Моноблок Dell Inspiron 7790 AIO — честный обзор. Стоит ли покупать?

Компания Dell предоставила на обзор PClegko новый моноблок Dell Inspiron 7790 AIO в полной комплектации. Сразу уточним, что компания Dell не платит за обзоры. Поэтому, вы можете быть уверены, что обзор моноблока Dell Inspiron 7790 AIO будет максимально объективным и честным.

Что будет рассмотрено в рамках обзора Dell Inspiron 7790 AIO:

Позиционирование и технические характеристики. Дизайн моноблока. Дисплей, фронтальная веб-камера, звук, питание клавиатура и мышь. Тест производительности Inspiron 7790. Видео обзор моноблока Dell Inspiron 7790 AIO. Сравнение с моделями конкурентов. Выводы: соотношение цены и качества.

Позиционирование и технические характеристики Inspiron 7790

Производитель позиционирует Dell Inspiron 7790 AIO, как компьютер для домашнего использования. Устройство компактное, большой экран, отличный звук и хорошая производительность — то, что нужно для учебы или работы из дома.

Моноблок с легкостью позволяет использовать интернет без торможений и подвисаний, благодаря 16 Гб оперативной памяти и производительному процессору от Intel десятого поколения.

Также, процессор совместно с графической видеокартой Nvidia GeForce MX110 позволяют заниматься обработкой фото/видео и работать с достаточно мощными вычислительными программами. Однако, игры он потянет далеко не все. Это прежде всего устройство для работы и учебы.

На наш взгляд, такой моноблок подошел бы больше для укомплектования рабочего офиса. Ведь сотрудникам незачем играть в видео игры на рабочем месте. А для решения рабочих задач в моноблоке Inspiron 7790 все настроено идеально.

Мало кто знает, но даже мощный компьютер, который позволяет без проблем играть в ТОПовые игры, может подтормаживать во время серфинга в интернете или работы с документами и приложениями.

Почему для офиса данное решение более выгодно:

компактность — нет кучи проводов;

идеально подходит для работы;

сравнительно недорогая цена — качество вполне соответствует;

презентабельный внешний вид — важно если клиенты посещают офис, да и сотрудникам за таким устройством будет лучше работать;

огромный экран — меньше напрягается зрение;

хорошая веб-камера 2 Мп — для корпоративных видеоконференций и проведения презентаций;

регулируемый матовый экран с отличным углом обзора — хорошо для зрения и угол наклона можно регулировать под себя.

В общем, если компания заботиться о своих сотрудниках и репутации, то решение от Dell будет весьма кстати.

Некоторые считают, что моноблок Inspiron 7790 подходит больше для школьников. Здесь можно поспорить. С одной стороны ребенок вроде не будет отвлекаться на крутые игры, валяться в кровати, как в случае с ноутбуком.

С другой, хочет ли школьник такой моноблок? Да, решение принимают родители. Но запрос делает все равно ребенок. А хотят ли все дети безудержно посвящать себя учебе? Скорее всего родители обратят внимание на менее эстетичный и мощный ноутбук. Для большинства семей это будет более практично.

Поэтому, мы бы посоветовали Dell посвятить линейку Inspiron 7000 корпоративному сегменту. Сделать его ещё более направленным на работу. В том числе, с графикой.

Технические характеристики Dell Inspiron 7790

Процессор 10 поколения Generation Intel® Core i7-10510U (8MB Cache, разгон с 1.8 ГГц до 4.9 ГГц), 4 ядра Операционная система Windows 10 Домашняя на 64 бит Оперативная память DDR4 16 Гб, частота 2666 Мгц, кол-во слотов 2 шт. Максимальная поддержка объёма памяти 32 Гб HDD накопитель 1 терабайт SATA AHC SSD твердотельный накопитель 256 гигабайт PCIe Gen 3 x4 NVMe Тип видеокарты Дискретная Nvidia GeForce MX110 и встроенная Intel UHD Graphics 620, объём памяти 2048 МБ Дисплей Full HD 27 дюймов, разрешение 1920 x 1080px, матовый, частота мерцания 60 Гц Веб-камера Выдвижная из корпуса, 2 Мп с поддержкой Full HD, Передача данных Wi-Fi 802.11ax, блютуз версии 5.0, встроенный в плату Ethernet-контроллер Realtek RTL8111HSD-CG PCIe со скоростью до 1000 Мбит Динамики 2 штуки по 6 Ватт, встроены в моноблок, направлены на пользователя Комплектация Блок питания, беспроводные мышь на батарейках AA и клавиатура на батарейках AAA. Порты и разъёмы Порт USB 2.0, порты USB 3.1 типа A – 3 шт, порт USB 3.1 типа C, разъем RJ-45 Ethernet, слот для SD-карт 3.0, вход для наушников и микрофона, разъём для подключения питания, вход и выход HDMI, разъём для замка безопасности Вес и габариты Ширина 611,7 мм, высота 363,4 мм, толщина 42 мм, вес 10 киллограмм Цена В данной комплектации до 98 000 рублей, в зависимости от продавца

Если детально рассмотреть начинку, то станет понятно, что комплектация вполне соответствует качеству. Заявленная цена не является завышенной. Единственное, что смущает — видеокарта Nvidia MX 110. Не понятно, почему бы не поставить что-то поинтереснее.

Моноблок Dell Inspiron 7790 AIO — дизайнерское решение

Дизайн моноблока выглядит под стать iMac. Хотя и на порядок дешевле. При этом, производитель не копировал дизайнерское решение Apple, а сделал кардинально новый. Он получился элегантным и качественным. Кому-то он зайдет, кому-то нет. На наш взгляд он довольно минималистичный и не перегружен лишними деталями.

Обтекающие линии, дисплей с тонкими рамками говорят о кропотливости и высоком уровне дизайнеров Dell. Лишних элементов в конструкции нет. Даже мощные 6-ватные динамики они умудрились лаконично внедрить в корпус.

Также, на верхней панели спрятана выдвижная 2 Мп веб-камера. Она активируется легким нажатием сверху. То есть, камера абсолютно не нарушает общую картину элегантности дизайна.

Моноблок стоит на треугольных ножках, что обеспечивает его устойчивость и сохраняет равновесие при наклоне экрана. Они также органично вписываются в дизайн.

Все порты устройства находятся сзади. Это очень спорное решение. С одной стороны, дизайн моноблока выглядит ещё лучше. С другой, немного неудобно использовать порты. Очень сложно вслепую вставить, например, флешку. Приходится разворачивать компьютер или вставать, чтобы подключить накопитель.

В целом моноблок собран достаточно качественно. Никаких скрипов и люфта, несмотря на то, что дисплей регулируется.

Смущает один момент. Моноблок имеет цвет металлик (серебристый), а клавиатура и мышь почему-то белого цвета. Создается ощущение, что эти комплектующие от другого компьютера. Они не совсем вписываются в общую картину дизайна устройства.

Моноблок Dell Inspiron 7790 AIO — дисплей, фронтальная веб-камера, питание, клавиатура и мышь

Начнем с 27 дюймового дисплея дисплея. Матовый (антибликовое покрытие), с отличным углом обзора, поддержкой Full HD и разрешением 1920×1080 пикселей. Благодаря sRGB покрытию дисплей, можно работать даже под прямыми солнечными лучами.

Встроенное ПО для улучшения качества изображения Dell Cinema, позволяет сделать картинку более яркой и насыщенной. Особенно это заметно во время просмотра фильмов на Netflix.

Также, есть специальный алгоритм под названием CinemaStream. Он оптимизирует видео во время онлайн просмотра. Например, если вы смотрите видео и параллельно качаете файл, то алгоритм отдает приоритет трафика для просмотра видео. При этом, файл качается немного медленнее, но зато вы можете смотреть видео в отличном качестве.

Из претензий только одна — отсутствие поддержки 4К для видео. Конечно, не всем это необходимо. Но можно было предусмотреть вариант поддержки 4К в рамках дополнительной опции на выбор.

Крутая фишка от производителя Dell — регулировка угла наклона дисплея. Можно наклонять моноблок на 6 градусов вперед и на 25 градусов назад. Это однозначно повышает уровень комфорта при работе с устройством.

Вот здесь и пригодились те самые треугольные ножки моноблока. Без них невозможно было бы обеспечить устойчивость устройства при таких углах наклона. Они не только отлично вписываются в дизайн, но и придают ему некую уникальность.

Также, Dell Inspiron 7790 единственный моноблок, в таком ценовом сегменте, который используют 2 Мп веб камеру Full HD. Съёмка просто отличная. Никакого торможения веб-камеры при съёмке замечено не было.

Обычно ставят веб-камеры до 1 Мп, причем не самого лучшего качества. Производитель Dell в этом случае очень порадовал. Теперь без проблем можно выходить на видео связь, записывать обучающие уроки или транслировать презентацию с обычной флипчарт доски.

Мышь, клавиатура и питание

Что касается клавиатуры и мыши — качество среднее. Плюс цвет немного не подходит к дизайну самого блока, как уже говорилось выше. Также, непонятно почему у клавиатуры и мыши разные батарейки? То есть покупать придется 2 комплекта. Это немного досадно.

Мышка и клавиатура работают от одного блютуз подключения. Настраивается все очень легко. Вставляется адаптер в разъём. Далее подключение происходит в автоматическом режиме. Каких-то дополнительных установок и манипуляций не требуется.

Мышь в целом выполнена нормально. Можно юзать без коврика. Сенсор работает работает отлично. С клавиатурой можно было бы постараться лучше. Она сильно скрипит и выглядит очень дешево. Можно сделать тоньше и чтобы кнопки не так сильно выпирали.

Что касается питания, то в целом ничего необычного. Но можно было сделать его НЕ черного цвета! В результате, серебристый моноблок, белые мышь с клавиатурой и выдающийся черный провод. Надеемся, что производитель Dell в будущем учтет эти нюансы.

Динамики и звук Dell Inspiron 7790

Некоторых смущает «борода», которая висит под экраном. Все люди разные. На наш взгляд, решение довольно уместное. Динамики вписываются в дизайн и обеспечивают отличное звучание.

Даже возникает ощущение, что есть сабвуфер. Хотя на самом деле он отсутствует. Звучание объёмное, не режет слух. Присутствует 2 динамика по 6 ватт, которые направлены на пользователя.

Если бы они были встроенные, то это повлияло бы на толщину корпуса или качество самих динамиков. Давайте будем объективными. Если хочется хороший звук, то придется пожертвовать некоторым эстетическим наслаждением.

Моноблок Dell Inspiron 7790 AIO — производительность и тесты

Моноблок Dell Inspiron 7790 AIO приятно удивляет производительностью. Процессор Intel® Core i7 10 поколения имеет умный cache 8 Мб и поддается разгону до 4,9 гигагерц! Он отлично справляется с офисными задачами, обработкой фото (например в Фотошоп) и легкой работе с видео. Например, смонтировать ролик для You Tube — не проблема.

Но с требовательными играми и работой с объёмной 3D графикой процессор справляется хуже. Согласно тесту PCMark 10 процессор получает довольно хорошие результаты Essential и Productivity. Но в случае с рендерингом и визуализацией он показал себя не с лучшей стороны.

Чтобы улучшить этот момент, производитель Dell добавил к моноблоку дискретную карту Nvidia MX 110. Это обеспечило определенный рост производительности.

Но результаты не идеальные. Сама по себе видеокарта MX 110 достаточно слаба в рамках игровой производительности. Можно поиграть в современные видео игры с разрешением до 720p. В большинство игр комфортно играть будет на низких настройках. Но есть исключения. Например в Ведьмак 3 можно поиграть на средних настройках качества графики.

Но не стоит забывать, что это не игровой компьютер. Поэтому не стоит строить завышенных ожиданий в рамках производительности во время игр.

Немногие уделяют внимание системе охлаждения, а ведь она является залогом хорошей производительности. Моноблок Dell Inspiron 7790 AIO имеет нестандартный способ охлаждения через верхнюю часть устройства. Что с технической точки зрения является эффективным. Так как ничего не препятствует удалению горячего воздуха.

Оперативная память и накопители

Также, моноблок имеет HDD диск на 1 терабайт и твердотельный накопитель SSD на 256 гигабайт. И это очень хорошее решение. Наверняка вы знаете, что SSD диск намного производительнее HDD. Особенно это заметно, когда вы серфите в интернете и параллельно производите запись на диск.

В случае с обычным жестким диском, вы точно заметите прерывания в работе при скачивании объёмного файла или во время обновления Windows 10.

Но SSD удовольствие не из дешевых. Чтобы не завышать цену, Dell используют 2 диска. HDD — для хранения информации, а SSD для размещения операционной системы и непосредственной работы. Этого объёма вполне хватает.

Радует тот факт, что диски можно заменить. Это легко сделать без нарушения конструкции, в отличие от iMac. Но вряд ли это понадобиться в первые 3-5 лет после покупки. Накопители поставлены не из дешевых.

Планку оперативной памяти на 16 Гб тоже можно заменить. В комплектации может стоять 2 планки по 8 Гб или 1 на 16 Гб. Во втором случае, у вас будет свободный слот для дополнительной оперативной памяти. Максимальная поддержка объёма памяти 32 Гб.

Пользовательский видео обзор моноблока Dell Inspiron 7790 AIO

Смотрите видео обзор с Кириллом Лужбиным:

Ниже мы проведем сравнение с основными конкурентами и подведем итоги.

Моноблок Dell Inspiron 7790 AIO — сравнение с основными конкурентами

Мы решили сравнить моноблок Dell Inspiron 7790 с: