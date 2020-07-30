Hi-tech News

МегаФон принимает заявки на подключение к eSIM

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Опубликовано в от Павел Угрюмов
мегафон esim
30
Июл

Оператор сотовой связи МегаФон тестирует технологии электронных Sim-карт (eSIM). Об этом стало известно из пресс-конференции провайдера, когда тот объявил, что МегаФон принимает заявки от абонентов на сопряжение с eSIM. Чтобы абонентам использовать электронную симку, нужно посетить салон связи.

СМИ получили развёрнутый комментарий: «Мы в действительности запустили тестирование технологии электронных Sim-карт. Крупный магазин MegaFon в Москве уже готов к поэтапному переходу своих клиентов на цифровые симкарты и ждет каждого желающего для подачи заявления. Крупнейшие магазины области по регионам страны начнут прием заявок с понедельника».

МегаФон – не единственный оператор, оказывающий услуги работы с eSIM. Первым в России запустил подобную услугу Tele 2 в апреле 2019 года. В следующем месяце Минкомсвязь распорядилась прекратить регистрацию цифровых симок, но позже ограничение упразднили. Спустя практически год, в марте 2020 года виртуальный оператор сотовой связи «Тинькофф Мобайл» для абонентов и клиентов Тинькофф банка дал возможность заказывать и пользоваться услугой eSIM.

Технология разрешает пользоваться цифровой SIM-картой, интегрированной (распаянная микросхема на плате) в смартфон, компьютер, ноутбук, планшет, смарт-часы и прочие мобильные гаджеты. Для сопряжения с сетью провайдера мобильной связи, клиенту требуется сканировать QR-код, выданный оператором или использовать заточенное под эти цели приложение.

Виртуальную симку подключить просто:

  1. Провайдер генерирует QR-код и передает его юзеру любым удобным способом.
  2. Отсканируйте его, для заполнения полей нужными данными.
  3. Если QR-кода нет, но есть адрес сервера SM-DP+ и код активации, нужно ввести эти данные вручную.
  4. Сервер генерирует профиль пользователя, а программа Local Profile Assistant в гаджете запрашивает профиль и подгружает его в eUICC (интегрированную универсальную карту с чипом), которой является распаянная микросхема на плате.
  5. Информация о подтянутом профиле хранится в памяти в зашифрованном виде, и микросхема использует данные профиля, когда необходимо, для регистрации в сети оператора.

Примечательно, что в UICC может находится сразу несколько профилей симок. По сути, вы можете переключаться между приобретенными цифровыми симками и выбирать, какой из них пользоваться в данным момент.

Технологию электронной сим-карты популяризировала компания Apple. Распаян чип на моделях iPhone XR, XS, XS Max, а также всей линейке iPhone 11. Новые iPad mini, Air и Pro тоже оснащены чипом, распаянным на плате. В часах Apple Watch начиная с Series 3 также присутствует миниатюрный чип.

Из продукции, выходящей за рамки Apple, такая опция есть у:

  • Microsoft Surface Pro;
  • последних моделях телефона Google Pixel (начиная с 3 поколения);
  • Samsung Gear S2 3G, Galaxy Watch, Galaxy Fold и смартфонах Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra (в специальных версиях);
  • Смартфоны Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+.

Полный переход на симки цифровые, вместо физических, даст возможность будущим смартфонам стать пыле и влагозащищенными на самом высоком уровне из-за отсутствия выезжающего слота. Дополнительным преимуществом станет задействование освободившегося места для увеличения характеристик будущего гаджета.

Павел Угрюмов
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Основатель и главный редактор компьютерного журнала PClegko. Маркетолог, предприниматель и и путешественник. Проект интернет-журнал PClegko — моё хобби. Но я планирую вырастить его в мировой проект. Каждая ваша оценка статьи и оставленный комментарий очень важны для меня. Если проект вам нравится, то буду рад если вы меня поддержите:) В ссылке находится мой основной проект. Буду рад, если загляните!

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