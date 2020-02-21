Поиск подходящего хостинг-провайдера может затянуться на долгие дни, так как реклама не дает внятного ответа на вопрос, как выбрать хостинг? Есть множество критериев оценки качественного хостинг провайдера.

Как выбрать хостинг – разновидность услуг

На рынке хостинг-услуг существует 5 главных типов хостинга:

Виртуальный хостинг (Shared); Облачный хостинг (Cloud hosting). Виртуальный выделенный сервер (VPS-сервер). Выделенный физический сервер (Dedicated). Colocation (размещение серверов и смежного оснащения клиента в data-center провайдера).

Перед тем как выбрать хостинг у конкретного провайдера определитесь с типом услуги, которая понадобится для ваших задач.

Виртуальный хостинг

Его еще называют Shared – это вид хостинга, который позволяет размещать множество веб-сайтов на одном веб-сервере. Если указывать точно, то количество сайтов может доходить до тысячи штук. У всех сайтов используется одно и тоже программное обеспечение, равные возможности. В основном, это небольшие веб-ресурсы с малым требованием мощности и памяти. Самостоятельное администрирование сервера не разрешается, да и для таких сайтов оно не требуется.

Низкие цены и отсутствие администрирования больше всего склоняют пользователей к выбору виртуального хостинга.

Облачный

Cloud hosting – это объединение различных серверов для распределения нагрузки и увеличения показателя безотказности. Web-ресурс можно подcоединить к так называемому «кластеру», что забирает ресурсы из централизованного пула.

При такой модели, когда один компонент выйдет из строя, его работу тут же начинает выполнять другой. Потери доступа к содержащемся на облачном хостинге сайтам минимальны.

Привлекательным являются и другие факторы:

Оплата только за используемые ресурсы – расчет производится за нагрузку «по факту»;

Увеличение нагрузки автоматически подтягивает нужную мощность для поддержки этой нагрузки;

Не нужно самостоятельно вести расчет и платить наперед за неиспользуемые мощности.

VPS-сервер

Арендующий виртуальный выделенный сервер в сравнении с виртуальным хостингом может инсталлировать, настраивать, администрировать любое программное обеспечение. Управление VPS-сервером аналогично управлению физическому серверу.

Владелец сайта сам определяет сколько и какие ресурсы выделять на сайт в соответствии с тарифом. Такие распределения не возможны в сравнении с обычным Shared-хостингом, где между всеми сайтами распределены ресурсы равномерно.

Выделенный физический сервер

В пользование арендуется отдельный сервер, размещенный в дата-центре. Пользователь может с ним выполнять любые действия:

Устанавливать любую ОС;

Подключать какое-либо ПО;

Настраивать основные параметры как того требует поставленные задачи.

Обычно Dedicated арендуют под проекты требовательные к ресурсам. Это может быть онлайн магазин, мультимедийный новостной сайт, огромный форум, онлайн-игра с высокой посещаемостью.

Colocation

Провайдеры в своем дата-центре предоставляют место крупным клиентам для размещения собственной стойки с серверным оборудованием. Клиент платит за место, высокоскоростной канал связи и обслуживание собственной аппаратуры.

Так как сервера клиента – это его собственность, то можно делать с ним все, что требуется для успешного поддержания и развития проекта.

Как выбрать хостинг – платное и бесплатное обслуживание

Бесплатный сыр только в мышеловке. Эта поговорка распространяется и на бесплатные хостинги. Для серьёзных проектов такой тип не подойдет по объективным причинам:

Ограничения присутствуют со всех сторон (нагрузка, место, инструмент, etc);

Стабильность сервера минимальна (доступность 24/7 не наблюдается);

Минимальный набор инструментов или их отсутствие.

Доменное имя сайта только третьего уровня (primer.besplatniyhost.com).

Рекламные блоки выставлять свои вы не сможете.

Плюс к этому букету добавьте то, что никаких претензий к провайдеру вы предъявить не сможете. Вы же не платите за оказываемые услуги.

Бесплатный хостинг может подойти для сайтов-визиток, созданных в учебных или развлекательных целях. Если такой сайт не будет доступен пару дней и это будет приемлемым условием для вас, то вы нашли своего хостинг-провайдера.

Но лучше присмотреться к хостинг-провайдерам с бесплатным ознакомительным периодом, полноценным функционалом и ответственным подходом к предоставляемым услугам.

Выбрать хостинг можно ориентируясь на четыре главные показатели:

Объем предоставляемой памяти. Набор инструментов и технических функций. Качество помощи в решении проблем пользователя со стороны технической поддержки провайдера. Соотношение цена/качество.

Как выбрать хостинг в зависимости от объема памяти

При выборе хостинга новичку сложно рассчитать нужные объемы памяти, которые понадобятся для сайта. Лендинг, сайт-визитка или ресурс с несколькими страницами будут занимать около 50 мб. При подключении дополнительных графических материалов, БД, то размер будет около 100 мб.

То есть для нового готового к открытию в интернете сайта достаточно около 100 мб памяти.

Дальнейший рост занимаемой памяти будет завесить от количества загруженных фотографий, видео, созданных резервных копий и прочей информации.

Инструменты

Что должен предоставлять хостинг-провайдер в качестве поддержки основного инструментария? Обычно это:

Трафик не ограничивается (при этом мониторится показатель нагрузки);

Поддерживаются пачки скриптов PHP, MySQL, Pyton, SSH, phpMyAdmin и прочие технологии;

Поддержка популярных систем управления содержимым (1C-Битрикс, WordPress, DLE, OpenCart и прочие);

Предоставляемая панель управления с графическим интерфейсом (ISPmanager, Cpanel, etc);

Предоставление доступа к серверу через FTP для удобной работы с файлами на сервере;

Подключение почтовых клиентов и предоставление веб интерфейса для работы с этой почтой;

Создание бэкапов и работа с ними;

Срабатывание защиты от Ддос-атак.

Техподдержка

Качественная обратная связь – обязательное условие аренды серверного пространства у выбранного хостинг-провайдера. Когда квалифицированный специалист решает проблему клиента в краткие сроки – он лояльнее будет относится к компании и останется с ней в долгосрочной перспективе.

Как выбрать хостинг по соотношению Цена/качество

Низкая цена – это не всегда низкое качество обслуживания. Ровно, как и наоборот. Исходить нужно всегда из цены и получаемых услуг. Есть хостинг-провайдеры долгожители, у которых налажена качественная работа и есть большая клиентская база. Их привлекательная цена является заслугой правильной организации работы хостинг-провайдера, а не низкого качества услуг.

Топ-3 хостинг провайдера

Благодаря долгому нахождению на рынке России, удержанию и укреплению собственных позиций, можно выделить три основных хостинг-провайдера, которые попадают в ТОП хостингов.

TimeWeb

Основанный в 2006 году Александром Бойковым высокотехнологичный хостинг довольно прост в использовании. Тем не менее имеет все необходимые функции для полноценного содержания веб-ресурсов.

Reg.ru

Занимает лидирующие позиции среди регистратора доменных имен и хост-провайдеров. Работает в сфере оказания подобных услуг с 2006 года. За это время он развился и предоставляет широкий спектр услуг по аренде мощностей и серверного оборудования для своих клиентов. Также значимым показателем надежности компании является обслуживание 3.3 млн доменов.

Beget

Бегет – это компания, которая с 2007 года наработала большую клиентскую базу, создала высокий сервис обслуживания и радует всех использующих демократичными ценами. Высокотехнологичные решения совместимые с простотой работы положительно сказываются на юзабилити всего сервиса в целом.

На данный момент хостинг Beget является самым стабильным и удобным в работе. Мы тестируем его уже более 5 лет. За все это время не было никаких накладок.

Что радует: техподдержка отвечает моментально. А если вопрос уж сильно срочный, то можно позвонить по номеру горячей линии! Например на Таймвеб и Регру нет такой возможности.

Сравнение хостинг-провайдеров

В таблицах представлены сравнения основных предоставляемых услуг среди трех топовых хостинг-провайдеров.

Основные показатели такие:

Провайдер Контрольная панель Server Administration Free backup Free SSL Пробный период Виртуальный хостинг TimeWeb Собственной разработки Платное Yes Yes 10 дней Reg.ru ISP manager, cPanel, Parallels Plesk No Yes Yes No Beget Собственной разработки No No Yes 30 дней VPS-сервер TimeWeb Собственной разработки, ISP manager Платное Yes Yes No Reg.ru ISP manager No Yes Yes No Beget Собственной разработки No No Yes No Выделенный сервер TimeWeb ISP manager Платное Yes – No Reg.ru ISP manager Платное No – No Beget Собственная Бесплатное No – No Трафик в данном пакете услуг во всех хостинг-провайдеров неограничен

Сравнение предоставляемых услуг «хостинг» по всем параметрам.

Провайдер Виртуальный Хостинг Услуги Свободное место, SSD, Гб Кол-во сайтов БД Трафик Защита ДДОС Стоимость, руб TimeWeb 5 1 1 Нет ограничений Да 160 10 10 10 230 15 25 25 360 Reg.ru 7 15 Нет 160 7 1 Неограниченно 170 12 7 Неограниченно 225 Beget 3 2 Неограниченно 170 10 5 Неограниченно 225 20 10 Неограниченно 375

Сравнение предоставляемых услуг «VPS» по трем топовым провайдерам.

Провайдер VPS Услуги Процессор, ГГц Память, Гб Диск, SSD, Гб Трафик ОС Цена, руб TimeWeb 2×2.4 0.5 5 Нет ограничений Linux 190 2×2.4 1 30 390 2×2.4 2 40 790 Reg.ru 2.4 0.5 10 180 2.4 0.5 10 200 2×2.4 1 15 400 Beget 2.7 1 15 330 2×2.7 2 30 660 4×2.7 4 60 1380

Сравнение предоставляемых услуг «Выделенный сервер» по трем провайдерам.

Провайдер Выделенный сервер Услуги Процессор, ГГц Память, Гб Диск, SSD, Гб Порт ОС Цена, руб Таймвеб 4×3.2 8 2×500 100 Мбит/с Linux, Windows 3500 4×2.4 8 2×1 5500 4×3.4 8 2×240 8900 Рег ру 4×2.13 12 2×1000 4013 4×2.13 12 4×300 4920 4×2.13 16 2×300 5200 Бегет 4×4 32 1×480 9800 14×3.6 128 4×240 48000

Естественно, приобретение выделенного сервера серьезное событие и может быть скорректировано, в зависимости от нужд и задач клиента.

Выбирать хостинг рекомендуется исходя из поставленных задач. Лучше всего обратиться за помощью к одному из трех топовых хостинг-провайдеров. Благодаря десяткам лет упорной работы, они могут обеспечить клиентов всеми необходимыми услугами.