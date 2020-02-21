Поиск подходящего хостинг-провайдера может затянуться на долгие дни, так как реклама не дает внятного ответа на вопрос, как выбрать хостинг? Есть множество критериев оценки качественного хостинг провайдера.
Как выбрать хостинг – разновидность услуг
На рынке хостинг-услуг существует 5 главных типов хостинга:
- Виртуальный хостинг (Shared);
- Облачный хостинг (Cloud hosting).
- Виртуальный выделенный сервер (VPS-сервер).
- Выделенный физический сервер (Dedicated).
- Colocation (размещение серверов и смежного оснащения клиента в data-center провайдера).
Перед тем как выбрать хостинг у конкретного провайдера определитесь с типом услуги, которая понадобится для ваших задач.
Виртуальный хостинг
Его еще называют Shared – это вид хостинга, который позволяет размещать множество веб-сайтов на одном веб-сервере. Если указывать точно, то количество сайтов может доходить до тысячи штук. У всех сайтов используется одно и тоже программное обеспечение, равные возможности. В основном, это небольшие веб-ресурсы с малым требованием мощности и памяти. Самостоятельное администрирование сервера не разрешается, да и для таких сайтов оно не требуется.
Низкие цены и отсутствие администрирования больше всего склоняют пользователей к выбору виртуального хостинга.
Облачный
Cloud hosting – это объединение различных серверов для распределения нагрузки и увеличения показателя безотказности. Web-ресурс можно подcоединить к так называемому «кластеру», что забирает ресурсы из централизованного пула.
При такой модели, когда один компонент выйдет из строя, его работу тут же начинает выполнять другой. Потери доступа к содержащемся на облачном хостинге сайтам минимальны.
Привлекательным являются и другие факторы:
- Оплата только за используемые ресурсы – расчет производится за нагрузку «по факту»;
- Увеличение нагрузки автоматически подтягивает нужную мощность для поддержки этой нагрузки;
- Не нужно самостоятельно вести расчет и платить наперед за неиспользуемые мощности.
VPS-сервер
Арендующий виртуальный выделенный сервер в сравнении с виртуальным хостингом может инсталлировать, настраивать, администрировать любое программное обеспечение. Управление VPS-сервером аналогично управлению физическому серверу.
Владелец сайта сам определяет сколько и какие ресурсы выделять на сайт в соответствии с тарифом. Такие распределения не возможны в сравнении с обычным Shared-хостингом, где между всеми сайтами распределены ресурсы равномерно.
Выделенный физический сервер
В пользование арендуется отдельный сервер, размещенный в дата-центре. Пользователь может с ним выполнять любые действия:
- Устанавливать любую ОС;
- Подключать какое-либо ПО;
- Настраивать основные параметры как того требует поставленные задачи.
Обычно Dedicated арендуют под проекты требовательные к ресурсам. Это может быть онлайн магазин, мультимедийный новостной сайт, огромный форум, онлайн-игра с высокой посещаемостью.
Colocation
Провайдеры в своем дата-центре предоставляют место крупным клиентам для размещения собственной стойки с серверным оборудованием. Клиент платит за место, высокоскоростной канал связи и обслуживание собственной аппаратуры.
Так как сервера клиента – это его собственность, то можно делать с ним все, что требуется для успешного поддержания и развития проекта.
Как выбрать хостинг – платное и бесплатное обслуживание
Бесплатный сыр только в мышеловке. Эта поговорка распространяется и на бесплатные хостинги. Для серьёзных проектов такой тип не подойдет по объективным причинам:
- Ограничения присутствуют со всех сторон (нагрузка, место, инструмент, etc);
- Стабильность сервера минимальна (доступность 24/7 не наблюдается);
- Минимальный набор инструментов или их отсутствие.
- Доменное имя сайта только третьего уровня (primer.besplatniyhost.com).
- Рекламные блоки выставлять свои вы не сможете.
Плюс к этому букету добавьте то, что никаких претензий к провайдеру вы предъявить не сможете. Вы же не платите за оказываемые услуги.
Бесплатный хостинг может подойти для сайтов-визиток, созданных в учебных или развлекательных целях. Если такой сайт не будет доступен пару дней и это будет приемлемым условием для вас, то вы нашли своего хостинг-провайдера.
Но лучше присмотреться к хостинг-провайдерам с бесплатным ознакомительным периодом, полноценным функционалом и ответственным подходом к предоставляемым услугам.
Выбрать хостинг можно ориентируясь на четыре главные показатели:
- Объем предоставляемой памяти.
- Набор инструментов и технических функций.
- Качество помощи в решении проблем пользователя со стороны технической поддержки провайдера.
- Соотношение цена/качество.
Как выбрать хостинг в зависимости от объема памяти
При выборе хостинга новичку сложно рассчитать нужные объемы памяти, которые понадобятся для сайта. Лендинг, сайт-визитка или ресурс с несколькими страницами будут занимать около 50 мб. При подключении дополнительных графических материалов, БД, то размер будет около 100 мб.
То есть для нового готового к открытию в интернете сайта достаточно около 100 мб памяти.
Дальнейший рост занимаемой памяти будет завесить от количества загруженных фотографий, видео, созданных резервных копий и прочей информации.
Инструменты
Что должен предоставлять хостинг-провайдер в качестве поддержки основного инструментария? Обычно это:
- Трафик не ограничивается (при этом мониторится показатель нагрузки);
- Поддерживаются пачки скриптов PHP, MySQL, Pyton, SSH, phpMyAdmin и прочие технологии;
- Поддержка популярных систем управления содержимым (1C-Битрикс, WordPress, DLE, OpenCart и прочие);
- Предоставляемая панель управления с графическим интерфейсом (ISPmanager, Cpanel, etc);
- Предоставление доступа к серверу через FTP для удобной работы с файлами на сервере;
- Подключение почтовых клиентов и предоставление веб интерфейса для работы с этой почтой;
- Создание бэкапов и работа с ними;
- Срабатывание защиты от Ддос-атак.
Техподдержка
Качественная обратная связь – обязательное условие аренды серверного пространства у выбранного хостинг-провайдера. Когда квалифицированный специалист решает проблему клиента в краткие сроки – он лояльнее будет относится к компании и останется с ней в долгосрочной перспективе.
Как выбрать хостинг по соотношению Цена/качество
Низкая цена – это не всегда низкое качество обслуживания. Ровно, как и наоборот. Исходить нужно всегда из цены и получаемых услуг. Есть хостинг-провайдеры долгожители, у которых налажена качественная работа и есть большая клиентская база. Их привлекательная цена является заслугой правильной организации работы хостинг-провайдера, а не низкого качества услуг.
Топ-3 хостинг провайдера
Благодаря долгому нахождению на рынке России, удержанию и укреплению собственных позиций, можно выделить три основных хостинг-провайдера, которые попадают в ТОП хостингов.
TimeWeb
Основанный в 2006 году Александром Бойковым высокотехнологичный хостинг довольно прост в использовании. Тем не менее имеет все необходимые функции для полноценного содержания веб-ресурсов.
Reg.ru
Занимает лидирующие позиции среди регистратора доменных имен и хост-провайдеров. Работает в сфере оказания подобных услуг с 2006 года. За это время он развился и предоставляет широкий спектр услуг по аренде мощностей и серверного оборудования для своих клиентов. Также значимым показателем надежности компании является обслуживание 3.3 млн доменов.
Beget
Бегет – это компания, которая с 2007 года наработала большую клиентскую базу, создала высокий сервис обслуживания и радует всех использующих демократичными ценами. Высокотехнологичные решения совместимые с простотой работы положительно сказываются на юзабилити всего сервиса в целом.
На данный момент хостинг Beget является самым стабильным и удобным в работе. Мы тестируем его уже более 5 лет. За все это время не было никаких накладок.
Что радует: техподдержка отвечает моментально. А если вопрос уж сильно срочный, то можно позвонить по номеру горячей линии! Например на Таймвеб и Регру нет такой возможности.
Сравнение хостинг-провайдеров
В таблицах представлены сравнения основных предоставляемых услуг среди трех топовых хостинг-провайдеров.
Основные показатели такие:
|Провайдер
|Контрольная панель
|Server Administration
|Free backup
|Free SSL
|Пробный период
|Виртуальный хостинг
|TimeWeb
|Собственной разработки
|Платное
|Yes
|Yes
|10 дней
|Reg.ru
|ISP manager, cPanel, Parallels Plesk
|No
|Yes
|Yes
|No
|Beget
|Собственной разработки
|No
|No
|Yes
|30 дней
|VPS-сервер
|TimeWeb
|Собственной разработки, ISP manager
|Платное
|Yes
|Yes
|No
|Reg.ru
|ISP manager
|No
|Yes
|Yes
|No
|Beget
|Собственной разработки
|No
|No
|Yes
|No
|Выделенный сервер
|TimeWeb
|ISP manager
|Платное
|Yes
|–
|No
|Reg.ru
|ISP manager
|Платное
|No
|–
|No
|Beget
|Собственная
|Бесплатное
|No
|–
|No
|Трафик в данном пакете услуг во всех хостинг-провайдеров неограничен
Сравнение предоставляемых услуг «хостинг» по всем параметрам.
|Провайдер
|Виртуальный Хостинг
|Услуги
|Свободное место, SSD, Гб
|Кол-во сайтов
|БД
|Трафик
|Защита ДДОС
|Стоимость, руб
|TimeWeb
|5
|1
|1
|Нет ограничений
|Да
|160
|10
|10
|10
|230
|15
|25
|25
|360
|Reg.ru
|7
|15
|Нет
|160
|7
|1
|Неограниченно
|170
|12
|7
|Неограниченно
|225
|Beget
|3
|2
|Неограниченно
|170
|10
|5
|Неограниченно
|225
|20
|10
|Неограниченно
|375
Сравнение предоставляемых услуг «VPS» по трем топовым провайдерам.
|Провайдер
|VPS
|Услуги
|Процессор, ГГц
|Память, Гб
|Диск, SSD, Гб
|Трафик
|ОС
|Цена, руб
|TimeWeb
|2×2.4
|0.5
|5
|Нет ограничений
|Linux
|190
|2×2.4
|1
|30
|390
|2×2.4
|2
|40
|790
|Reg.ru
|2.4
|0.5
|10
|180
|2.4
|0.5
|10
|200
|2×2.4
|1
|15
|400
|Beget
|2.7
|1
|15
|330
|2×2.7
|2
|30
|660
|4×2.7
|4
|60
|1380
Сравнение предоставляемых услуг «Выделенный сервер» по трем провайдерам.
|Провайдер
|Выделенный сервер
|Услуги
|Процессор, ГГц
|Память, Гб
|Диск, SSD, Гб
|Порт
|ОС
|Цена, руб
|Таймвеб
|4×3.2
|8
|2×500
|100 Мбит/с
|Linux, Windows
|3500
|4×2.4
|8
|2×1
|5500
|4×3.4
|8
|2×240
|8900
|Рег ру
|4×2.13
|12
|2×1000
|4013
|4×2.13
|12
|4×300
|4920
|4×2.13
|16
|2×300
|5200
|Бегет
|4×4
|32
|1×480
|9800
|14×3.6
|128
|4×240
|48000
Естественно, приобретение выделенного сервера серьезное событие и может быть скорректировано, в зависимости от нужд и задач клиента.
Выбирать хостинг рекомендуется исходя из поставленных задач. Лучше всего обратиться за помощью к одному из трех топовых хостинг-провайдеров. Благодаря десяткам лет упорной работы, они могут обеспечить клиентов всеми необходимыми услугами.
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