Реструктуризация компании Intel. Будущее Intel под вопросом?

Повторный перенос запуска массового производства процессоров по технологии 7-нм еще на 6 месяцев заставил руководство компании принять неординарные решения. Дальнейшая судьба Intel вызывает вопросы: масштабная реструктуризация бизнеса компании, о которой объявил генеральный директор Роберт Свон в пятницу, поможет компании «вернуться в строй». Пустыми словами это назвать нельзя, поскольку он начал полную реорганизацию подразделения технологий, архитектуры и клиентских решений (TSCG).

В связи с этим с поста ушел глава TSCG Венката Рендучинтала, который занимал его с 2015 года и курировал проект 7-нм ЦП. Он в Intel пришел из Qualcomm, но за 5 лет так и не справился со своей основной задачей по мнению руководства Intel.

Поэтому, 03.08.2020 глава TSCG покинет свой пост окончательно, а подразделение перестанет существовать как единое целое. На этот пост никого не поставят, TSCG распадется на 5 новых подразделений, с 5 главами, которые будут в непосредственном подчинении перед Робертом Своном:

Разработка технологий переходит под управление Энн Келлехер, которая была управленцем производственного подразделения Intel. Ее основная задача – освоение 7-нм и 5-нм ЦП. Производство и операционная деятельность достается Кейвану Эсфарджани. Инженерные разработки передаются в руки Джошу Уолдену. Но его кандидатуру утвердили в качестве «исполняющего обязанности». Intel подбирает нового руководителя. Контроль качества продуктов и информационная безопасность будет возглавляться Джошем Уолденом, как только на инженерные разработки найдут постоянного руководителя. Архитектура, ПО и графика, как и прежде остается за Раджи Кодури. Снабжение и комплектация перейдут в распоряжение Рандира Такура.

Это не единственные шаги, которые предпринимает Intel. В пятницу, 24.07.2020 Intel сообщила, что будет сотрудничать с TSMC (тайваньская компания по производству полупроводниковых изделий), которые получат заказ на производство чипсетов и прочих компонентов для компании.

Intel не намеревается отдавать производство собственных центральных процессоров на аутсорсинг, а реализуют его собственными силами. Это можно понять из заявления генерального директора, который указал сроки выхода ЦП с техпроцессом 7-нм для потребительского сектора к 2023 году.

Продолжительного сотрудничества Intel с TSMC не планирует, поскольку тайваньская компания не планирует в ближайшее время расширять свои мощности под транснациональную корпорацию. Intel вложила достаточно времени и средств на освоение 7-нм и 5-нм технологии, чтобы отказаться от дальнейших работ в данном направлении.

Другая ситуация складывается у прямого конкурента Intel – AMD. Эта компания движется по пути «зависимости» от TSMS. Если сегодня тайваньская компания имеет около половины выручки AMD, то после 2021 года AMD может полностью перенести выпуск своих процессоров на мощности TSMC.

Да и в целом, если бы прямой конкурент Intel – AMD не вышла на рынок в 2019 году с процессорами микроархитектурой третьего поколения Zen 2, изготовленными по технологии 7 нм TSMC, и конкурентное давление не было бы столь явным, то признания о неудаче генерального директора Intel, и кардинальных изменений в корпорации не предвиделось.

При этом, технологическое фиаско Intel нисколько не повлияет на стратегию компании AMD, это подчеркнула глава AMD Лиза Су во время квартальной отчетной конференции: «В стратегических приоритетах изменений не будет, хотя спрос клиентов на 7-нм устройства TSMC удовлетворять сложно».

Ждет ли пользователей Intel ухудшение качества продукта или напротив, компания начала новую веху в своем развитии и готовиться выйти на новый уровень? К какому мнению вы склоняетесь?