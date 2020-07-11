Компания Huawei выпустила смартфон P40 Pro Plus за 100 тысяч рублей с супер камерой!

В продажу вышел новый флагманский смартфон Huawei P40 Pro Plus, который выпустила китайская компания Huawei. Он обладает мощной многокомпонентной камерой. Разработчики Huawei раскрыли все характеристики нового P40 Pro Plus. Официальный старт продаж намечен на 13 июля 2020 года.

Стало известно, что флагман обладает 6,58 дюймовым OLED экраном, частота обновления которого составляет 90 Гц. У него едва заметные рамки и обтекаемые края. Разрешение дисплея 2640 x 1200 точек. Дактилоскопический сканер установлен непосредственно в экран.

Особенности смартфона Huawei P40 Pro Plus — стоит ли покупать?

Сердцем смартфона является мощный процессор Kirin 990. Он поддерживает работу мобильной связи 5G. Объем внутреннего накопителя составляет 512 Гб, оперативной памяти 8 Гб. Устройство способно воспроизводить мощные игры и справляется со всеми поставленными задачами.

Главной особенностью смартфона является мощная основная камера, состоящая из пяти компонентов. Стандартный модуль обладает разрешением 50 Мп, сверхширокоугольный 40 Мп.

Разрешение модуля с 3-кратным оптическим зумом составляет 8 Мп. Объектив с 10-кратным оптическим зумом обладает разрешением на 8 Мп, а также оснащен датчиком глубины ToF.

Камера оснащена системой 100-кратного цифрового масштабирования. Автофокус Full Pixel Octa PD способен обеспечивать точную фокусировку даже при съемке движущихся предметов.

Разработчики уверяют, что камера смартфона способна делать четкие и насыщенные снимки даже в темное время суток и при ограниченном освещении. Запись видео производится в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Фронтальная камера способна делать впечатляющие автопортреты. Обладает разрешением 32 Мп и автофокусом с инфракрасным модулем. Все это обеспечивает высококачественные снимки с эффектом боке.

Флагман Huawei P40 Pro Plus оснащен аккумуляторной батареей, емкость которой составляет 4200 мАч. Устройство оснащено быстрой зарядкой SuperCharge с мощностью 40 Вт.

Дизайн смартфона выглядит привлекательно. Лицевую часть практически всю занимает дисплей, тыльная сторона изготовлена из керамического покрытия. Устройство имеет высокую устойчивость к царапинам. Поверхность отполирована по специальной технологии.

Предшественником смартфона является Huawei P40 Pro, который обладает стеклянным корпусом и камерой с пятикратным зумом. Его цена составляла на момент старта продаж 69 999 рублей. Новинка P40 Pro Plus стоит на 30 000 рублей дороже, так как оснащена революционной камерой. Стоит ли переплачивать только ради продвинутой камеры, решать только покупателю.

Где брать приложения для нового смартфона Huawei и как сделать предзаказ на новинку?

Работает новая флагманская модель на операционной системе Android 10. Также присутствует фирменная оболочка EMUI 10.1. Важно отметить, что на смартфоне нет сервисов от Google, поэтому компания Huawei предлагает пользователям альтернативные сервисы и приложения в фирменном магазине приложений App Gallery.

Этот магазин входит в тройку самых распространенных магазинов. Им пользуются в 170 странах мира более 400 миллионов пользователей. Однако не многие пользователи захотят отказаться от привычных сервисов от компании Google. Некоторые считают, что стоимость на новинку от Huawei слишком завышена.

В официальных магазинах Huawei, а также в магазинах-партнерах предварительный заказ на новинку начинается с 13 июля 2020 года. Стоимость нового флагмана в черной глянцевой расцветке и с конфигурацией 8/512 Гб составляет 99 999 рублей.

Смотрите официальный обзор от производителя:

Предзаказ можно оформить на официальном сайте