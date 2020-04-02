Программа для проведения видеоконференций Zoom Cloud Meetings: обзор и инструкция по использованию

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При нынешних обстоятельствах, программа для проведения видеоконференций нужна как воздух практически каждой фирме, перешедшей на удаленную работу. Проблема состоит в том, что программы типа Skype, Jitsi, Appear основных функций групповой видеосвязи не предоставляют бесплатно. А вот программа для проведения видеоконференций Zoom дает полноценный бесплатный доступ, плюс опережает конкурентов по всем фронтам.

Программа для проведения видеоконференций Zoom Cloud Meetings — что такое Zoom

Сервис Zoom Cloud Meetings – это программа для проведения видеоконференций в HD-формате. Площадкой может бесплатно воспользоваться любой желающий, а за дополнительную плату улучшить функционал, и убрать ограничение по времени на созданную конференцию.

Единственное условие бесплатного использования – временное ограничение видеоконференции в 40 минут и максимальное количество участников – 100 человек.

Программа для проведения видеоконференций Zoom Cloud Meetings — возможности площадки

Хотя у программы есть ограничение на 100 человек, этого будет хватать с лихвой, чтобы собрать своих «коллег по цеху» в небольшой компании.

Зарегистрироваться в программе можно бесплатно. Регистрация аккаунта обязательна при создании конференции и не обязательна для участников. Возможности бесплатного приложения для видеоконференций:

Ведение конференций, вебинаров и дистанционного обучения. Групповая работа на одном экране. Возможность расшарить дисплей с компьютера и смартфона. Авторизация в облачных хранилищах Google Диск, Box, Dropbox и интеграция с ними. Групповой чат с возможностью загрузки аудиофайлов, медиаконтента и написания обычного текста со стикерами. Присутствие статусов для участников. Планировщик конференций, как часть сервиса. Различные типы приглашений: контактам внутри фирмы, по телефону или электронной почте. Ничтожный минимум задержек и проблем с видеосвязью в беспроводных сетях Wi-Fi и 4G LTE. Поддержка множества популярных операционных систем и устройств телефонии: Windows, MAC, iOS, Android, H.323 / SIP, ZoomPresense. Полноценная поддержка русского языка.

Программа для проведения видеоконференций Zoom Cloud Meetings — преимущества перед конкурентами

Программа для проведения видеоконференций ZOOM ушла на несколько шагов вперед по сравнению с теми же Skype для бизнеса, Appear или Jitsi. То, что компания решила сделать все основные функции бесплатно, это положительно сказалось на узнаваемости площадки и привлечении новой аудитории. Но доступность сервиса – не единственное преимущество. Их намного больше:

Соединение без просадок – канал остается стабильным как для участников, так и для хостера на протяжении всей трансляции. Для нормальной работы сервис для проведения конференции онлайн не требует большую пропускную способность канала, что делает вполне сносным участие в видеочате даже c 3G. Оперативная память не забивается, потому как программе требуется совсем немного для поддержания работоспособности. Есть возможность включить демонстрацию экрана с различными вариациями, в том числе разделения экрана и работе на доске, рисовать на которой можно ведущему и «слушателям». Есть функция трансляции экрана телефона, но уже без включенной камеры.

Недостатки у онлайн конференции Zoom тоже есть, но их в некоторой мере сложно назвать недостатками:

Ограничение времени проведения видеоконференций в бесплатной версии. О приложении мало кто знает.

Последний пункт устраняется изо дня в день, и это хорошо. О качественном сервисе должен знать каждый человек.

Как начать пользоваться Zoom Cloud Meetings?

Чтобы начать работать с сервисом, рекомендуется скачать Zoom на компьютер и ознакомиться с его основными функциями. Но перед тем, как работать с бесплатным приложением для видеоконференций, следует зарегистрироваться:

1. Скачайте инсталлятор, установите программу на компьютер и запустите.

2. Кликните «Зарегистрироваться бесплатно». По ссылке в браузере откроется страничка регистрации, где надо ввести свои данные. Также доступна интеграция с сервисами FGoogle и Facebook, позволяющая использовать собственые профили для быстрой регистрации в сервисе.

3. Ознакомьтесь с информацией и жмите «Подтвердить».

4. После ввода email, на почту придет письмо с кнопкой активации, ее нужно нажать для продолжения регистрации.

5. Заполните поля персональными данными и укажите пароль.

6. Программа для проведения видеоконференций тут же предлагает ознакомиться с политикой конфиденциальности.

7. Следующий шаг предлагает пригласить своих коллег, чтобы те тоже создали себе учетные записи. Этот шаг не обязателен, поэтому можно его пропустить.

8. По окончании регистрации площадка выдает каждому участнику персональный url конференции, которым можно делится с теми, кого есть желание пригласить на свою видеосходку.

Создание конференции в Zoom

Для создания онлайн конференции:

1. В том же окне введите данные от только что созданного аккаунта.

2. Выберите «Новая конференция». На этапе создания можно выбирать, включать программу с видео или пока без него.

3. Откроется окно, где будет указана начальная основная информация.

4. Нажав в левом верхнем меню на знак восклицания можно посмотреть ту же самую информацию и по желанию изменить название.

5. Для приглашения участников есть специальная кнопка «Пригласить» на нижней панели.

6. Письмо будет сгенерировано в подобной форме. Его естественно можно изменить и привести к более «лаконичной форме».

7. Ссылку на конференцию можно отыскать в том же левом верхнем углу. Там есть кнопка, позволяющая url скопировать в буфер обмена.

8. Когда человек переходит по ссылке, начинается запуск приложения для онлайн конференций.

9. Далее участник устанавливает клиент на том устройстве, на котором открыл эту ссылку и может «Войти в конференцию».

10. Также доступ возможен, если участник введет идентификатор конференции и пароль от нее.

11. После входа участник может подключать по желанию видеокамеру, звук, писать в чат, приглашать своих коллег, отправив скопированный url конференции.

12. Организатор тем временем способен взаимодействовать с чатом, приглашать и управлять всеми приглашенными лицами, манипулировать транслируемым звуком, видео, демонстрировать экран выбирать нужную опцию для демонстрации.

13. Если же организатору требуется запланировать проведение конференции, это можно сделать в специально отведенном для этого окне.

Программа для проведения видеоконференций Zoom Cloud Meetings — дополнительные функции

Программа для проведения видеоконференций Zoom разрешает организаторам:

1. Менять изображения профиля, которое будет подтянуто в основном приложении и в чате. Сделать это можно нажав правой кнопкой мыши по черному экрану начального окна.

2. Выбрать подходящие звуковые настройки, нажав кнопку рядом с иконкой звука.

3. Приглашать собеседников из контактной книги.

4. Курировать всеми участниками конференции с помощью групповых и одиночных команд.

5. Запустить чат для штатного общения участников.

6. Записать происходящее на конференции.

7. Выбирать, что выводить с помощью функции «Демонстрация экрана».

8. Подтянуть доску объявлений для группового взаимодействия с ней.

9. Сменить реальный фон, на виртуальный, позволяющий участникам не отвлекаться на происходящее за спиной спикера.

Чтобы активировать функцию «виртуального фона» во время видеосъемки в реальном времени, следует нажать «Выбрать виртуальный фон».

Сервис Zoom Cloud Meetings – это глоток свежего воздуха для малого и среднего бизнеса, которые «работают на удалении». Это необходимость для многих коучей, учителей, тренеров, которым нужно работать со своей аудиторией вне зависимости от ситуации. Zoom Cloud Meetings – это качественные видеоконференции, которые в современных реалиях доступны каждому желающему.