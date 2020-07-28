В России разработали сервис видео-менеджер, который может заменить федеральные номера 8-800

Несколько лет назад появление федеральных номеров, начинающихся на 8-800, перевернуло представление о способах взаимодействия с клиентами. Время не стоит на месте: и теперь телефония явно проигрывает видео-инструментам. Российская IT-компания Garpix представила новую разработку – Видео-менеджер для сайта. За простым названием скрывается целая система, позволяющая, как утверждают ее создатели, перевести на новый уровень маркетинговые стратегии и уровень продаж в совершенно разных отраслях бизнеса.

Принцип работы видео-менеджера

Видеоменеджер интегрируется на любой сайт и доступен пользователям с нужной страницы. Для общения с потенциальным клиентом операторам требуется интернет, компьютер (или мобильное устройство) и мессенджер.

Для того, чтобы связаться с оператором, посетителям не нужно проходить регистрацию и даже набирать номер.

В отличие от федерального номера 8-800, при использовании Видео-менеджера компании платят не за минуты разговора, а за число операторов, подключенных к системе. Ограничений по времени и количеству сессий – нет. Видео-менеджер подходит под специфику, цели и ожидаемые результаты любого бизнеса. Как ни крути – это удобно.

Почему видео-менеджер для сайта лучше, чем просто звонок?

Видео – отличный инструмент для маркетинга и продаж. В этом мнении сходятся тысячи специалистов во всем мире. От 64 до 85 % клиентов склоняются к покупке товара после видео-консультации. 72% рекламных агентств подтверждают, что использование видео даже более эффективно, чем телевизионная реклама.

Два этих факта говорят о том, что видео обязательно нужно использовать в продажах. Впрочем, видео-менеджер при желании можно использовать только в аудио-формате. В зависимости от специфики бизнеса можно настроить сервис в соответствии с запросом конкретного направления бизнеса.

У видео-менеджера широкая сфера применения: нет ни одной отрасли, где нельзя бы было использовать этот инструмент. Перед запуском сервиса состоялось глобальное тестирование, в котором приняли участие представители различных сфер бизнеса.

Так, Ксения Иванская, маркетолог автотехцентра Renault, где проводилось тестирование Видео-менеджера, отметила:

«Использование сервиса полностью применимо для их сферы, ведь зачастую клиент не может тратить время на просмотр всех вариантов машин, и всегда важно обсудить детали еще до приезда в дилерский центр.»

На сайте столичной мебельной фабрики «РИМИ» опубликован эффектный каталог, выполненный профессиональными фотографами и дизайнерами.

Но часто покупатели, посмотрев на фотографии, задумываются: а соответствует ли им реальный товар, иногда у них возникают вопросы о качестве материалов, размерах изделий и многом другом.

«За время тестирования Видеоменеджера мы убедились, что все вопросы снимает видеоконсультация. Именно она помогает подобрать нужный вариант, убедиться в качестве. Потенциальные покупатели могут прямо на нашем сайте совершить видеозвонок оператору – посмотреть любое изделие, сопоставить свои представления с реальностью, обсудить детали»

Говорит Наталья Калачева, директор по маркетингу и рекламе фабрики «РИМИ».

Масштабное тестирование сервиса завершено. Видео-менеджер во всю шагает по рынку коммуникационных технологий. И все же попробовать его бесплатно может любая компания: тестовый период составляет 14 дней, а по необходимости срок тестирования может быть продлен.

Попробовать бесплатно

По словам разработчиков, создание сервиса не было спонтанным, ему предшествовало серьезное аналитическое исследование, которое выявило недостатки существующих методов продаж. Появление Видео-менеджера оказалось своевременным, когда в марте 2020 года многим пришлось перевести бизнес в интернет-пространство.