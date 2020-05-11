Как скачать виндовс 10 на флешку и установить на компьютер? Пошаговое руководство

Со времен появления операционной системы компании Microsoft, ее установка на компьютеры притрепала различных изменений. Менялись носители, установочные файлы, процесс инсталляции. Сейчас записать Виндовс 10 на флешку и установить ее максимально просто. В рамках данной статьи подробно описан каждый процесс.

Виндовс 10 на флешку – что нужно знать об установке Windows

Носитель с файлами, с помощью которых устанавливается операционная система Windows 10 часто называют разными именами. Частыми в употреблении являются:

Установочный диск Виндовс. Загрузочный диск Windows 10. Загрузочная флешка Windows 10.

Накопитель с установочными файлами Windows 10 можно создать самому с помощью компьютера с интернетом, и носителя информации, на который эти данные будут записаны. В качестве носителя установочным файлом может выступать:

USB-флешка. DVD-Диск. Внешний жёсткий диск с подключением по USB. MicroSD.

Самым практичным и популярным вариантом является флешка, но никто не вправе ограничивать вас в выборе нужного вам носителя информации.

Установочные файлы Windows 10 уже давно разбрелись по сети, множество раз модифицировались пользователями для различных целей и выкладывались обратно в интернет. Чтобы целостность множества файлов установки ОС не была нарушена, ее упаковывают в виртуальный образ, чаще всего этот образ формата .iso.

Для защиты от взломанных образов с вирусами рекомендуется загружать файлы ОС только с официального источника, коим выступает сервера Майкрософт. Самый легкий и безопасный способ скачивания образа на компьютер с интернета – использование программы MediaCreationTool. Она загружается с сайта Майкрософт, по ссылке https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10.

С ее помощью можно скачать Виндовс 10 на флешку или образом на ПК, при этом ОС будет самой последней версии, доступной в релизе.

Виндовс 10 на флешку – как создать?

Есть множество программ, разрешающих устанавливать Виндовс 10 на флешку. Но для начала используем официальную программу от Майкрософт, разрешающую скачивать образ и устанавливать его на носитель спустя пару кликов мыши:

Зайдите на страницу с тайтлом «Скачать Windows 10» и нажмите «Скачать средство сейчас».

Запустите MediaCreationTool и дождитесь подгрузки начальных параметров программы.

Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и примите его, если все вас устраивает.

После краткого ожидания выберите «Создать установочный носитель».

Выберите язык и архитектуру. Современным компьютерам нужна Виндовс 10 x64, ее и пишите Виндовс 10 на флешку.

На этом этапе нужно выбрать, что конкретно вам сейчас надо сделать: записать установочные файлы Windows 10 на флешку или сохранить ISO-образ на компьютер, чтобы потом записать его на флешку или диск через другую программу. В первом случае произойдет прямая загрузка ОС и последующая ее запись на носитель.

Выбрав второй пункт, подыщите место, где сохранится файл-образ системы.

В первом случае подключите съемный носитель к ПК и выберите его в качестве установочного устройства.

Как только вы нажмете «Далее», начнется загрузка ОС во временную память ПК.

После, в автоматическом режиме продолжится установка скачанных данных на носитель.

В конечном итоге, Виндовс 10 на флешку будет успешно установлен.

Виндовс 10 на флешку – создание носителя с помощью образа

Если на вашем ПК присутствует образ операционной системы (например, после загрузки образа через официальный клиент Майкрософт), можно воспользоваться различным софтом:

UltraISO – русскоязычная утилита с 30-дневным пробным периодом, разрешающая записывать информацию на накопители, в том числе и ставить Виндовс 10 на флешку.

Rufus – бесплатная программа для проверки устройства на битые блоки и плохие сектора, разрешает дополнительно записывать загрузочный диск из ISO-файла.

WinSetupFromUSB – более продвинутая программа для установки на носитель (коим может быть даже внешний жесткий диск) несколько операционных систем, Например, Windows 10 в паре с дистрибутивом Linux.

WinToFlash – бесплатный мультизагрузчик, разрешающий создавать флешку не только с установочными файлами Windows 10, но и с другими ОС (Windows, Linux, Android) и необходимыми приложениями (антивирусы, для работы с жесткими дисками) и т.д.

Win7 USB/DVD download tool – утилита, ранее созданная Microsoft для реализации файлов инсталлирования Windows 7, разрешает с необходимого ISO-файла накатить и Виндовс 10 на флешку.

На примере утилиты WinToFlash показан пример записи Виндовс 10 на флешку:

Установите утилиту на компьютер, запустите, выберите бесплатную лицензию.

В главном окне выберите «Мастер переноса программы установки Windows на USB».

Ознакомьтесь с информацией и кликайте «Далее».

Поставьте метку напротив «есть ISO образ».

Выберите путь к образу и выставите правильный USB-накопитель.

Проверяйте данные, затем кликайте «Далее».

Согласитесь с тем, что все данные с флешки удалятся.

Примите условия пользования данной системы.

Дождитесь процедуры записи данных на флешку.

После этого можно задействовать накопитель в установке системы.

Как скачать образ конкретной системы с серверов Microsoft?

Поскольку во многогранном безобразии источников Майкрософт, со всевозможными ограничениями для простых пользователей черт ногу сломит, обратитесь за помощью к программе, дублирующий ранее действовавший раздел TechBench. Такой раздел разрешал выбрать нужный вам образ и беспрепятственно скачать его себе на компьютер. Из-за усиленного продвижения ОС Windows 10 TechBench, оставив пользователей ни с чем. Но, веб-интерфейс программы решает эту проблему:

Зайдите на сайт tb.rg-adguard.net: просто скопируйте название с сайта и вставьте в поисковую строку Яндекс или Google.

Выберите тип.

Затем версию.

После редакцию.

После укажите язык.

И в конце файл.

Жмите «Скачать», выбрав на компьютере место загрузки ISO-файла.

Программа работает исключительно с серверами Майкрософт, поэтому вы загрузите «чистые установочные файлы» выбранной операционной системы.

Более опытные пользователи могут скачать нужные дистрибутивы Виндовс и совместно с WinToFlash установить все на единый носитель. Это разрешит иметь под рукой мульти загрузочный носитель с ОС, позволяющий быстро и доступно установить требуемые версии Виндовс (и не только Виндовс).

Виндовс 10 на флешку – процесс установки

Для правильной установки Виндовс 10 с флешки рекомендуется подключать флешку в USB-порт при выключенном компьютере, а уже после запускать его (или же перезагружать). На данном этапе нужно выставить приоритет загрузки так, чтобы первой загрузка пошла с установочного диска. Это можно сделать двумя путями:

Выставить приоритет загрузки в UEFI (BIOS). Переключиться на необходимый пункт через меню загрузки.

Второй пункт при этом должен быть включен в том самом UEFI или BIOS. Он активируется нажатием клавиши F8, F11, или F12 (на загрузочном экране материнской платы эта информация указывается). Переключаться в этом мню можно с помощью стрелок на клавиатуре, а выбирать с помощью клавиши Enter.

Если же данная опция неактивна или у вас не получается ее включить, следует изменять приоритет загрузки в UEFI. Для этого на компьютере нажмите клавишу Delete во время загрузки изображения материнской палаты.

Для ноутбуков обычно задействована одна из функциональных клавиш ряда F1-F12. Иногда, встречается комбинация клавиш FN + F1-F12.

Действия по изменению порядка загрузки могут отличаться в зависимости от модели используемого ноутбука или компании, выпускающей материнские платы компьютера.

На большинстве ПК необходимо сделать следующее:

После входа в UEFI или BIOS следует зайти в расширенное меню настроек (Advanced).На русский язык может переводится как «Дополнительно».

Откройте раздел «Загрузка» и выберите опцию «Полная инициализация», чтобы порты USB были доступны.

Опуститесь вниз, к разделу «Приоритет загрузки» и кликайте «очередность загрузки жестких дисков».

Напротив параметры загрузки #1 выберите вашу флешку по ее имени.

Готово. Нажмите клавишу F10 для вызова меню «Сохранение конфигурации». Здесь жмите «Да».

После идет загрузка с флешки, и начинается установка Windows 10.

Выберите необходимые параметры (если Русский, можно оставить). Кликайте «Далее», затем жмите «Установить».

В первом пункте можно ввести ключ продукта. Но если его нет, кликайте «У меня нет ключа».

Выберите необходимую операционную систему. «Pro» версия содержит дополнительные функции и немного «тяжелее» чем «Home».

Примите условия лицензии и жмите «Далее».

Кликайте «Выборочная установка».

Выберите место (внутренний жесткий диск или SSD), где желаете развернуть Windows 10. Нажмите «Форматировать», если диск занят прочей информацией, а затем кликайте «Создать».

Выберите количество Гб, оставляемое под системный диск. Если накопитель большой, рекомендуется его разбить на системный и подраздел для других задач. После, кликайте «Применить».

Жмите «ОК».

На данном этапе ОС назначает «Основной» раздел и «Системный», под который отводится столько места, сколько системе надо. После, клацайте «Далее».

Вторая фаза – установка системы. На этом этапе нужно подождать, пока самостоятельно установится Виндовс 10 через флешку.

Выберите страну, в которой вы находитесь (для реализации правильного интерфейса и прочих данных).

Выберите раскладку клавиатуры.

Добавьте еще одну раскладку или пропустите это шаг.

Установщик проверит наличие обновлений. Если они найдутся, вы сможете их установить. Если вам критически важно не устанавливать обновления, на данном этапе следует полностью отключить ПК от интернета. Выключите роутер или вытяните Ethernet-кабель с LAN-порта. Далее изучите материал по отключению обновлений Windows 10.

Не выключайте компьютер при обновлениях, чтобы не создать критические ошибки в работе системы.

Ожидайте, пока они полностью установятся.

Готово. Теперь можно сделать первоначальные настойки.

Выберите «Для личного использования и жмите «Далее».

Теперь создайте учетную запись или войдите с помощью учетной записи Майкрософт. На данном этапе можно создать локальную учетную запись с правами администратора, а уже после подтянуть другую. Для этого жмите «Автономная учетная запись».

Далее кликайте «Ограниченные возможности».

Придумайте имя и жмите «Далее».

Для некоторых сторонних программ рекомендуется использовать имя на английском языке, чтобы избежать некоторых проблем с созданной папкой пользователя на русском языке.

Теперь придумайте пароль. Если оставить поле незаполненным, доступ к компьютеру будет без пароля, и вход будет запускаться сразу.

На этапе телеметрии каждый делает выбор сам. Почитайте внимательно, нужно ли вам оставлять данные опции или можно их отключить.

Ожидайте завершение настроек.

Готово. Windows 10 с флешки полностью установлена и ее можно использовать.

Майкрософт создали простую опцию установки собственной операционной системы на компьютеризированные устройства. С помощью фирменного приложения легко скачать образ и записать Виндовс 10 на флешку. А после записи, с этого образа через массу подсказок очень просто эту самую систему инсталлировать на компьютер. Если на каком-либо этапе возникают трудности, можете возвращаться к этой инструкции снова и снова.