МегаФон принимает заявки на подключение к eSIM

Оператор сотовой связи МегаФон тестирует технологии электронных Sim-карт (eSIM). Об этом стало известно из пресс-конференции провайдера, когда тот объявил, что МегаФон принимает заявки от абонентов на сопряжение с eSIM. Чтобы абонентам использовать электронную симку, нужно посетить салон связи.

СМИ получили развёрнутый комментарий: «Мы в действительности запустили тестирование технологии электронных Sim-карт. Крупный магазин MegaFon в Москве уже готов к поэтапному переходу своих клиентов на цифровые симкарты и ждет каждого желающего для подачи заявления. Крупнейшие магазины области по регионам страны начнут прием заявок с понедельника».

МегаФон – не единственный оператор, оказывающий услуги работы с eSIM. Первым в России запустил подобную услугу Tele 2 в апреле 2019 года. В следующем месяце Минкомсвязь распорядилась прекратить регистрацию цифровых симок, но позже ограничение упразднили. Спустя практически год, в марте 2020 года виртуальный оператор сотовой связи «Тинькофф Мобайл» для абонентов и клиентов Тинькофф банка дал возможность заказывать и пользоваться услугой eSIM.

Технология разрешает пользоваться цифровой SIM-картой, интегрированной (распаянная микросхема на плате) в смартфон, компьютер, ноутбук, планшет, смарт-часы и прочие мобильные гаджеты. Для сопряжения с сетью провайдера мобильной связи, клиенту требуется сканировать QR-код, выданный оператором или использовать заточенное под эти цели приложение.

Виртуальную симку подключить просто:

Провайдер генерирует QR-код и передает его юзеру любым удобным способом. Отсканируйте его, для заполнения полей нужными данными. Если QR-кода нет, но есть адрес сервера SM-DP+ и код активации, нужно ввести эти данные вручную. Сервер генерирует профиль пользователя, а программа Local Profile Assistant в гаджете запрашивает профиль и подгружает его в eUICC (интегрированную универсальную карту с чипом), которой является распаянная микросхема на плате. Информация о подтянутом профиле хранится в памяти в зашифрованном виде, и микросхема использует данные профиля, когда необходимо, для регистрации в сети оператора.

Примечательно, что в UICC может находится сразу несколько профилей симок. По сути, вы можете переключаться между приобретенными цифровыми симками и выбирать, какой из них пользоваться в данным момент.

Технологию электронной сим-карты популяризировала компания Apple. Распаян чип на моделях iPhone XR, XS, XS Max, а также всей линейке iPhone 11. Новые iPad mini, Air и Pro тоже оснащены чипом, распаянным на плате. В часах Apple Watch начиная с Series 3 также присутствует миниатюрный чип.

Из продукции, выходящей за рамки Apple, такая опция есть у:

Microsoft Surface Pro;

последних моделях телефона Google Pixel (начиная с 3 поколения);

Samsung Gear S2 3G, Galaxy Watch, Galaxy Fold и смартфонах Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra (в специальных версиях);

Смартфоны Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+.

Полный переход на симки цифровые, вместо физических, даст возможность будущим смартфонам стать пыле и влагозащищенными на самом высоком уровне из-за отсутствия выезжающего слота. Дополнительным преимуществом станет задействование освободившегося места для увеличения характеристик будущего гаджета.