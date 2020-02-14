Обзор Macbook pro 16: дизайн, мощность, удобство…

После перехода на новый корпус Apple понадобилось четыре года, чтобы довести его до совершенства. MacBook Pro 16 дюймов это своего рода рестайлинг, поэтому изменений по сравнению с предыдущей моделью MacBook 15 немного, но они есть и достаточно важные.

Macbook pro 16 – Характеристики

Как только Мак 2019 года поступил в продажу, Apple сняли с продажи 15 дюймовую версию, оставив только 13 и 16 дюймовые прошки. Основные комплектующие устройства можно подбирать по своим требованиям и карману.

Данные Основная информация Дополнительно ЦП, Intel Core i7 2,6 ГГц, 6 ядер Core i9 2,3 ГГц, 8 ядер Core i9 2,4 ГГц, 8 ядер Заводской разгон: 4.5, 4.8, 5,0 ГГц ОЗУ 16 Гб 32 Гб 64 Гб LPDDR4 Интегрированная карта Intel UHD Graphics 630 Дискретная карта, AMD Radeon Pro 5500M, на 4 ГБ или 8 Гб GDDR6 Экран 16 дюймов, 3072×1920 Ретина, 226 пикселей на дюйм SSD 512 Гб, 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ, 8 ТБ Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц Поддержка всех современных стандартов Блютуз 5 версия Порты Четыре USB-C Поддержка всего Микрофон В наличии Выход на наушники В наличии Клавиатура Переработанная с iMac Улучшенный механизм Тачпад Force Touch Touch Bar В наличии Touch ID В наличии Веб-камера 720p Аккумулятор 1000 Вт.ч Несъемный Габариты 35,8 х 24,6 х 1,6 см Масса 1,96 кг Без адаптера

Благодаря таким техническим характеристикам яблочный ноутбук способен «летать» в 99% задач. Оставив в официальной продаже MacBook Pro 16, 13 и Air, Apple сделали конкретное разграничение:

MacBook Air – для тех, кто потребляет контент и любит MacOS. MacBook Pro 13 – базовая рабочая машина для нетребовательных задач. MacBook Pro 16 – машина для тех, кто хочет заменить настольный Mac (в пределах разумного).

В минимальной комплектации вы получаете MacBook Pro с 512 Гб SSD накопителем, что в совокупности с 16 Гб ОЗУ и 4 Гб видеопамяти дискретной графики дает отличную рабочую машину с некоторым запасом на годы вперед.

Порадовал тот факт, что можно взять комплектацию ноутбука с 64 Гб оперативной памяти за сравнительно небольшую доплату в 800$.

Macbook pro 16 – Первый взгляд

Первое, о чем хочется заявить – вес MacBook Pro 16, и он не маленький. По сравнению с прошлой версией, ноутбук добавил 200 грамм и стал весить полноценные два килограмма. Плюс новый 96 Ватт адаптер по габаритам такой же, как и 85 Ватт модели 2015 года, немного тяжелей и без ушек для намотки кабеля. В целом, это не нужно ему сейчас, так как адаптер подключается к съемному штекеру через порт USB-C.

С одной стороны, плюс 200 грамм на ноутбуке и чуть более тяжелый адаптер не настолько принципиален. Но не стоит забывать, что это мобильный рабочий инструмент, с которым добрая половина владельцев путешествует. А за дополнительную нагрузку в рюкзаке спина точно спасибо не скажет.

Второе изменение новой прошки, что бросается в глаза – это тонкие рамки, которые стали еще тоньше. Благодаря этому матрица прибавила по дюйму. Конечно, в первую очередь добиться этого удалось за счет немного увеличенной ширины корпуса и более компактных рамок.

Разрешение экрана Apple увеличили для сохранения плотности пикселей на дюйм. Оно при этом выросло с 200 до 206 ppi, но это не заметно. Картинка с экрана лучшая среди ноутбуков на рынке.

При нативном разрешении, элементов на экране помещается много, но не всегда из-за этого комфортно работать. Подстроить масштабы под себя можно, и это достаточно легко сделать с помощью полосы масштабируемости, в разделе «Системные настройки» – «Мониторы».

Важным моментом является то, что Apple разрешила менять герцовку. Теперь можно выбирать частоту обновления в диапазоне от 47,95 Гц до 60 Гц. Часто подобная настройка нужна для подгонки внешних мониторов и ТВ.

Весомое эстетическое удовольствие можно получить от тоненьких рамок. Сама матрица (без учета диагонали) по сравнению с версией 2018 года не изменилась. Яркость, контраст, световой охват и прочие важные показатели остались на высоком уровне.

Macbook pro 16 – Конструктивные особенности

В новый MacBook Pro 16 установили более сложный сенсор открытия и закрытия крышки, определяющий точный угол наклона.

Ранее в моделях Макбуков применялся датчика холла, который определял, закрыта ли крышка или нет, чтобы переводить ноутбук в режим сна. Данное нововведение поможет Apple считать количество открытий и закрытий крышки до отказа. То есть Apple таким нехитрым способом сможет:

узнать действительную цифру наработки на отказ устройства;

в следующих моделях увеличить наработку на отказ;

внедрить новые мелкие функции, позволившие использовать ноутбук «по-новому».

Все сервисные центры после замены дисплейного модуля теперь будут обязаны калибровать этот датчик.

Сенсорный Тачбар стал короче почти на 20 см. Клавишу «Esc» сделали физической и поместили в левом верхнем углу клавиатуры (где она и расположена в стандартных раскладках). Как заявляют в Apple – это было сделано по многочисленным просьбам пользователей.

Кнопку «Питание», совмещенную с TouchID тоже отделили. Ее поверхность теперь матовая. Расположена она в правом верхнем углу клавиатуры.

Задействовать такой Touch Bar очень удобно для перемотки видео (особенно радует перемотка рекламы Youtube).

В модели MacBook Pro 16 2019 года Apple отошла от неудачной клавиатуры типа «бабочка» и вернулась к истокам. Теперь клавиатура в устройстве тихая и надежная. За ее основу была взята Magic keyboard для iMac. Профиль клавиш стал на 2 мм ниже. Ход ключа 1 мм.

По интерфейсам подключения изменений нет:

Четыре Thunderbolt;

Один Audio mini jack 3.5 мм.

Картридером, к сожалению, данная модель не обзавелась, поэтому переходник для SD-карт понадобится носить с собой и дальше.

Тест на MacBook (с поднятием) крышки версия 2019 года проходит на ура, никаких изменений в этом плане нет.

Дизайн Macbook pro 16

Новый MacBook доступен в двух цветах:

Безумно привлекательный «Серый космос»;

Более классический «Серебристый».

Что касается маркости, то на устройстве цвета «Серый космос» видны разводы, пыль. Макбук серебристого цвета считается более практичным.

Дисплей Macbook pro 16

Матрица ноутбука Apple по-прежнему IPS с широким цветовым охватом. Поддержки HDR нет, но присутствует технология True Tone. Яркость экрана 500 нит, 60 Гц. Разрешение 3072×1920 пикселей.

У новинки матрица более холодная, но в настройках «Встроенный дисплей Retina» можно найти массу цветовых профилей.

Камера Macbook pro 16

Из-за тоненьких рамок дисплея в ноутбук нельзя установить серьёзную оптику, поэтому приходится довольствоваться видеосъемкой в разрешении 720p. Никакими показателями качества, особенно в «темное время» Макбук не блещет. Но, для видеосвязи и конференций в погожий день, камера справляется на твердую четверку.

Звук Macbook pro 16

Трехмикрофонная комбинация естественно не может потягаться со студийным качеством звука, но на фоне возможностей любых других ноутбуков (даже в сравнении с версией MacBook 15) – это небо и земля.

Звук чистый, слышимость отличная. Самое то для записи голоса в подкастах, онлайн трансляциях или для роликов youtube.

Такого качества смогли добиться из-за слаженной работы трех микрофонов, расположенных под левой решеткой динамиков. Их можно увидеть, если подсветить перфорацию фонариком.

Динамики тоже преобразились. Качество звучания прибавило «мощности» благодаря системе из шести динамиков. Их слаженная работа выдает стереозвучание, в то время как 2 динамика с низкой частотой понижают вибрацию, звучат естественно, и добавляют в басе пол октавы.

Аккумулятор

Практически 100 Вт.ч аккумулятор это придел того, что можно установить в ноутбуке, чтобы их было можно проносить на борт самолета без специального разрешения. По сути, в MacBook Pro 16 достигнут придел в ёмкости Li-ion аккумулятора. Дальше, либо:

Производители будут устанавливать более энергоэффективное железо, за счет чего увеличится время автономной работы. Используют наработки новых типов аккумуляторов (если такие в ближайшем будущем будут созданы).

Время зарядки батареи Макбук Про имеет вполне добротные показатели:

30 минут – 35%;

60 минут – 67%;

90 минут – 88%;

120 минут – 100%.

В комплекте к адаптеру идет двухметровый USB-C кабель для зарядки и синхронизации данных.

Тест автономности показывает, что при:

50% яркости и 50% громкости звука;

Воспроизведения контента с Youtube через домашний Wi-Fi;

MacBook Pro 16 может проработать 10 часов и 10 минут.

Работая с программами, в среднем время работы ноутбука – 5-6 часов. Саморазряд Макбука присутствует. Если крышка его закрыта и устройство ушло в сон, саморазряд равен 7% за 24 часа. При этом машина частично активна и получает различные уведомления.

Недостатки Macbook pro 16

Из недостатков данного ноутбука можно выделить:

Низкая ремонтопригодность (из-за ремонта какой-либо части этого шедевра придется расстаться с крупной суммой денег). Полное отсутствие кастомизации железа. ОЗУ и ПЗУ распаяно на материнской плате (в этом весь Apple). Нет версии без тачбара.

Тестирование

С помощью утилиты Disk Speed Test от Blackmagicdesign в тесте скорости SSD выдает 2700 Мб/с на чтение, и 2860 мб/с на запись. Система MacOS имеет последнее обновление, работает очень шустро и без нареканий.

По поводу отвода тепла Apple увеличили физическую площадь рассеивания. Куллеры вращаются в диапазоне от 1800 до 5600 оборотов в минуту. По шумоизоляции, начиная с 3400 оборотов в минуту – Макбук шумит достаточно громко для ведения звукозаписи. После 4000 оборотов в минуту появляется желание надеть наушники закрытого типа.

Естественно, так гонять куллеры машина не будет при серфинге в интернете или просмотре видео. А выполняя более сложные задачи рендеринга или поддержки игры (тот же Fortnight) – MacBook Pro 16 станет довольно шумным.

При нагреве процессора до 90 °C, клавиши, трекпад и области под ладони нагреваются равномерно. Самой горячей точкой при максимальной нагрузке машины в верхней части под экраном. Пиковыми значениями температуры процессора могут быть показатели в 100 °C

Без нагрузки температура нового Макбук Про равна 60 – 70 °C, при этом куллера работают на минимальных оборотах. При таких показателях температуры чип работает нормально. Проблем с отвалом не наблюдалось даже в предыдущих версиях, прослуживших не один год.

Разница в 13 и 16 дюймов

Модель 13 дюймов считается мобильным и мощным решением, в то время как Макбук Про 16 – способен решать профессиональные задачи, оставаясь мобильным инструментом. Разницу можно увидеть, сравнив железо двух устройств в максимальной комплектации.

Комплектующие MacBook Pro 13 MacBook Pro 16 Retina экран 13,3 дюйма 16 дюймов Центральный процессор Intel Core i7, 4-х ядерный Intel Core i9, 8-ми ядерный SSD Макс. 2 Тб Макс. 8 Тб ОЗУ Макс. 16 Гб Макс. 64 Гб Графика Intel Iris Plus Graphics 655 AMD Radeon Pro 5500M, 8 Гб GDDR 6 Автономность До 10 часов До 11 часов Инструменты ввода Клавиатура с подсветкой Magic Keyboard

Цена

Самый главный вопрос – за сколько можно купить Макбук Про 2019 года? По ценам имеем следующее:

Минимальная комплектация с Intel Core i7 – 199990 рублей. Минимальная комплектация с Imtel Core i9 равна сумме в 232 990 рублей. Комплектация с 64 Гб ОЗУ – 298 078 рублей. Максимальная комплектация – 501 478 рублей.

Добавлено в новой версии

В новой про-версии ноутбука Apple:

добавили беспроблемную клавиатуру;

увеличили емкость аккумулятора для компенсации более производительного железа;

улучшили звук и микрофон;

увеличили диагональ дисплея.

Если оглянуться назад, на прошлые модели выпускаемой техники Apple, то можно с уверенностью сказать, что MacBook Pro 16 – самая доработанная модель для ресурсоемких задач в сегменте ноутбуков. В плане профессионального решения – однозначная рекомендация в пользу нового продукта фирмы Apple.

Фотографии взяты с официального сайта Apple.