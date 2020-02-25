Система хранения данных Dell PowerVault PV MD1200

Если обратиться к определению системы хранения данных (СХД), то получим следующую трактовку – это комплекс программных и аппаратных средств, предназначенных для хранения больших массивов данных и предоставления к ним доступа. Для человека, не имевшего опыта с серверным оборудованием, эта информация не скажет ровным счетом ничего. Поэтому, в рамках статьи будет рассмотрено, что такое сервер, его оборудование, система хранения данных и продемонстрирован профессиональный инструмент Dell MD1200.

Система хранения данных на сервере – изучаем основы

Что такое сервер? Сервер — это одновременно два понятия:

«Выделенный» или приспособленный для сетевых сервисных функций компьютер. Специализированное программное обеспечение, принимающее и обрабатывающее задачи пользователей.

Важной особенностью обоих вариантов является то, что аппаратные устройства и софт адаптированы для решения определенных сетевых запросов без прямого вмешательства человека. Это свойство отличает физический сервер от рабочей станции, которая подразумевает обязательное присутствие оператора.

Сервера различают по внешнему исполнению (форм-фактор):

RACK – горизонтальный, ставящийся в серверный шкаф, стойку. Помогают добиться высокой плотности. Tower – башенный тип напольного исполнения, применяемый в малом и среднем бизнесе. Подходит в тех решениях, где 1-2 сервера будет достаточно для охвата всех задач. Blade – профессиональное решение для компаний с развитой IT-инфраструктурой.

По сути, каждый физический сервер – это системный блок, состоящий из процессоров, плат оперативной памяти, приводов, жестких дисков, накопителей, системы питания, охлаждения, портов удаленного подключения, сетевых устройств. Главное отличие сервера от домашнего компьютера – дублирование основных систем. В свою очередь это влияет на надежность и производительность аппаратуры.

От производительности серверов во многом зависит скорость работы обрабатываемой информации, а от надежности – бесперебойная работа ресурса.

Сервера классифицируют по признаку решаемых ими задач. Например, почтовый сервер, терминальный, 1-С, Web, etc. Вот популярные функции, которые он выполняет:

Web – обеспечивает хостинг сайтов. То есть выдает ресурсы под веб-проекты для размещения, доступа и постоянного нахождения в сети. 1-С – устанавливаются на больших предприятиях, подключаются к офисной сети с доступом пользователей-операторов. Хранение данных – обеспечение сохранности всех объемов информации и предоставление к ним доступа с заданной производительностью.

Поняв, что такое сервер и обозначив его не менее важную функцию «Хранение данных», можно двигаться к «СХД».

Что такое система хранения данных

Люди замечают такую тенденцию, что развитие накопителей информации не успевает за тем объемом, которое человечество генерирует. Решение от подобной проблемы есть и называется оно система хранения данных.

Расшифровывается как «Сеть хранения данных» или «Система хранения данных» и являет собой специализированное аппаратное и программное обеспечение, необходимое для работы с большими массивами данных.

Система хранения данных и её назначение

Система хранения данных решает такие проблемы, как:

1. Децентрализация информации.

Если двадцать лет назад все наработки предприятия могли уместиться и содержаться в едином HDD, то сегодня функциональная система нуждается в отдельном хранилище.

2. Лавинообразный рост информации.

Количество винчестеров или твердотельных накопителей, устанавливаемых в сервер недостаточно для покрытия необходимых растущих объемов.

Как следствие – невозможно со всех сторон организовать защиту хранимых данных, скорость обработки оставляет желать лучшего, появляются проблемы с архивированием, потому что информации становиться очень много.

3. Непрогнозируемый объем.

Бывает практически невозможно предугадать требуемый объем дискового пространства при развертывании компьютерной системы.

Сделать оценку на месяцы вперед в крупных компаниях крайне сложно, потому как где-нибудь может произойти ее скачкообразный рост.

Особенно сложно расширять системы работающие, которые работают на дисках какой-либо малой емкости. Это связано с проблемами переноса, вероятной остановкой работы, неэффективными финансовыми вложениями для расширения имеющейся системы.

4. Конфиденциальность под угрозой.

Невозможность адекватного контролирования и ограничения доступа как того предписывает политика безопасности предприятия.

Нужно искать дорогостоящие решения для закрытия брешей со стороны сети и физического доступа к носителям.

Например, банальная кража жестких дисков на предприятии, неквалифицированное обслуживание или диверсия с целью затруднить ведение бизнеса.

5. Сложность управления многопоточной информацией.

Изменяя данные в одном месте, нужно, чтобы они изменялись и в другом. Достичь этого без качественной синхронизации невозможно.

Решения для организации синхронизации данных между удаленными друг от друга точками есть, но они требуют дополнительных затрат

6. Высокие затраты на поддержание и использование применяемой системы.

Недешевые многочисленные аппаратные средства совместно со штатом сотрудников для их поддержания требуют не малые расходы из бюджета компании.

Система хранения данных по технологии RAID

Система хранения данных решает все перечисленные проблемы благодаря применяемой технологии RAID и профессионального оборудования, в виде подключаемого напрямую массива хранения данных.

Работая с технологией RAID, дополнительно к защите данных можно повысить скорость доступа к информации. Почему так? По одной просто причине – скоростью является не только пропускная способность системы, но и число транзакций, проводимых за определенное время. Последний показатель очень важен для СУБД.

RAID объединяет все подключенные диски в единый массив. А чем больше дисков подключены к RAID-контроллеру, тем большее число транзакций может провести этот массив. Естественно, это достигается благодаря дополнительному кэшированию контроллера и непосредственному выбору правильного профессионального оборудования.

Система хранения данных – выбор профессионального оборудования

Массив хранения данных Dell PowerVault PV MD1200 – это недорогая разновидность оборудования, заточенная под СХД. Корпус призван обеспечить более высокую плотность установки, универсальность и производительность для эффективной поддержки самых важных приложений и программ для обработки огромных объемов информации.

Простота расширения достигается с помощью RAID-контроллера PERC H810. Последний отвечает и за гибкость работы с HDD при добавлении дискового пространства в массив или его распределения. Используемое для этого шасси способно вместить в себя до 12 HDD и SSD SAS в форм-факторах 2.5 и 3.5 дюймов, с возможностью горячей замены.

Один контроллер через два порта способен обрабатывать до 8 шасси. Когда в системе задействуется резервирование, можно подключить 4 шасси на два порта с помощью кабелей резервного пути.

Данный массив соответствует всем важным требованиям бизнеса. Благодаря ему можно развернуть многоуровневую систему хранения данных, использовав накопители в соответствии с требованиями к хранимым данным на каждом уровне. Такой подход увеличит эффективность всей СХД.