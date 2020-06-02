Сегодня мы проведем обзор Xiaomi Redmi Note 8T – интересной новинки от компании Xiaomi, которая появилась на рынке в ноябре 2019 года. Модель Xiaomi Redmi Note 8T заслуживает особого внимания. С одной стороны Redmi Note 8T бюджетный смартфон, с другой – его комплектация на высшем уровне. Давайте рассмотрим ниже ситуацию на рынке и предпосылки появления Xiaomi Redmi Note 8T, а затем перейдем к обзору.

Прошедший 2019 год для китайской компании Xiaomi вышел удачным и продуктивным. Главным событием прошедшего года стало появление Note 7, заставившего конкурентов шевелиться. Фактически новинка спровоцировала ужесточение конкуренции в сегменте бюджетных смартфонов.

Недавно появился Note 8, а вслед за ним китайцы представили Note 8T, который отличается от «брата» наличием NFC на борту и некоторыми другими особенностями.

Компания Xiaomi позиционирует Redmi Note 8T в качестве доступного камерофона, эксперты видят в устройстве одного из претендента на звание «лучший смартфон до 20 тысяч рублей».

x Что вы думаете об этом смартфоне? Поделитесь мнением в комментариях! Действительно так хороша новинка и оправдывает ли она каждый вложенный рубль? Наш обзор Xiaomi Redmi Note 8T даст понять потенциальному покупателю все «за» и «против», которые следует учесть, прежде чем отправиться в магазин за покупкой.

Дизайн Xiaomi Redmi Note 8T: стекло и металл

В последнее время дизайнеры, трудящиеся в Xiaomi и других крупных компаниях, перестали удивлять. Любителям мобильной техники уже давно не приходилось видеть ничего нового: формфактор, цвета, расположение элементов – все как обычно. Градиент – один из главных критериев для попадания в тренды. Сегодня практически ни один производитель не обходится без этой важной детали дизайна.

Так как Redmi Note 8T повторяет «восьмерку», то внешне смартфон предсказуем: большой и увесистый прямоугольник со сглаженными углами и защитным стеклом Gorilla Glass 5 c двух сторон. Дизайн смартфона современный, интересный, но олеофобное покрытие слабое – на стеклах сразу появляются следы от пальцев.

Решение производителя отказаться от задней пластиковой крышки в пользу стекла несет больше положительных моментов, нежели отрицательных. Следы от пальцев стираются довольно легко, а вот тактильно новинка Xiaomi ощущается солидней и дороже конкурентных моделей.

Смартфон приятно держать в руке, но нужно быть всегда осторожным – стекло скользкое, в любой момент смартфон может ускользнуть.

Лучше всего сразу приобрести защитный чехол. Не всем понравится выведенный на переднюю панель лейбл Redmi. Пожалуй, это единственный отрицательный момент в дизайне Note 8T.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 8T

Примерно 88% фронтальной панели смартфона отведено под экран. Несмотря на то, что IPS матрица постепенно уходит на второй план, в Xiaomi решили преждевременно не отказываться от проверенных решений. Может показаться, что здесь стоит AMOLED, однако Redmi Note 8T получил 6.3-дюймовую матрицу IPS с разрешением 2340х1080 пикселей. Дисплей яркий, передает гладкую и насыщенную картинку. Радует и то, что тест на мерцание дает утешительный результат – ШИМ не обнаружен. Контрастность хорошая, но уровень черного немного завышен.

Технические характеристики: процессор, память, автономность

Полноценный обзор Xiaomi Redmi Note 8T невозможен без технических характеристик и здесь действительно есть о чем рассказать.

Смартфон работает на чипе Qualcomm Snapdragon 665 с архитектурой 8xKryo 260 до 2 ГГц. По результатам тестирования в плане производительности девайс получил 180 тысяч баллов. Это достаточно неплохой результат для устройства из бюджетной или средней ценовой категории.

Отметим, что такой же процессор Xiaomi установлен в модели Mi A3. В сравнении со Snapdragon 660 он меньше нагревается при равном показателе производительности.

Но поиграть в тяжелые игрушки на максимальных настройках не получится. С графикой Adreno мобильная версия шутера PUBG автоматически ставит низкие настройки.

Еще одна популярная игрушка – Call of Duty – запускается со средними графическими параметрами, а вот на Ultra чувствуется просадка. Объем оперативной памяти может составить 3 или 4 ГБ в зависимости от версии телефона.

Встроенная память также по выбору – 32, 64 и 128 ГБ. Но стоит учитывать, что рассчитывать на весь заявленный объем внутренней памяти не стоит. В версии на 64 ГБ в лучшем случае под нужды пользователя отводятся 40 ГБ.

Питается «железо» от аккумуляторной батареи на 4000 мАч. Предусмотрена возможность быстрой зарядки. Как показали испытания, Сяоми Редми Нот 8Т способен целый день отработать без подзарядки аккумулятора под нагрузкой. С этим нет никаких проблем, но по ощущениям Note 8 авто работает чуть дольше.

Операционная система Redmi Note 8T

Продолжая обзор Xiaomi Redmi Note 8T, стоит рассказать и операционной системе. Смартфон получил девятую версию Android с фирменным интерфейсом Xiaomi – MIUI 10. Если оболочку MIUI уже можно обновить до одиннадцатой версии, то рассчитывать на «десятый» Андроид пока что не приходится. Новую версию операционной системы устройство получит, но когда – вопрос времени.

В MIUI 10 большое количество лишних приложений для социальных сетей, программ от «Яндекс». Но наибольший дискомфорт доставляет встроенный магазин приложений GetApps. Даже если вы не открывали GetApps, программа все равно будет настойчиво давать о себе знать, присылая по несколько оповещений в час. Придется поработать с настройками, дабы отключить бесконечный спам.

Камера Redmi Note 8T

Для многих пользователей, увлекающихся фотографиями и видео, камера Redmi Note 8T представляет наибольший интерес. Она ничем не отличается от того, что мы видели в Note 8 и составляет ту же комбинацию:

основной 48-мегапиксельный модуль ISOCELL Bright GM1 с матрицей 1/2 дюйма и диафрагмой f/1.75;

широкоугольная камера Omnivision OV8856 на 8 МП с диафрагмой f/2.2;

макрокамера с автофокусом на 2 МП и диафрагмой f/2.4;

селфи-камера Omnivision OV13855 на 13 МП и диафрагмой f/2.0.

Основное достоинство модуля на 48 Мп заключается в способности делать качественные фотоснимки при любом освещении. Плюс Redmi Note 8T способен снимать видео в разрешении 4К.

Широкоугольная камера снимает также неплохо, а от макрокамеры на 2МП особой пользы нет, но за счет автофокуса можно добиться от съемки нужного результата. Фронтальная камера (она же селфи) делает достойные фото, радует точная цветопередача и насыщенность.

В целом, по фото и видео нет никаких замечаний, тем более, далеко не всегда можно получить недорогое устройство, способное снимать 4К видео с 30 кадрами в секунду. С 60fps снимает широкоугольная камера, но она ограничена разрешением 1080р.

Стоимость, сравнение с Note 8

Подводя обзор Xiaomi Redmi Note 8T к завершению, стоит провести параллели со старшим «братом» модели. Для большинства покупателей соотношение цены и качества является определяющим.

По этому показателю китайская новинка определенно выигрывает. Примерно за 14 тысяч рублей можно приобрести современное мобильное устройство с неплохим набором характеристик. За счет наличия NFC и быстрой зарядки в комплекте Нот 8Т выглядит предпочтительней Нот 8.

Но лучше всего остановиться на конфигурации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. ОЗУ в размере 3 ГБ сегодня никого не удивишь, а за дополнительную память нужно будет доплатить всего 2-3 тысячи рублей.

Сделать сравнение Redmi Note 8T можно с любым другим устройством из этой же ценовой категории. По совокупности всех параметров девайс способен обыграть фактически любого конкурента.

Если противопоставить с Vivo V17, то у последнего вместо IPS матрицы стоит SuperAMOLED. А вот в Honor 9X камера снимает хуже, а аккумулятор разряжается быстрее.

Преимущества Xiaomi Redmi Note 8T:

яркий дисплей с IPS матрицей и глубокой цветопередачей;

высокое качество сборки;

отличная основная камера и неплохая широкоугольная;

записывает 4К видео;

неплохой звук и динамик громкой связи.

Есть ли недостатки? Всего несколько моментов. Он крупнее и тяжелее Нот 8, чуть меньше работает от батареи. Смартфон можно поставить между Redmi 8 и Redmi Note 8 Pro.

Девайс определенно подойдет тем, кому не важна игровая производительность и запредельная мощность. Его можно смело рекомендовать пользователям, желающим1 по доступной цене приобрести смартфон с хорошей камерой, ярким дисплеем и технологией NFC.

Еще больше обзоров цифровых новинок и интересных экземпляров ушедших времен читайте в рубрике: Рейтинги и обзоры

Часть изображений взяты с официального сайта компании Xiaomi: https://www.mi.com/ru/redmi-note-8-t/