого, смартфон имеет Bluetooth 5.0 NFC, ИК-датчик и систему распознавания отпечатков пальцев. Стоит такой аппарат примерно 22700 гривен.

Вывод: компании предлагают смартфоны нового поколения, стоимость которых может быть как высокой, так и вполне доступной, при этом необязательно дешевые модели сильно уступают по техническим характеристикам более дорогим. Мы представили наиболее востребованные телефоны в разных ценовых категориях.