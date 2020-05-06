Как сделать запись экрана Windows 10? Обзор программ для записи экрана Windows + инструкция по применению

Операционная система уже с самых первых сборок умела делать запись экрана Windows 10. Опция достаточно удобная, так как изначально предназначалась для игрового сегмента. К сожалению, делать запись Проводника и рабочего стола она не может. Поэтому, в рамках статьи рассмотрены множественные актуальные на 2020 год программы для записи видео с экрана.

Как сделать запись экрана Windows 10 при помощи бесплатных программ

Поскольку подобные программы кардинально отличаются друг от друга, подберите ту, которая максимально раскрывает поставленную перед вами задачу.

Xbox Game Bar

Запись видео с экрана компьютера Windows 10, если необходимо захватить только активное окно (браузер, игра, программа), можно организовать через Xbox Game Bar. Утилита появилась в Windows 10 еще в 2015 году, войдя в релизную версию. Со временем ее улучшили и доработали дополнительным функционалом, среди которого:

Быстрый вызов поверх окна клавишами Win+G. Небольшие полоски интерфейса, не мешающие обзору основного экрана. Модуль аудио – подтягивание интерфейса со всеми воспроизводящими звуки динамиками и списком подключенных микрофонов. В списке можно все переключать. Модуль производительности – подтягивает интерфейс прожорливости системы и разрешает мониторить в процентах CPU, GPU и RAM. Есть возможность в играх смотреть количество кадров в секунду. Модуль видео – запуск интерфейса записи, в котором можно сделать снимок экрана, ограничить рекординг 30 секундами и начать / остановить запись. Все данные по записи будут размещены в папке «Видео» – «Клипы».

Главная панель разрешает скрывать или показывать дополнительные, и заходить в параметры.

В дополнительных настройках можно настроить рекординг видео с экрана компьютера Windows 10, а также выбрать звук.

Системные требования для работы программы минимальные: Intel HD Graphics 4000. Запись при этом ведётся в 1080p, 30 FPS, в формате .mp4.

Как записать видео с экрана Виндовс 10:

Запустите любую игру. Нажмите сочетание клавиш Win+G. Для начала записи жмите Win+Alt+R. Чтобы закончить, тоже кликайте Win+Alt+R. Для активации микрофона во время записи воспользуйтесь комбинацией Win+Alt+M.

Еще, можно использовать дополнительные настройки, что сопряжены с аккаунтом Xbox Live. В целом это все, никаких возможностей выставить другой формат или разрешение нет. Также, нельзя записать рабочий стол или проводник. Для этого используйте другие программы.

Запись экрана Windows 10 через OBS Studio

Мощный инструмент для записи видео с экрана Windows 10. Его часто используют для стримминга видео в ютуб и твич. С его помощью реализуется:

Захват видео с экрана рабочего стола, программы или игры, web-камеры. Разрешение пересекать, выводить несколько окон на одном экране, накладывать друг на друга, менять местами источники воспроизведения записи. Сцены, задействование которых превращает обычную трансляцию в настоящий профессиональный стримминг. Вывод информации по загруженности ЦП и FPS

Чтобы запустить запись экрана Windows 10:

Во втором окне напротив «Сцена» нажмите на плюс.

Выберите нужный вам захват (в данном случае захват экрана).

Кликните ОК.

В последующем окне можно отменить птичку напротив пункта «захват курсора», если он не нужен.

В правом нижнем углу кликните «Начать запись».

Сверните программу и записывайте то, что вам нужно.

Когда нужно запись завершить, разверните программу и кликайте «Остановить».

Клип будет сохранен в папке, в которой программа сохраняет их по умолчанию.

Последнюю информацию можно узнать из подробных настроек программы.

Запись экрана Windows 10 через NVIDIA ShadowPlay

Благодаря универсальному приложению GeForce Experience у владельцев графических карт от NVIDIA есть возможность пользоваться дополнительными плюшками, типа NVIDIA ShadowPlay. Данная опция интегрирована в приложение и разрешает сделать запись экрана Windows 10. При этом можно записывать практически все, что находится на экране (от начального рабочего стола, до запуска и нахождения в игре, программе).

Чтобы захватить область для съемки:

Запустите GeForce Experience и авторизуйтесь с помощью своего профиля NVIDIA (создайте его, если нужно).

Зайдите в настройки и скрольте немного вниз до пункта «внутриигровой оверлей». Его нужно активировать.

Затем, жмите Alt+Z в любой момент, когда нужно записывать ролик. Выберите пунткт «Запись».

Тут же, можно подключить микрофон. Выключение делается точно таким же способом.

Качество съемки можно менять в настройках:

Все ролики сохраняются в папке пользователя, по пути C:\Users\Имя_пользователя\Videos\Desktop в формате mp4.

Запись экрана Windows 10 при помощи утилиты Captura

Незамысловатая утилита с простым интерфейсом разрешает записывать экран компьютера Windows 10. Отлично работает и с предыдущими версиями операционной системы. Утилита умеет:

Писать видеоролики с экрана. Записывать звук с ПК и микрофона. Накладывать изображение с web-камеры. Подбирать нужный фрейм рейт и качество записи.

Все нужные опции выведены на главный экран. Запись проводится просто:

Выберите параметры создаваемого ролика. Выберите место, где он сохранится. Нажмите красную круглую кнопку записи. Готово.

Ezvid – программа записи экрана Windows 10

Утилита Ezvid это скорее всего видеоредактор с возможностями записи видео с экрана. Функционал редактора достаточно простой, но чтобы записать и склеить несколько моментов – вполне сгодится

Чтобы захватить необходимую область, введите title и выше строки таймлайна, рядом с микрофоном, нажмите на иконку монитора. Если отжать назад, видео будет записано и сброшено на таймлайн. Обучающее видео можно посмотреть на ютубе. https://youtu.be/oiLBZPo8jbA

Как записать видео с экрана Виндовс при Помощи TinyTake

Очень простая утилита с интересным интерфейсом. Ее основная задача – записывать область экрана, и делать скриншоты. Дружит с предыдущими версиями ОС, а не только с Windows 10.

Чтобы утилита работала как часы, ей требуется компьютер с ОЗУ не менее 4 Гб. Дополнительной опцией утилиты является кнопка «Поделится».

Rylstim Screen Recorder – утилита для записи экрана Windows 10

Простейшая утилита с опцией записи экрана с единым окном, в котором происходит вся настройка. Чтобы начать:

Запустите программу. Укажите, в каком кодеке будет сохранятся записываемое видео. Выставите фрейм рейт, и укажите место сохранения. Кликайте «Start» для запуска. Чтобы остановить захват, нажмите F9. Готово, видео сохранено в указываемой директории.

Платные программы для записи экрана Windows 10

За функционал некоторых программ необходимо платить. О, в большинстве случаев у каждой программы для записи видео с экрана Windows есть пробный период с доступом ко всем функциям (помимо записи ролика).

Camtasia Studio

Многофункционая Camtasia, программа для записи видео с экрана, включает в себя дополнительный функционал, разрешающий:

Записать что угодно и в какой угодно форме.

Сохранить записанный ролик.

Использовать его или любой другой материал (графический, видео, аудио) для редактирования на таймлайне.

Сохранение созданного вами материала в нужном разрешении, формате и с нужным кодеком. Экспорт видео можно делать в форматах MP4, WMV, MOV, AVI и M4V.

Экспортировать созданные видео сразу в YouTube, Vimeo, Screencast и т.д.

Сразу загрузить созданное видео из проекта в Google Диск.

Программа разработана компанией TechSmith в качестве мощного инструмента для видеомонтажа. Опция «запись экрана Windows 10» у нее присутствует в качестве дополнения. Подобные возможности программного обеспечения не бесплатны. Полная стоимость ее равна 250 долларам, при этом лицензию можно установить сразу на две машины.

Бесплатная тридцатидневная версия присутствует, но на всех клипах, сделанных через приложение, будет водяной знак Camtasia.

Чтобы пошла запись экрана компьютера Windows 10:

Откройте программу и нажмите красную кнопку «Record». Выберите область захвата, и начинайте запись. По завершению можно сохранить запись как файл или же отправить ее на редактирование.

Запись экрана Windows 10 через приложение Bandicam

Платное, но чертовски популярное программное обеспечение для записи видео игр и рабочего стола. Такой «славы» программка набралось благодаря стабильной записи и малой прожорливости ресурсов. Ее рекомендовано использовать даже на слабых ПК, поскольку на фреймрейт игры она практически не влияет. Для захвата рабочего стола она подойдет идеальнее всего.

Работать с программой просто:

Запустите ПО с русскоязычным интерфейсом.

На основном экране выберите опцию захвата (прямоугольная, полный экран и т.д.)

Затем жмите REC.

Настроить работу ПО насчет записи роликов, можно с помощью раздела «Видео».

В разделе «Основные» можно посмотреть директорию, в которой будут сохранены ролики.

Пробная версия ограничивается лимитом ролика на 10 минут и водяным знаком. Платная версия стоит 39 долларов за одну лицензию.

Fraps

Известнейшая утилита из двухтысячных, с помощью которой записывались первые игровые и экранные ролики. Утилита достаточно легкая в использовании, поскольку основные настройки ролика проводятся на основном экране. Из-за малого требования к памяти и процессору, утилиту часто используют для записи видео с высоким FPS. Также, она разрешает записывать видео до 120 FPS в полный размер разрешению экрана.

Кроме основных функций есть две дополнительные:

Создание скриншотов. Задействовать тест производительности в играх, чтобы определить фреймрейт.

Бесплатная версия программного обеспечения работает на постоянной основе, но ограничение на съемку равно 30 секундам. Каждый демо ролик будет содержать водяные знаки FRAPS. Чтобы это устранить, рекомендуется приобрести лицензию, цена которой равняется 37 долларов или 33 евро.

Запись экрана Windows 10 через Action Ultimate Capture

Платная утилита, направленная на качественную запись открытой игры. При этом, ее можно запускать даже на слабых ПК, поскольку обеспечивается стабильность видеозаписи и практически полное отсутствие лагов (фризов) на записанном видео.

Интерфейс у ПО простой, понятный для пользователя, присутствуют разделы для рекординга видео, аудио, проведения тестов, скриншотов и различных горячих клавиш.

Кнопка записи самая большая во всем интерфейсе, ее сложно не заметить. Цена за утилиту – 33 доллара. Часто утилиту продают со скидкой. Присутствует пробный 30-тидневный период. При котором полностью доступен функционал программы.

Запись экрана Windows 10 через Dxtory

Полноценно заточенная под запись игр с экрана Dxtory, разрешает писать все игры, базирующиеся на работе с DirectX и OpenGL. То есть, утилита работает с 99.9% играми в идеальном для записи сочетании. Во время записи Dxtory использует специализированный кодек, разрешающий получить максимальное качество видео при хорошем показателе сжатия.

Утилита имеет множество разных настроек, которые классифицируют данное устройство как «профессиональное». Из основных функций:

Рекординг роликов в различном качестве и с различным FPS. Записывать звуки из динамиков или микрофона как отдельно, так и вместе с видео. Делать скриншоты. Выбирать в качестве источников для сохранения записи два или более дисков, если они подключены в одном компьютере.

Малые потребности в ресурсах компьютера Windows 10 помогают сделать рекординг без единого лага. Цена программного обеспечения равно 3800 Йен, эквивалент 35 долларам США.

Актуальных программ для записи экрана Windows 10 очень много. Есть платные и бесплатные версии. Каждая утилита уникальна по-своему, имеет уйму дополнительных опций, или направлена только на рекординг видеоролика. Кроме того, в Windows 10 есть штатная опция, разрешающая писать ролики высокого качества в играх.