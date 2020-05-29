Лучшие видеокарты видеокарты Nvidia Geforce GTX: обзор характеристик лучших моделей в линейке

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3D графика преобразилась в тот момент, когда вышли видеокарты NVIDIA, основанные на архитектуре Pascal. Первой карточкой, открывшей всю линейку в 2016 году, стала Geforce GTX 1080, которая принесла не мало технических инноваций. Но увы, это 10 поколение было последним среди GTX, пока на смену ему не пришел RTX с архитектурой Turing. Однако, от привычного всем GTX в наименовании не стали отказываться, выпуская бюджетные модели с архитектурой Turing и приставкой GTX. О всей линейке и о том, чем хорош каждый вид видеоускорителя, на котором реализованы видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX, и будет эта статья.

Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 550 Ti

Видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 550 Ti – это последние всеми обсуждаемые модели 2011 года, вышедшие в качестве «омоложения» среднего класса. Они пришли на замену карточкам Series 400 и оснащены преимуществами обновленных GPU Fermi:

Усовершенствованные текстурные блоки;

Уменьшенное тепловыделение;

Полнофункциональное ядро.

Из-за реализации нескольких видов транзисторов в чипе смогли достичь оптимизированного частотного режима, конфигурации ядра и тепловыделения.

Тех. хар-ки Арх. GF116 Размер транз-ров 40 нм Кол-во транз-ров 1170 млн. шт. Площадь ядра 238 кв. мм. Такт. част. GPU 900 Шина memory 192 бит Тип memory GDDR5, 1 ГБ Frequency 4104 МГЦ API OpenCL 1.1, CUDA TDP 116, Вт

Графическая карта потянет работу офисных приложений, работу фотошопа и игр в комфортном режиме с разрешением 1680×1050 до 2012 года.

x Что вы думаете об этой видеокарте? Ее использовали для некогда популярных игр того времени Far Cry 2, Сталкер: Зов Припяти, Aliens vs. Predator, DiRT 2. По сравнению с 400 серией и конкурентами радионами, карточка показывала вполне неплохие результаты.

Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 560

500 серия 2011 года запомнилась еще одними примечательными объектами стали видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 560 на архитектуре Fermi. В целом такая карточка имеет все те же возможности, что и Ti версия 550. А вот характеристики немного отличаются.

Тех. хар-ки Арх. GF116 Размер транз-ров 40 нм Такт. част. GPU 950 Шина memory 256 бит Тип memory GDDR5, 1 ГБ Frequency 4400 МГЦ API OpenCL 1.1, CUDA TDP 150, Вт

x Поделитесь своим мнением об этой видеокарте в комментариях! В нынешних реалиях, графическая карта подойдет для выполнения не требующих большой графической нагрузки задач. Это: комфортные игры 2010-2013 годов, офисные приложения и легкие работы обработки фото, видео.

Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 650

Линейка 600 Series выкатила в 2012 году видеокарту NVIDIA GEFORCE GTX 650 с архитектурой Kepler. Поскольку за последние несколько лет стал популярен формат экрана Full HD, стала увеличиваться потребность в мощности.

Поскольку на то время производством чипа для AMD и НВИДИА занималась компания TSMC, практическая себестоимость изготовления чипов одинакова для обеих компаний, как, в целом, и размеры кристаллов.

Тех. хар-ки Арх. Gk107 Размер транз-ров 28 нм Такт. част. GPU 1058 МГц Шина memory 128 бит Тип memory GDDR5, 2 ГБ Frequency 5000 МГЦ API DirectX 11.1 TDP 140, Вт

x Что вы думаете об этой видеокарте? Карточка на таком видеоускорителе вполне заслуживает отдельного внимания при выборе недорогой графической составляющей для игр 2012-1014 годов. Также, ее с лихвой достаточно для нетривиальных задач по работе с графикой.

Nvidia GTX 660

Видеокарточка 600 Series идет с видеопроцессором GK106 и 960 вычислительными CUDA блоками. Хотя производителем заявлено 140 Вт энергопотребления в игровом режиме, в простых задачах реальное потребление будет в пределах 115-127 Вт. Блок питания под систему нужно брать не менее 450 Вт. Корпус оснащен двумя DVI, одним HDMI и одним DisplayPort.

Тех. хар-ки Арх. GK106 Размер транз-ров 28 нм Такт. част. GPU 1033 МГц Шина memory 192 бит Тип memory GDDR5, 2 ГБ Frequency 6008 МГЦ API DirectX 11.1 TDP 140, Вт

x Разумно ли соотношение цены и качества? Как думаете? Видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 660 в 2012 году навели много фурору по поводу своих возможностей и приемлемой цены в продаваемом тогда коридоре 200-250$.

Для офисных решений современности, всех игр до 2013 года ААА класса, эти видеокарты показывали себя с безупречной стороны.

То есть, можно еще раз перепройти Mass Effect 3 в Фул HD качестве на максималках, при этом фреймрейт не будет прыгать как бешеный, а выдаст четкие 30-40 ФПС

Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 750

x Что вы думаете об этой видеокарте? 2014 год запомнился выходом новой 700 Series бюджетных видеeускорителей на архитектуре Максвелл. В частности, популярными стали две модели: видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 750 и 750 TI.

Переход видеочипов на архитектуру Максвелл, кроме повышения быстродействия, еще преобразил параметры производительности на Вт.

Это важное достижение для НВИДИА и пользователей в целом, поскольку в архитектуре произошел процесс слияния технологий PC-гейминга и мобильного сегмента, которым также занимались NVIDIA.

Тех. хар-ки Арх. GM107 Размер транз-ров 28 нм Такт. част. GPU 1870 МГц Шина memory 128 бит Тип memory GDDR5, 2 ГБ Frequency 5400 МГЦ API DirectX 11.2 TDP 140, Вт

В целом, карточка неплохо справится с геймингом 2014-2015 годов. Например, она выдает фреймрейт в Far Cry 3 – 27 FPS, а в Metro: Last Light выдает неплохие 31 FPS в 1920х1080.

Для простейших графических задач (рисование, фильтры в фотошопе и прочее) ее будет хватать с головой. Игры с 2015 года в 1920х1080 на максималках данная бюджетная GPU не вытягивает.

Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 1050 TI

x Подходит ли такая видеокарта для комфортной игры на высоких настройках? В конце 2016 года случился бюджетный апдейт видеоадаптеров GeForce 1050 и видеокарт NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI. Новинки сделаны на 14 нм GP107 GPU с архитектурой Pascal. В целом, видеоускоритель 1050 TI часто комплектовали в графические карты уровня «Gaming».

Тех. хар-ки Арх. GP107 Размер транз-ров 14 нм Такт. част. GPU 1468 МГц Шина memory 128 бит Тип memory GDDR5, 4 ГБ Frequency 7012 МГЦ API DirectX 12 TDP 75, Вт

ААА игры 2016 и некоторые топовые игры будущих годов карточка тянет в Фул ХД при высоких настройках графического ядра. При этом картинка выдает стабильные 30 фреймов в секунду.

Популярными играми на тот период были: Батлфилд 4, Батлфилд One, Феллаут 4, Фаркрай Primal, Гирс оф Вор 4, ГТА 5, Мафия 3, Metro: Last Light, TES: Skyrim (Special Edition).

Данная видеокарта лучше по характеристикам, чем версия предыдущей линейки более поздней модели GTX 960. В современности ее можно задействовать для практических рабочих задач, работы с графическими пакетами и различных играх, даже современных, но на Low и Middle настройках графики, чтобы держать FPS в норме.

GTX 1060 Ti

После выхода GTX 1080 и 1070 конкурента NVIDIA предоставил на рынке Radeon RX 480 – средний сегмент за умеренный прайс. Естественно, NVIDIA отреагировали на этот выпад и контратаковали летом 2016 года собственным решением, под названием NVIDIA GEFORCE GTX 1060 – видеокарта среднего ценового диапазона.

Получается, что НВИДИА реализует модели с уменьшенным GPU, не теряя относительно высокой скорости закраски и пропускной способности GDDR.

При сравнении с GPU Максвелл, блоки ROP и контроллеры памяти стыковались парами, а это вынуждало разработчиков искать иные пути удешевления своего ассортимента, по типу увеличения ассортимента видеокарт. Поэтому, появлялись такие карточки типа GTX 970, включающие странные сочетания памяти и активных ROP.

Тех. хар-ки Арх. GP106 Размер транз-ров 16 нм Такт. част. GPU 1708 МГц Шина memory 192 бит Тип memory GDDR5, 6 ГБ Frequency 8000 МГЦ API DirectX 12 TDP 120, Вт

x Что вы думаете об этой видеокарте? 1060 с легкостью разгонится до 2 ГГц без серьезного энергопотребления, а 6 Гб памяти становятся гарантом высокого FPS в играх, вышедших в 2013-2014 годах при задействовании разрешения 4K.

Что касается игр 2015-2016 годов, 4K графическая карта среднего сегмента потянет на Middle настройках. Офисные приложения и работа в графических программах не особо нагружает систему.

GTX 1070

x Что вы думаете об этой видеокарте? Видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 1070 – это чуть более дешевый вариант элитной карточки 2016 года, обозреваемой в следующей графе. Такая карта вытягивает все игры 2015-2020 годов на High и Middle параметрах в 1920×1080 со стабильным фреймрейтом от 120 до 30 FPS, а также игры 2015-2016 в 4k с 30+ FPS.

Это все стало возможным, благодаря архитектуре Pascal, которая улучшилась в асинхронных вычислениях и стала более выражена в блочном формате конструкции.

Тех. хар-ки Арх. GP104 Размер транз-ров 16 нм Площадь кристалла 314 кв. мм. Количество транз-ров 7,2 млрд. CUDA-ядра 1920 шт. TMU 120 шт. ROP 64 шт База / динамика (частота) 1506 / 1683 МГц Пропуск. Способн. 256,3 ГБ/с Шина memory 256 бит Тип memory GDDR5, 8 ГБ Frequency 8008 МГЦ API DirectX 12 TDP 150 Вт Кол-во терафлопс 5,783

Данные карты начиная с 2016 года берут под профессиональные работы (например, GPU-рендеринг) и PC-гейминг. Также, во время криптовалютного бума 2017 года данные карточки могли приносить по 3-5 баксов в день и выйти на самоокупаемость за три месяца.

В 2020 из-за увеличения сложностей криптографических вычислений карта не приносит существенных доход, а вот в играх, в полупрофессиональном рендеринге, мультизадачности, компилировании, работе с движком Unreal Engine 4 и прочими графически зависимыми операциями карта справляется на ура.

GTX 1080 Ti

x Что вы думаете об этой видеокарте? Старшая модель из линейки GTX 1000 серии, ставшей самой мощной GPU 2016 года. Она может все то же самое, что и 1080, но с надбавкой в 20-40% больше. Данную карту приобретали для профессиональных и полупрофессиональных решений, связанных с графикой. И естественно, не обошлось и без PC-гейминга. Благодаря ей в Ведьмака смогли поиграть в 4K С 40-50 FPS, а DOOM 2016 года в номинале показал 60 FPS в качестве константы.

Тех. хар-ки Арх. NVIDIA GP104 Размер транз-ров 16 нм Площадь кристалла 314 кв. мм. Количество транз-ров 7,2 млрд. CUDA-ядра 2560 шт. TMU 160 шт. ROP 64 шт База / динамика (частота) 1607 / 1733 МГц Пропуск. Способн. 320 ГБ/с Шина memory 256 бит Тип memory GDDR5, 8 ГБ Frequency 10008 МГЦ API DirectX 12 TDP 180 Вт Кол-во терафлопс 8,228

В момент выхода этой видеокарты, лучшей и боле мощной на рынке не было. Лишь в марте 2017 года произошла ее теоретическая замена, поскольку компания выпустила 1080 TI.

GTX 1650

x Что вы думаете об этой видеокарте? Бюджетный вариант на современной архитектуре без поддержки всех новшеств Turing. Именно так можно описать графический ускоритель промежуточного звена GTX 1650.

Тех. хар-ки Арх. TU117 Размер транз-ров 12 нм Такт. част. GPU 1485-1665 МГц Шейдерные блоки 869 TMU 56 ROP 32 Шина memory 128 бит Тип memory GDDR5,4 ГБ Frequency 8000 МГц API DirectX 12.1 (FL) TDP 100, Вт

В целом, это хорошая замена карточкам до 2016 года что брались за 100 – 300 баксов. Есть у нее модифицированная версия с приставкой SUPER.

GTX 1660

x Поделитесь своим мнением об этой видеокарте в комментариях! Видеокарта NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER – улучшенная версия ранее выпускаемой 1660. Как и в младшей версии из 1600 серии здесь нет реализации тензорных и RT-ядер. Но, они реализованы на достижение наилучшего качества при наименьших затратах энергии, и задействовании самой последней Turing-архитектуры с техпроцессом в 12 нм.

Тех. хар-ки Арх. TU116 Размер транз-ров 12 нм Такт. част. GPU 1530-1785 МГц Шейдерные блоки 1408 TMU 88 ROP 48 Шина memory 128 бит Тип memory GDDR6, 6 ГБ Frequency 14000 МГц API DirectX 12.1 (FL) TDP 125, Вт

Карточку можно считать эконом вариантом без навортов на обновленном железе. Она лучше на 20-40% младшей версии (модифицированной), с возможностью малых энергозатрат она реализуется под домашние задачи и умеренный гейминг ново вышедших игр любой направленности.

GTX (RTX) 2060

В 2019 году NVIDIA запускает линейку 2000 серии и преобразует название с GTX на RTX. При этом, стартует новая линейка на архитектуре Turing, что приносит еще большие инновации в мир графики.

Особенно нашумевшей стала технология трассировки лучей, которую наконец-то NVIDIA смогла реализовать в играх. Трассировка лучей — это технология построения трехмерных моделей, с использованием принципа по аналогии с настоящими физическими процессами.

Технология довольно старая (заговорили о ней еще в восьмидесятые), и ранее уже предоставлялась в гибридном виде. Но ранее это было не совсем то, что наблюдается сейчас.

Тех. хар-ки Арх. TU106 Размер транз-ров 12 нм Кол-во транз-ров 10,8 млрд. Шейдерные блоки 1920 шт. TMU 120 шт. ROP 48 шт База / динамика (частота) 1365 / 1680 МГц Пропуск. Способн. 336 ГБ/с Шина memory 192бит Тип memory GDDR6, 6 ГБ Frequency 14000 МГц API DirectX 12.1 (FL) TDP 160 Вт

x Вы согласны, что соотношение цены и качества RTX 2060 довольно разумное? Видеокарта NVIDIA GEFORCE RTX 2060 традиционно по стопам GTX 1060 продолжает привносить новшества архитектуры Turing и мир 3D. Карты достаточно с лихвой для игр, поддерживающих трассировку лучей в 4K со стабильными 25-30 FPS. В тот же Батлфилд V можно погонять без проблем. Также, RTX 2060 – это отличный вариант за «не дорого» получить возможность все новшества Turing и реализовать их в PC-Gaming.

За десятилетие NVIDIA значительно продвинулась как компания, выпускающая продукты, меняющие и преобразующие 3D-графику от архитектуры к архитектуре. Это наблюдалось в каждой серии видеокарт GTX до 2020 включительно. Хочется пожелать, чтобы RTX и последующие названия графических карт на новой архитектуре, совершенствовали взаимодействие с 3D-графикой привнося в них действительно революционные новшества.