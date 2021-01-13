Честный обзор игрового ноутбука Dell Alienware m15 R3. Стоит ли покупать? Узнайте в обзоре!

Dell Alienware m15 R3 P87F002, новая модель 2020 года, поступил на обзор в мой интернет-журнал PClegko. Обзор Alienware m15 R3 будет не совсем обычным. Перед написанием обзора я прочитал десятки обзоров ноутбука Dell Alienware m15 R3, и… такое ощущение, что это «дивный рерайт» характеристик и взятых у друг друга скриншотов бенчмарк тестов.

Поэтому, я решил о результатах всех этих тестов не писать, так как не вижу смысла. Да и читать это всё нудно. Вместо этого рассмотрим:

В общем, обзор будет преимущественно пользовательский. Посмотрим ноутбук Alienware m15 R3 P87F002 со всех сторон и даже прогуляемся вместе с ним в ресторан! Будет много фотографий с различных ракурсов и видео. Кстати, это мой первый видео обзор, так что прошу сильно не плеваться!)) Но конструктивную критику приветствую!

Видео обзор ноутбука Dell Alienware m15 R3 P87F002 находится в конце статьи

Ноутбук Alienware m15 R3 — это устройство, от дочерней компании Dell под названием Alienware, которая направлена на сборку ПК и ноутбуков для геймеров. То есть речь пойдет именно о «заряженном по самые помидорки» игровом ноутбуке.

Комплектация модели Alienware m15 R3 P87F002 действительно на высоком уровне: 32 Гб оперативки, процессор Intel Core i7 10 поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с технологией Max-Q на 8 Гб… но давайте обо всем по порядку! Начнём с распаковки Alienware m15 R3.



Распаковка Alienware m15 R3 P87F002 и обзор комплектации

Вы удивитесь, но я начну обзор с коробки от ноутбука. Она действительно крутая в плане дизайна и очень удобная для транспортировки устройства.

Это не картонная емкость, которую после распаковки необходимо выбросить, а часть продукта, которая может пригодиться. Например, при переезде. Также, есть удобная ручка из качественного пластика для переноски ноутбука.

Упаковка не только полезная, но и красивая. Производитель уделил внимание дизайну. Он минималистичен. Коробка белая с немного скругленными краями. Даже здесь чувствуется осмысленность, так как острые края могут погнуться. На упаковку нанесен логотип компании Alienware. Выглядит это всё очень гармонично.

Ноутбук в коробке сидит очень плотно. Устройство защищено противоударными стенками. Не знаю точно, что это за материал. Это не пенопласт, а что-то прорезиненное. При этом, стенки достаточно толстые.

То есть, даже если при перевозке нехило уронить ноутбук, то ему ничего не будет. Я считаю, что Dell заботиться о своих клиентах. За это производителю большое спасибо.

Ноутбук защищен со всех сторон: слева, справа, снизу и сверху. Это видно на фотографии. Зазоры между стенками и ноутбуком есть, но они минимальны. Устройство не болтается. Чтобы его вытащить, необходимо подцепить пальцами заднюю часть ноутбука.

Если честно, я схватился спереди и не смог вытащить его с первого раза. Итак, вот он наш ноутбук Alienware m15 R3:

Немного тяжеловат, но в принципе я могу удержать его в одной руке. В комплектации ничего необычного:

буклетик компании с их соц.сетями и описанием;

конвертик с техпаспортом и сертификатом качества;

блок питания.

К блоку питания сразу ОГРОМНАЯ претензия:

Ребята, ну зачем??? Ведь так хорошо всё начиналось. Он огромен, как кирпич. А весит, почти как треть ноутбука!

Такое ощущение, что разработчики Alienware m15 R3 ненадолго пошли отдыхать и к ним забрался какой-то диверсант. Вы только посмотрите соотношение размеров блока питания к самому ноутбуку:

От такой неожиданности я совершенно забыл взвесить это чудо. По ощущениям весит он 1 кг не меньше! Зато на кончике провода есть волшебная подсветка.

Сам провод надежный, но очень толстый, неповоротливый и короткий. Я люблю посидеть на диванчике, вытянуть ноги и поставить ноутбук сверху. Однако, с этим блоком и проводом затея становится не совсем удобной.

Этот «змей-горыныч» подключается не сбоку, как мы с вами привыкли, а сзади. Поэтому провод постоянно мешается. Также, если например у вас стоит небольшой стол возле стены, то будет тоже неудобно. Сам штекер длинный и не гнется, а провод тоже невозможно заломить резко под углом 90 градусов.

То есть, необходимо расстояние примерно 10-15 см от стены. На мой взгляд это минус вселенского масштаба. Он влияет на удобство использования в домашних условиях, при походах в кафе и путешествиях.

Этот довесок всегда придется таскать с собой. Я бы понял такой подход при условии, что в устройстве стоит мощный аккумулятор. Подзарядил и работаешь/играешь несколько часов. В случае с данной моделью это не так. Поэтому, давайте сразу рассмотрим питание и аккумулятор Alienware m15 R3 модели P87F002.

Аккумулятор Dell Alienware m15 R3 — непревзойденная скорость разрядки

Шестиэлементный интеллектуальный литийионный аккумулятор, 86 Вт·ч. Звучит красиво, но это ещё один минус ноутбука Alienware m15 R3.

Поиграть на заряде от аккумулятора? Забудьте! При стандартных настройках энергопотребления будут тормозить игры. Если настроить аккумулятор на полную мощность, то поиграть можно минут 10-15.

В покое ноутбук может работать от аккумулятора примерно 2 часа. Если серфить в интернете или решать рабочие задачи, то хватает максимум на полтора часа в оптимальном режиме работы батареи. В режиме экономии энергии немного больше часа.

Вот вам и хваленые бенчмарк тесты, в которых ноутбук показывает по 5 часов работы. Это не более чем миф. Я зарядил его до 100%. Отключил ждущий и спящий режимы. Включил Яндекс.Музыку, поставил на стол и просто ждал. В результате, через 1 час и 40 минут я получил уведомление о низком заряде батареи.

В сравнении с моим ноутбуком от ACER Aspire 5 прям небо и земля. На ACER можно работать 4 часа без подключения к сети при использовании режима оптимальной производительности (и это после 3-х лет использования!!!). При этом, вот размер его блока питания:

Я не делаю сравнение в игровом режиме, так как у меня стоит видеокарта Nvidia mx-150 на жалких 2 Гб, а в Alienware m15 R3 стоит RTX 2080 SUPER с технологией Max-Q на 8 Гб. Следовательно, у второй видеокарты намного больше энергопотребление.

Понятно, что у Alienware m15 R3 лучше цветопередача, мощнее процессор, охлаждение, подсветка и т.д. Это тоже влияет на время работы аккумулятора. Но я считаю, что аккумулятор должен соответствовать конфигурации. Хотя бы 3 часа работы без режима экономии энергии.

В итоге Alienware m15 R3, имеет огромный блок питания и толстый провод, которые заряжают аккумулятор 3 часа, Карл! То есть зарядка идет дольше, чем автономная работа ноутбука почти в 2 раза.

Это определенно жирный минус, который производителю необходимо исправить. Увеличить ёмкость аккумулятора либо снизить энергопотребление устройства. Ведь автономность работы ноутбука очень важна.



Dell Alienware m15 R3 — программное обеспечение и поддержка

Что понравилось в Alienware m15 R3, так это программное обеспечение и поддержка. С ноутбуком поставляются предустановленные программы Alienware Command Center, Alienware Update и SupportAssist. Они позволяют произвести первые настройки после запуска, докачать необходимые актуальные драйвера и, в дальнейшем, поддерживать работу системы под управлением Windows 10.

Однако, при использовании возникли небольшие проблемы. Дело в том, что ПО необходимо было обновить! Поэтому, Alienware Command Center работал некорректно — невозможно было включить подсветку и менять её.

Приложение Alienware Update бесконечно искало обновления драйверов. Автоматическое обновление программ было, но оно по каким-то причинам не решило проблемы.

По идее можно было воспользоваться SupportAssist. Данное приложение сканирует систему и находит необходимые обновления для приложений и драйверов.

Кстати приложение довольно полезное. Оно помогает в обновлении, поиске уязвимостей, настройке производительности и очистки системы от ненужных файлов. Задело за живое, что защита от вирусов платная!

К сожалению, после проверки и применения оптимизации необходимые мне приложения не обновились. Ну либо обновились, но некорректно.

Таким образом, мне пришлось зайти на сайт Dell в раздел поддержки продуктов, и вручную скачать новые версии программного обеспечения. Ну что поделать, это вам не IOS, а Windows. Здесь без пробелов никуда.

Я не профессионал, но опытный пользователь компьютерной техники. Поэтому, для меня не составило труда разобраться с проблемой. Однако, при покупке, скажем так… не самого дешёвого ноутбука, хочется избежать этих проблем. Включил — всё работает, как часики.

Здесь конечно нельзя всю вину свалить на производителя. ПО интегрировано с Windows 10. Например, Alienware Command Center можно скачать с официального сайта или с магазина Microsoft Store. Так вот, устанавливать из магазина Майкрософт бесполезно. Программное обеспечение не будет работать корректно.

Тем не менее, после ручной переустановки всё заработало:

Теперь мы можем получить все необходимые обновления для функционирования системы в пару кликов через Assist. Обновление драйверов происходит в автоматическом режиме. При необходимости перезагрузки можно выбрать, чтобы она происходила автоматически либо вручную.

SupportAssist Alienware M15 R3 сразу нашел ещё какие-то обновления:

Я с радостью применил все его рекомендации. Аллилуйя! Система заработала нормально. Теперь я могу открыть Alienware Command Center. На нём остановимся немного подробнее.

Alienware Command Center — что, зачем и почему?

Даже несмотря на возникшие проблемы с первым запуском Alienware Command Center, наличие такого приложения является неоспоримым плюсом. Вкладка FUSION отвечает за настройки работы оборудования: охлаждения, процессора и т.д.

Приложение позволяет узнать о самочувствии вашего ноутбука. Не надо устанавливать стороннее ПО типа AIDA64. Вы сможете узнать о нагрузке на процессор, видеокарту и память. Увидеть температуру устройства и регулировать работу системы охлаждения при помощи создания профилей.

Есть доступные профили по умолчанию:

сбалансированный;

производительный;

охлаждение;

тихий;

полная скорость.

Например, для работы и серфинга в интернете можно использовать «Тихий» режим, чтобы шум не мешал. Но в этом случае при запуске мощной игры возможен чрезмерный перегрев.

Поэтому, для игр подойдет «Производительны» или «Сбалансированный» профили. Если вы хотите поиграть в какой-нибудь CYBERPUNK на ультра настройках графики, то можете выбрать «Полная скорость». Будет шумно, поэтому рекомендую использовать наушники.

Также, вы можете самостоятельно настроить работу системы охлаждения под свои потребности. При условии, что вы опытный пользователь, и знаете, к чему могут привести те или иный настройки.

Немного о звуке и его настройках в Alienware Command Center

В приложении присутствуют гибкие настройки звука. Это действительно мощное решение. Можно настраивать аудио эффекты, эквалайзер, параметры записи через микрофон.

Что примечательно, каждое изменение в настройках звука оказывает влияние. Я пробовал подключать усилитель басов на встроенных колонках ноутбука Alienware m15 R3. Басы действительно стали ощутимыми!

Для воспроизведения звука используется контролер Realtek ALC3281-CG с поддержкой преобразования стереосигнала. Именно поэтому отлично работает эквалайзер. Мощность динамиков 5 Вт, что обеспечивает достаточную громкость даже без внешних колонок.

Есть один нюанс. Порт для гарнитуры на ноутбуке Alienware m15 R3 комбинированный. То есть один вход для наушников и микрофона. Хотя в повседневной жизни пользователи часто используют раздельные входы.

Кстати, порадовало удачное расположение динамиков. Во-первых, они направлены на пользователя. Во-вторых, динамики по корпусу расположены не совсем снизу. Это позволяет ставить ноут на мягкую поверхность (например, кровать или диван) и динамики не будут перекрываться.

Например, на том же ACER Aspire 5 динамики расположены тоже спереди, но ниже по корпусу. То есть, если я поставлю его на кровать, то звук будет намного тише.

Видите ли, не хватает толщины корпуса для такого размещения динамиков. Многие жалуются на то, что ноутбук Dell Alienware m15 R3 слишком толстый, по сравнению с аналогами конкурентов.

Вот вам плюс от толщины. Об этом ведь никто не задумывался. Зато благодаря такому корпусу Dell смогли оснастить ноутбук отличными динамиками с удачным расположением.

В итоге, программное обеспечение для ноутбука Alienware m15 R3 реализовано на твердую 4-ку. Видно, что приложения сделаны не «чтобы было», а реально ради облегчения жизни пользователя. Поставил бы пять, но ввиду присутствия проблем при первом запуске, не смог этого сделать.



Удобство Alienware m15 R3 в повседневной жизни

Проводя обзор Dell Alienware m15 R3 я старался вести себя, как настоящий собственник игрового ноутбука. Я играл/работал на нём в разных уголках квартиры: за столом, на диване, на кровати. Также, ходил с ним в ресторан пешком примерно 1,5 км.

Итак, что я понял? Ноутбук супер удобный в плане перетаскивания по квартире. Благодаря прямым углам и небольшому размеру, его можно легко удержать одной рукой. И это несмотря на внушительный вес — 2,5 кг! Это в моей комплектации. Вообще вес начинается от 2 кг.

Он не выскальзывает из рук. Мой старичок ACER весит 2,2 кг. Однако, вот так просто удержать его в одной руке — непростая задача. К тому же, когда держишь в руках Alienware m15 R3 возникает чувство какой-то… надежности. Корпус настолько крепкий, что абсолютно не переживаешь: «вдруг что-то отвалится…».

На фото может показаться, что он совсем крохотный. Камера немного искажает реальность. Поэтому я приведу его реальные размеры:

ширина: 360,3 мм;

высота спереди: 17,9 мм

высота сзади: 19,7 мм

глубина: 275,9 мм.

вес ноутбука: от 2 до 2,5 кг.

Вес не самый рекордный, зато компактные размеры делают Dell Alienware m15 R3 претендентом на самый портативный игровой ноутбук.

Меня вес в 2,5 кг в принципе устраивает. Смущает только тот самый довесок + 1кг в виде шнура с блоком питания. Но тяжелым ноутбук мне не показался.

Всегда необходимо понимать, что уменьшение веса и толщины игрового ноутбука имеет последствия. Страдает долговечность работы и производительность.

Я считаю, что в данной комплектации ноутбук Dell Alienware m15 R3 весит ровно столько, сколько необходимо для правильной и долговечной работы под большими нагрузками. Раз уж я заговорил о начинке ноутбука, давайте перейдем к «мясцу» в виде характеристик устройства.



Технические характеристики Alienware m15 R3 модели P87F002

Технические характеристики Alienware m15 R3 модели P87F002 очень радуют. Производительный процессор, топовая видеокарта, максимум оперативной памяти. Всё это позволит играть на ультра настройках в игры 2020 года и, как минимум, 2021 года. Давайте начнем с процессора.

Характеристики процессора Alienware m15 R3

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 10-го поколения. Это не самый топчик. Есть еще комплектация с процессором Intel Core i9k десятого поколения.

Итак, нашей комплектации процессор i7 10750H CPU 2,60 GHz:

мощность 45 Вт;

6 ядер;

число потоков – 12;

кэш процессора – 12 мб;

интегрированный графический адаптер – Intel UHD Graphics;

MAX скорость процессора до 5 ГГц.

На самом деле между процессорами i7 и i9k десятого поколения не такая большая разница. При выборе рекомендую взять комплектацию с i7, который будет работать также хорошо, но без дополнительной переплаты.

Производительность процессора Alienware m15 R3 не снижается даже при длительной нагрузке. В то время, как у большинства современных игровых ноутбуков при длительной нагрузке производительность неизбежно снижается. В общем процессор i7 10750H вас не подведет и обеспечит превосходную производительность.

Видеокарта Alienware m15 R3 модели P87F002

В моей обзорной комплектации стоит NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с технологией Max-Q:

тип памяти – GDDR6;

объём – 8 Гб.

Видеокарта мощная. Соответственно, система охлаждения создаёт повышенный шум при использовании профиля «Полная скорость». Но если вы не собираетесь заниматься разгоном, то можно выбрать профиль «Сбалансированный» или «Производительный».

Это позволит снизить уровень шума кулеров охлаждения и энергопотребление. При этом, ощутимой разницы производительности в играх не чувствуется.

Оперативная память ноутбука

Никак не радует тот факт, что оперативная память встроена в системную плату и нет возможности для использования дополнительных карт памяти. В моей комплектации 32 Гб — это более чем достаточно.

Но если взять комплектацию с 16 Гб или вообще 8 Гб? Думаю, что все-таки хоть одну плашку для расширения оперативной памяти стоило бы предусмотреть.

Итак, в данной комплектации Alienware m15 R3 оперативная память имеет:

объём 32 Гб;

тип памяти – двухканальная память DDR4;

быстродействие – 2 667 МГц.

В результате, такой объём оперативной памяти позволит играть в новейшие игры на самых высоких настройках. В последующие несколько лет более высокий объём памяти вряд ли понадобиться.

Брать комплектацию с 16 Гб без возможности расширения я бы не советовал. Про 8 Гб я думаю даже и говорить не стоит.

Твердотельный накопитель SSD Alienware m15 R3

В модели, которую прислали мне на обзор, установлен один SSD M.2 2230 на 512 Гб. Тип интерфейса PCIe Gen 3 x4 NVMe, до 32 Гбит/с. Накопитель качественный и соответствует заявленным характеристикам.

Однако, в наше время 512 Гб — как-то маловато. С учетом, что современные игры могут весить от 30 Гб до 150 Гб (например, Baldur’s Gate 3). И это только игры. Есть еще системные и пользовательские файлы.

Поэтому я считаю, что конфигурация должна начинаться ОТ 1 Тб. Так как ноутбук игровой.

Вообще производителем предусмотрены иные варианты, в зависимости от конфигурации:

Два разъема для твердотельных накопителей M.2 2230/2280

Один разъем M.2 2230 для твердотельного накопителя.

По скорости работы претензий нет. С учетом качественной оперативной памяти на 32 Гб, SSD обеспечивает мгновенный отклик. Можно одновременно запустить игру, передачу данных с флешки на SSD и скачивание объёмного файла (нескольких файлов) из интернета. При этом визуально вы не почувствуете никакого дискомфорта в виде подвисаний и торможения устройства.

Внешние порты и разъёмы ноутбука

Итак, Dell Alienware m15 R3 радует обилием портов и разъёмов. Они расположены слева, справа и сзади. При этом, они не портят дизайн и органично вписываются в минималистичную концепцию производителя Dell.

Давайте начнем обзор портов с задней стороны устройства:

HDMI порт. Дает возможность вывода аудио и видео на устройства поддерживающие вход HDMI (например, телевизор). Мини-DisplayPort. Делает тоже самое, что и HDMI. Только для устройств с входом DisplayPort. Порт Thunderbolt 3 (USB Type-C) с распределением питания. Порт поддерживает USB 3.1 Gen 2 Type-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3. Также, порт может обеспечить подключение к внешнему экрану при помощи адаптера. Ещё его можно использовать в качестве зарядного устройства или для передачи данных между устройствами. Внешний графический разъем. Вот это воистину полезная вещь! Если вдруг не будет хватать мощности, через этот порт можно подключить внешний графический ускоритель. Вход для подключения ноутбука Alienware m15 R3 к электросети.

Теперь рассмотрим порты слева:

Противоугонка ноутбука. Клиновидный трос безопасности. Например, вы сидите в заведении и вам необходимо отлучиться… в туалет. Можно легко оставить ноутбук без присмотра. Ethernet порт для подключения к локальной сети или интернету без использования модема. Порт USB 3.1 Gen 1 с поддержкой технологии PowerShare. Необходим для подключения внешних устройств: накопителей, принтеров. Скорость передачи данных такого порта составляет до 5 Гигабит в секунду. Технология PowerShare позволяет осуществлять зарядку подключенных по USB устройств, даже если компьютер выключен. Комбинированный порт для наушников и микрофона.

Справой стороны всего 3 разъёма:

Порты USB 3.1 Gen 1 — 2 шт. Также служат для подключения внешних устройств, но уже без технологии PowerShare. Разъём для подключения карт типа microSD. Позволяет считывать данные с карт и записывать на них информацию. Порт поддерживает: microSD, microSDHC, microSDXC.

Мой вывод: количество портов достаточное, расположены удобно, реализованы качественно. При подключении внешних устройств всё плотненько и ничего не болтается. Отлично!

Дилетантское тестирование производительности ноутбука Alienware m15 R3 на игре «Ведьмак 3»

Не знаю, как вам, а мне глубоко наплевать на всякие там циферки с графиками по производительности. Для пользователя главное, чтобы графика была на полную катушку и без тормозов!

Я выбрал для тестирования игру «Ведьмак 3: Дикая охота» не случайно. Хоть это и не слишком новая игра, но она довольно требовательная. Безусловно её может вытянуть и слабый комп. Но мы с вами говорим об ультра настройках в режиме 4К.

В игре очень много подвижных объектов. Помимо персонажа, его друзей и противников:

летают птицы;

шевелится трава;

идут облака;

и т.д.

Вот здесь и чувствуется та самая длительная нагрузка! В этой игре нет ни одного уголка, где есть только статичные объекты. Если поставить настройки на «Ультра», то потребуется гораздо больше мощности, чем указано в рекомендациях от разработчиков.

Благодаря сервису Steam я быстренько купил игру, скачал её на ноутбук и выставил настройки на полную мощность:

Итак, что у меня вышло:

вертикальная синхронизация — ВКЛ;

60 кадров в секунду;

разрешение 1600х900 пикселей в полноэкранном режиме;

nvidia hairworks на полную мощность — добавляет сотни тысяч динамических частиц к персонажам и существам в игре (это мельчайшие детали: волосы, морщины, мимика лиц и т.д.);

число персонажей в кадре — запредельное (многократно усиливает нагрузку на оборудование ноутбука).

Далее, я перешел на вкладку «Постобработка» и там тоже выставил настройки на самом высоком уровне:

Включил все доступные параметры, которые обеспечивают передачу картинки в покое и при движении на высшем уровне. Фишка в том, что ноутбук немного послабее может вывезти эти настройки. Однако, в игре вы заметите некоторые торможения при резких движениях (бег, прыжки, битва и т.д.).

В случае с Dell Alienware m15 R3 игра становится настолько реалистичной, что захватывает дух. Особенно, если подключить ноутбук к телевизору с поддержкой 4К.

Ну да, согласен. Картинка неубедительная. Я фотографировал на телефон, поэтому качество передать не смогу при всем желании…

В результате, мне стало интересно — какую нагрузку оказывает игра на ноутбук, и смогу ли я параллельно запускать другие процессы, не выходя из игры? Поэтому я переключился в оконный режим и включил комманд центр Alienware.

Допустимая температура видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q в нагрузке составляет 89 градусов, а рекомендованная — 83 градуса. В процессе нескольких часов игры температура у меня поднималась максимум до 77 градусов. То есть видеокарта работает еще даже с запасом. При условии, что у меня режим работы кулеров стоял на профиле «Сбалансированный». А нагрузка составила немногим больше 50%.

А вот с процессором на сбалансированном профиле беда:

Нагрузка всего 33%, зато температура 100 градусов, что не есть гуд. Так как это максимально допустимая температура, указанная производителем Intel. При этом, использовался профиль «Сбалансированный». То есть вентиляторы работали не на полную мощность.

Но с запуском профиля «Полная скорость» температура процессора опустилась до 95 градусов, что меня полностью удовлетворило.

Кстати, я играл на температуре в 100 градусов походу не один час. Но ничего не сломалось, даже игра не вылетела. Просто для портативного ноутбука такая температура процессора — это норма.

В итоге, я и ведьмак остались довольны процессом игры. Правда судя по моим тактильным ощущениям на ноутбуке можно было поджарить яйца… Но мы с вами понимаем, что это маленький ноутбук с начинкой не хуже, чем у игрового персонального компьютера. Поэтому нет ничего удивительного.

Поиграть в «Ведьмак 3» на запредельных настройках оказалось несложной задачей. Однако, можно забыть о том, чтобы поставить ноутбук себе на колени. Он мне такие ожоги оставил — жесть. Играть только на столе либо покупать подставку. При этом, когда я включил работу кулеров на полную мощность, шум стоял неимоверный. Почти как от пылесоса.

Вердикт: железо хорошее, но вот жесткий нагрев и шум — над этим разработчикам предстоит задуматься.

Дизайн Alienware m15 R3, материал корпуса и надежность

В плане дизайна всё понравилось. Претензий нет. Минимализм, четкие линии, немного агрессивный вид — вот так должен выглядеть современный игровой ноутбук. Несмотря на обилие портов, концепция дизайна не была нарушена. Так как громоздкие порты были вынесены производителем на заднюю часть ноутбука.

Единственное, что мне было немного неудобно — подключение к электросети сзади, а не сбоку. Писал об этом выше.

Цвет серый с небольшими черными вставками, тонкие рамки дисплея. Такой дизайн сделал ноутбук Alienware m15 R3 визуально более дорогими по сравнению с его предшественниками.

Например, вот так серия выглядела ранее:

Новая модель выглядит более солидно. Специально сделал фотографию в таком же ракурсе, чтобы было удобно сравнивать:

Материал корпуса не из дешевого пластика. Это магниевый сплав. Он обеспечивает легкость и прочность ноутбука Dell Alienware m15 R3. К тому же, такого корпуса приятно касаться.

Радует, что дизайн не только красивый, но и практичный:

порты расположены удобно, ничего не мешает;

есть место, куда положить руки во время игры;

большой тачпад;

размер клавиатуры вполне стандартный, несмотря на портативность ноутбука.

Сверху на крышке ноутбука нанесен логотип в виде головы инопланетянина. Можно настроить, чтобы он горел любым цветом либо оставить выключенным.

Также, я вроде как вижу цифру 15, которая искусно выведена на поверхности устройства. Она дополняет дизайн, чтобы он не был совсем уж пустым. А черная вставка создает особый контраст, чтобы ноутбук не выглядел скучным.

Alienware m15 R3 красив даже снизу! Не знаю, как вам… но меня впечатляет решетка, через которую выходит воздух:

Производитель не стал скрывать болты. В данном случае решение мне нравится. Они каким-то волшебным образом вписываются в дизайн. В то же время, их удобно будет откручивать при необходимости.

Ноутбук выглядит не ультратонким. Скорее Alienware m15 R3 такой… брутальный, дерзкий, сильный, достойный. Вот, как я бы его описал. Дизайном Dell Alienware m15 R3 действительно отличается от своих конкурентов в лучшую сторону.

Дизайн дополняется подсветкой. Её можно настроить на свой вкус. О настройке подсветки я расскажу далее в обзоре Alienware m15 R3.



Дисплей Dell Alienware m15 R3

Экран ноутбука с частотой 300-Гц панелью AUO B156HAN, 15,6-дюймовый с разрешением Full HD — пришелся мне по вкусу. Покрытие дисплея глянцевое, но с антибликовым покрытием и технологией широкого угла обзора (WVA). Такое решение намного лучше, чем матовый дисплей.

Характеристики дисплея:

высота – 193,59 мм (7,62 дюйма);

ширина – 344,16 мм (13,55 дюйма);

диагональ – 394,87 мм (15,55 дюйма);

разрешение – 1920 x 1080;

яркость – 300 нит;

угол обзора по горизонтали и вертикали – 85 градусов;

время отклика дисплея – до 3 мс;

цветовая гамма – 100% (sRGB);

максимальная потребляемая мощность – 6,3 Вт.

Параметры дисплея на высоком уровне. Также, отдельного внимания заслуживают тонкие рамки. После проведения обзора я на свой ACER смотреть не могу))

Я ни в коем случае не сравниваю их, как аналоги. Просто показываю разницу между толстыми и тонкими рамками дисплея.

Несмотря на то, что дисплей тонкий, он крепко фиксируется. Даже если взять ноутбук в руки и немного потрясти, то экран останется именно в том положении, в котором вы его выставили. Стойкость фиксации экрана обеспечивается мощными и надежными петлями, которые умело скрыты дизайнерами.



Клавиатура, тачпад и фронтальная камера

Здесь Dell тоже радует качеством сборки таких важных компонентов. Несмотря на небольшой размер ноутбука, производитель умудрился представить нашему вниманию практически идеальные клавиатуру и тачпад.

Сенсорная панель — тачпад

Тачпад уже по умолчанию настроен отлично. Сенсорная панель имеет хороший отклик, и вполне может заменить компьютерную мышку.

Размеры тачпада:

по горизонтали: 105 мм (4,13 дюйма);

по вертикали: 60 мм (2,36 дюйма).

При необходимости, вы всегда сможете произвести калибровку сенсорной панели ноутбука.

Клавиатура Alienware m15 R3

Клавиатура ноутбука прочная, выполнена из качественного материала. Нажатие клавиш, с ходом 1,7 мм, мягкое и практически бесшумное.

Кстати, для части аудитории это покажется скорее минусом, чем плюсом. Многим геймерам нравятся четкие механические щелчки. Так что придется привыкать.

Что касается меня, то мне удобно сочетать одно устройство для игр и работы. Поэтому, мне клавиатура очень понравилась. Кстати, на клавишах есть незаметные впадины, они обеспечивают более приятное печатание. Правда непонятно, почему пробел обделили подсветкой? Это немного странно.

Итак, давайте пройдемся по характеристикам клавиатуры:

RGB-подсветка для каждой клавиши – не согласен, ведь пробел — это тоже клавиша;

Клавиатура с четырехзональной RGB-подсветкой — ага… только вот я её видел только при загрузке, в разделе про подсветку объясню почему;

Расстояние между центрами клавиш Х/Y=19,05 мм;

Раскладка клавиатуры – QWERTY.

Камера ноутбука

Alienware m15 R3 имеет фронтальную RGB-камеру высокого разрешения:

для фотографий – 0,92 Мп;

видео – 1280 x 720 (HD) со скоростью 30 кадров/с.

Угол просмотра по диагонали составляет 74,9 градуса. В целом камера снимает довольно неплохо, и не тормозит при резких движениях. Невооруженным взглядом её вообще не увидишь. Она сливается с рамкой корпуса. Так что я даже сначала удивился, что нет веб камеры на ноутбуке:)



Подсветка Alienware m15 R3 AlienFX и мои разочарования

Подсветка игрового ноутбука — это круто. Сзади смотрится шикарно. Можно поставить любой цвет, который только можно намиксовать в RGB палитре.

Также, можно менять цвет головы инопланетянина не только на крышке, но и на панели ноутбука. Все это настраивается при помощи приложения Alienware Command Center.

Также, можно задать индивидуальную работу подсветки отдельно для каждой игры. То есть, созданный профиль будет автоматически активирован при запуске той или иной игры:

Теперь о грустном. Сделать 4 зоны клавиатуры разными цветами не вышло. На сайте производителя Dell черным по белому написано: «Клавиатура с четырехзональной RGB-подсветкой». Может быть я чего-то не понимаю, но у меня в принципе настроек подсветки клавиш не обнаружилось.

AlienFX позволяет настроить подсветку сзади на месте портов, сзади на крышке. Спереди есть возможность настроить только подсветку кнопки запуска! Ну что за бред?

Скорее всего это кривой софт. Хотя я качал его с официального сайта Dell, в соответствии с моделью. При запуске клавиатура умеет переливаться всеми цветами радуги. Следовательно, возможность управлять подсветкой клавиш должна быть.

Я уже говорил о неполадках при запуске Alienware Command Center. Изначально невозможно было вообще сменить цвет подсветки. Приходилось несколько раз переустанавливать и обновлять.

При этом, приложение иногда работало более менее нормально, а иногда съезжала верстка. В общем я сделал все, что мог. Искал решение проблемы на официальном сайте, форумах, пробовал переустанавливать ПО.

В качестве результата я получил расшатанные нервы, и меня дико бесила клавиатура все оставшееся время. При запуске переливается, видно все 4 зоны. А в режиме игры или работы я получил только стандартный бирюзовый цвет.

Вердикт: подсветка Alienware m15 R3 модели P87F002 не работает качественно из-за кривого программного обеспечения.

Система охлаждения ноутбука Alienware m15 R3 P87F002

Сильный нагрев ранее являлся основной проблемой Alienware m15 R3. В новых моделях доработана система охлаждения по технологии Cryo-Tech:

в охладителе на 39% больше меди;

на 25% увеличено количество лопастей вентиляторов;

вместо устаревшей системы отвода воздуха по трубкам, используется испарительная камера.

Новая система охлаждения Alienware m15 R3 безусловно справляется с нагрузкой, при условии использования профиля «Производительный».

Для самых требовательных игр рекомендую поставить профиль «Полная скорость». При этом, дискомфорт проявляется в очень сильном шуме — до 59.7 дБ(А). Причем такой показатель будет, как при нагрузке, так и без неё. Так как режим подразумевает постоянную работу системы охлаждения ноутбука на полную мощность.

Поэтому, рекомендуется настроить для игр автоматическое переключение на режим полной скорости. А при выходе из игры — переключение на «Тихий» режим.

Профили можно назначать в Alienware Command Center для каждой игры в отдельности. Например, если вы включаете доисторических «Героев 3», то вам не нужно, чтобы вентиляторы крутили на полную. Достаточно использовать сбалансированные настройки. А для «Baldur’s gate 3» уже можно назначить профиль на максимум работы кулеров.

С назначением профилей у меня проблем не возникло. В этом случае Alienware Command Center отработал корректно. Можно назначать профили непосредственно перед запуском игры либо настроить заранее профили для набора игр:

Это очень удобно. Главное, чтобы софт всегда работал правильно. Надеюсь, что разработчики Dell в новых обновлениях приведут свое программное обеспечение к стабильной работе.

Вердикт: система охлаждения справляется с высокими нагрузками, но корпус ноутбука очень сильно нагревается. При запуске требовательных игр на топовых настройка необходимо включать работу системы охлаждения на полную мощность. Следовательно, невозможно полностью погрузиться в игровую атмосферу без наушников.

Цена Alienware m15 R3 P87F002 и сравнение с альтернативными моделями других производителей

Цена Alienware m15 R3 в представленной комплектации составляет примерно 260 000 – 270 000 рублей. Во многом цена ноутбука зависит от ритейлеров, которые могут делать скидки. Согласитесь, цена не маленькая, а небольших едких косяков предостаточно. Но в то же время, у Dell Alienware m15 R3 есть ряд неоспоримых преимуществ:

качество материала и сборки;

самый красивый дизайн, хотя это субъективно;

удобство в использовании;

мощность и компактность;

продвинутая система охлаждения.

Стоит ли покупать Alienware m15 R3? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сравнить ноутбук от Dell с аналогичными моделями производителей в примерно одинаковом ценовом сегменте.

Итак, в качестве альтернатив я подобрал:

Asus ROG Zephyrus S17 GX701LXS;

MSI GS65 Stealth 9SG-641RU;

Acer Predator Triton 500 (PT515-52-72KV);

Lenovo Legion Y740-15IRHG (81UH004FRU).

Думаю сравнения с 4-мя конкурентными моделями будет достаточно. Если что, пишите в комментариях, с какими моделями вы бы сравнили Alienware m15 R3 P87F002.

Обращаю внимание, что я НЕ тестировал лично приведенные выше модели. Сравнение будет идти только по цене, характеристикам и дизайну.

Сравнение Asus ROG Zephyrus S17 GX701LXS и Dell Alienware m15 R3 P87F002

Рассмотрим комплектацию ноутбука в Asus ROG Zephyrus S17 GX701LXS в примерно таком же ценовом диапазоне 260 000 – 270 000 рублей. Получаем практически такой же по производительности процессор Core i7 10875H. Правда ядер уже будет не 6, а 8. Тактовая частота немного ниже 2.3 ГГц против 2.6 ГГц.

Оперативная память на 32 Гб. Преимущество в том, что производитель позволяет расширить оперативку до 48 Гб. Помним, что у Dell максимум 32 Гб без возможности расширения.

Используется модель видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q на 8 Гб, аналогично Alienware m15 R3. Но в случае с Asus отсутствует разъём для подключения внешнего ускорителя графики. В комплектации Dell такая штука поддерживается.

Дисплей у Asus ROG Zephyrus S17 GX701LXS значительно больше. Диагональ 17,3 дюйма против 15.6 дюймов у Alienware. В остальном, та же IPS матрица, с частотой 300 Гц и разрешением 1920×1080 пикселей и антибликовым покрытием.

Вес модели Асус 2,6 Кг с габаритами 399x272x19 мм. Данная модель конечно не тянет на портативную, в отличие от Alienware m15 R3. Зато вес практически одинаковый и аналогичный материал корпуса — магниевый сплав.

SSD накопитель в Asus ROG Zephyrus S17 GX701LXS стоит на 1024 ГБ. То есть, в 2 раза больший объём памяти, чем у Dell.

Плюсы Asus ROG Zephyrus S17 GX701LXS по сравнению с Alienware m15 R3:

богаче комплектация за те же деньги;

можно увеличивать оперативку;

больше диагональ экрана.

К минусам можно отнести:

дизайн — здесь Dell неоспоримый победитель, на мой взгляд;

меньше портов и разъемов + они расположены близко друг к другу по бокам ноутбука;

удобство — клавиатура расположена слишком близко к краю и тачпад находится в непривычном месте;

отсутствие встроенной веб камеры.

Производитель считает, что такое расположение клавиатуры должно быть удобным для пользователя. Я с этим не согласен. Гораздо удобнее, когда руки находятся на корпусе.

В целом, это довольно достойная альтернатива Alienware. За те же деньги можно получить немного больше. Но чтобы дать объективную оценку, необходимо протестировать ноутбук в реальных условиях.

Судя по обзорам Asus ROG Zephyrus S17 GX701LXS в сети, устройство склонно к чрезмерному нагреванию и снижению тактовой частоты под длительной нагрузкой. Alienware m15 R3 конечно тоже изрядно нагревается и шумит, но система охлаждения достойно справляется с высокими нагрузками без падения тактовой частоты.

Сравнение MSI GS65 Stealth 9SG-641RU и Alienware m15 R3 P87F002

Ориентировочная стоимость модели на порядок ниже — 230 000 рублей. В комплектации поставляется SSD на целых 2 Тб против 512 Гб в модели Dell.

MSI GS65 сильно проигрывает по качеству дисплея. Глянцевое покрытие с небольшим углом обзора и частота 240 Гц против 300 Гц у Dell Alienware m15 R3.

Материал корпуса алюминий/пластик — это хуже, чем магниевый сплав, но зато легче. MSI GS65 весит всего 1,9 кг против 2,5 кг. По габаритам MSI более портативный 1.8*35.8*24.8 см против 1.99*36.03*27.6 см.

Также, заявлена работа аккумулятора до 8 часов. Я не принимаю такую информацию, пока она не будет проверена мною лично в рамках обзора.

Качество сборки немного страдает из-за того, что ноутбук очень тонкий. По мнению пользователей в сети, крышка экрана шатается по диагонали. Зато раскладывается ноутбук на 180 градусов. Правда я не понимаю с какой целью.

Порты и разъёмы находятся по бокам ноутбука. Их меньше, чем установлено на Alienware. Картридер отсутствует. Порты расположены слишком близко друг к другу. Разработчики Dell решили это проблему с помощью вынесения разъёмов на заднюю панель.

Клавиатура по качеству хорошая. Но отсутствует подсветка. Ну как говориться — нет подсветки, нет проблем))

Тонкий корпус — это хорошо. Но есть у меня подозрения о чрезмерном нагреве. Пользователи в сети пишут, что ноутбук чуть ли не плавится. Возможно просто попалась бракованная сборка? Надо тестировать.

Плюсы MSI GS65 Stealth 9SG-641RU по сравнению с Dell Alienware m15 R3:

стоит дешевле за примерно такую же комплектацию;

меньше по размерам и легче;

автономная работа до 8 часов.

Минусы:

«деревянный» дизайн;

материал корпуса;

качество сборки более хрупкое;

дисплей немного хуже;

отсутствие подсветки.

Ноутбук стоит дешевле в практически идентичной комплектации. Пускай немного похуже экран, зато SSD на целых 2 Тб. Но MSI очень сильно проигрывает визуально. Как ни крути, эстетика всё-таки важна. К тому же, немного смущает система охлаждения.

Сравнение Acer Predator Triton 500 (PT515-52-72KV) и Alienware m15 R3 P87F002

Стоимость ноутбука, практически в идентичной комплектации, составляет 250 000 рублей. Единственное ощутимое отличие — SSD на 2 Тб против 512 Гб.

Меня поразил дизайн — на эту мыльницу после Alienware m15 R3 смотреть невозможно. Здесь Acer точно остается далеко позади. Даже мой старенький Aspire 5 2018 года выглядит более стильным и дорогим.

По части работы системы охлаждения всё шумно и горячо. Как и у всех остальных игровых ноутбуков. Всё-таки сложно в таком ограниченном пространстве реализовать идеальную систему охлаждения.

Acer Predator Triton 500 (PT515-52-72KV) и Alienware m15 R3 P87F002 практически не отличаются по производительности и качеству сборки. Однако, Acer выходит немного дешевле + больше пространства на SSD.

К чему все эти необъективные сравнения? Для того, чтобы показать, что от других производителей вы сможете приобрести такую же или более богатую начинку за меньшие деньги. В то же время, у других производителей вы не получаете продуманного и удобного дизайна.

Моё мнение о ноутбуке Dell Alienware m15 R3

Кажется я понял, в каком направлении думают разработчики. Они хотят зацепить не только аудиторию геймеров, но и категорию людей, которые совмещают работу и игры на одном устройстве. Это как раз про меня!

Безусловно для меня важна мощь и качество работы. Но дизайн стоит далеко не на последнем месте. Из всех моделей, я бы обратил внимание на Dell Alienware m15 R3. Пусть по железу он не сильно превосходит аналоги и стоит дороже. Но мне важно иметь презентабельное устройство для работы (не стыдно взять на деловую встречу), на котором в свободное время можно неплохо поиграть.

Взял бы его не задумываясь, если бы не НО:

нестабильное программное обеспечение;

сильный нагрев корпуса снизу, несмотря на улучшенную систему охлаждения;

косяки с подсветкой, ну хотелось радужную клавиатуру, а меня обломали;

очень быстрая разрядка ноутбука при серфинге в интернете и выполнении других простейших задач.

При стоимости ноутбука в 265 000 рублей, это недопустимо. Я хочу купить ноутбук, нажать кнопочку пуска и наслаждаться процессом, а не искать какие-то драйвера, обжигать ноги и повсюду таскаться с огромной «балдой» в виде блока питания. Так как 1час — это максимум времени комфортной работы, которое может предложить Alienware m15 R3 без режима энергосбережения. Ну и еще не жадничали бы по объёму SSD — 512 Гб совсем не серьезно для игрового ноута.

Если эти неудобства будут устранены, я готов приобрести Dell Alienware m15 R3 без раздумий. Пленили дизайн и удобство в эксплуатации. Печатать очень приятно, удобный тачпад, скорость отклика системы сверх быстрая. При использовании тихого режима можно работать практически бес шума.

Буду рад вашему мнению в комментариях. Я не заявляю права на какого-то эксперта. Это скорее блогерский обзор. Так что где-то я могу быть не прав. В любом случае это исключительно мое личное мнение об игровом ноутбуке Dell Alienware m15 R3. Обзор написан на основании 3-х недельного теста в режиме работы и игр.



Смотрите видео обзор игрового ноутбука Dell Alienware m15 R3

Особо слабонервных предупреждаю — это мой первый видео обзор)) Прошу строго не судить, но за конструктивную критику буду благодарен.

Кстати, мне интересно узнать ваше мнение об игровом ноутбуке Alienware m15 R3. Как думаете, соотношение цена/качество нормально? Если среди читающих есть владельцы ноутбуков данной модели, расскажите пожалуйста о своем опыте. Думаю всем будет интересно!

Напомню, что в прошлый раз на обзоре у меня был моноблок Dell Inspiron 7790 AIO. Тоже довольно интересное устройство. Рекомендую перейти по ссылке и прочитать обзор от меня, и видео от моего коллеги Кирилла Лужбина.