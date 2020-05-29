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Лучшие видеокарты видеокарты Nvidia Geforce GTX: обзор характеристик лучших моделей в линейке

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Опубликовано в от PClegko
29
Май
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3D графика преобразилась в тот момент, когда вышли видеокарты NVIDIA, основанные на архитектуре Pascal. Первой карточкой, открывшей всю линейку в 2016 году, стала Geforce GTX 1080, которая принесла не мало технических инноваций. Но увы, это 10 поколение было последним среди GTX, пока на смену ему не пришел RTX с архитектурой Turing. Однако, от привычного всем GTX в наименовании не стали отказываться, выпуская бюджетные модели с архитектурой Turing и приставкой GTX. О всей линейке и о том, чем хорош каждый вид видеоускорителя, на котором реализованы видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX, и будет эта статья.

Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 550 Ti

GTX 550 Ti

Видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 550 Ti – это последние всеми обсуждаемые модели 2011 года, вышедшие в качестве «омоложения» среднего класса. Они пришли на замену карточкам Series 400 и оснащены преимуществами обновленных GPU Fermi:

  • Усовершенствованные текстурные блоки;
  • Уменьшенное тепловыделение;
  • Полнофункциональное ядро.

Из-за реализации нескольких видов транзисторов в чипе смогли достичь оптимизированного частотного режима, конфигурации ядра и тепловыделения.

Тех. хар-ки
Арх. GF116
Размер транз-ров 40 нм
Кол-во транз-ров 1170 млн. шт.
Площадь ядра 238 кв. мм.
Такт. част. GPU 900
Шина memory 192 бит
Тип memory GDDR5, 1 ГБ
Frequency 4104 МГЦ
API OpenCL 1.1, CUDA
TDP 116, Вт

Графическая карта потянет работу офисных приложений, работу фотошопа и игр в комфортном режиме с разрешением 1680×1050 до 2012 года.

Ее использовали для некогда популярных игр того времени Far Cry 2, Сталкер: Зов Припяти, Aliens vs. Predator, DiRT 2. По сравнению с 400 серией и конкурентами радионами, карточка показывала вполне неплохие результаты.
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Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 560

Видеокарты Nvidia Geforce GTX

500 серия 2011 года запомнилась еще одними примечательными объектами стали видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 560 на архитектуре Fermi. В целом такая карточка имеет все те же возможности, что и Ti версия 550. А вот характеристики немного отличаются.

Тех. хар-ки
Арх. GF116
Размер транз-ров 40 нм
Такт. част. GPU 950
Шина memory 256 бит
Тип memory GDDR5, 1 ГБ
Frequency 4400 МГЦ
API OpenCL 1.1, CUDA
TDP 150, Вт
В нынешних реалиях, графическая карта подойдет для выполнения не требующих большой графической нагрузки задач. Это: комфортные игры 2010-2013 годов, офисные приложения и легкие работы обработки фото, видео.
Поделитесь своим мнением об этой видеокарте в комментариях!x

Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 650

Видеокарты Nvidia Geforce GTX

Линейка 600 Series выкатила в 2012 году видеокарту NVIDIA GEFORCE GTX 650 с архитектурой Kepler. Поскольку за последние несколько лет стал популярен формат экрана Full HD, стала увеличиваться потребность в мощности.

Поскольку на то время производством чипа для AMD и НВИДИА занималась компания TSMC, практическая себестоимость изготовления чипов одинакова для обеих компаний, как, в целом, и размеры кристаллов.

Тех. хар-ки
Арх. Gk107
Размер транз-ров 28 нм
Такт. част. GPU 1058 МГц
Шина memory 128 бит
Тип memory GDDR5, 2 ГБ
Frequency 5000 МГЦ
API DirectX 11.1
TDP 140, Вт
Карточка на таком видеоускорителе вполне заслуживает отдельного внимания при выборе недорогой графической составляющей для игр 2012-1014 годов. Также, ее с лихвой достаточно для нетривиальных задач по работе с графикой.
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Nvidia GTX 660

Видеокарты Nvidia Geforce GTX

Видеокарточка 600 Series идет с видеопроцессором GK106 и 960 вычислительными CUDA блоками. Хотя производителем заявлено 140 Вт энергопотребления в игровом режиме, в простых задачах реальное потребление будет в пределах 115-127 Вт. Блок питания под систему нужно брать не менее 450 Вт. Корпус оснащен двумя DVI, одним HDMI и одним DisplayPort.

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Тех. хар-ки
Арх. GK106
Размер транз-ров 28 нм
Такт. част. GPU 1033 МГц
Шина memory 192 бит
Тип memory GDDR5, 2 ГБ
Frequency 6008 МГЦ
API DirectX 11.1
TDP 140, Вт
Видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 660 в 2012 году навели много фурору по поводу своих возможностей и приемлемой цены в продаваемом тогда коридоре 200-250$.
Разумно ли соотношение цены и качества? Как думаете?x

Для офисных решений современности, всех игр до 2013 года ААА класса, эти видеокарты показывали себя с безупречной стороны.

То есть, можно еще раз перепройти Mass Effect 3 в Фул HD качестве на максималках, при этом фреймрейт не будет прыгать как бешеный, а выдаст четкие 30-40 ФПС

Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 750

Видеокарты Nvidia Geforce GTX

2014 год запомнился выходом новой 700 Series бюджетных видеeускорителей на архитектуре Максвелл. В частности, популярными стали две модели: видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 750 и 750 TI.
Что вы думаете об этой видеокарте?x

Переход видеочипов на архитектуру Максвелл, кроме повышения быстродействия, еще преобразил параметры производительности на Вт.

Это важное достижение для НВИДИА и пользователей в целом, поскольку в архитектуре произошел процесс слияния технологий PC-гейминга и мобильного сегмента, которым также занимались NVIDIA.

Тех. хар-ки
Арх. GM107
Размер транз-ров 28 нм
Такт. част. GPU 1870 МГц
Шина memory 128 бит
Тип memory GDDR5, 2 ГБ
Frequency 5400 МГЦ
API DirectX 11.2
TDP 140, Вт

В целом, карточка неплохо справится с геймингом 2014-2015 годов. Например, она выдает фреймрейт в Far Cry 3 – 27 FPS, а в Metro: Last Light выдает неплохие 31 FPS в 1920х1080.

Для простейших графических задач (рисование, фильтры в фотошопе и прочее) ее будет хватать с головой. Игры с 2015 года в 1920х1080 на максималках данная бюджетная GPU не вытягивает.

Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 1050 TI

Geforce GTX - 1050 TI

В конце 2016 года случился бюджетный апдейт видеоадаптеров GeForce 1050 и видеокарт NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI. Новинки сделаны на 14 нм GP107 GPU с архитектурой Pascal. В целом, видеоускоритель 1050 TI часто комплектовали в графические карты уровня «Gaming».
Подходит ли такая видеокарта для комфортной игры на высоких настройках?x
Тех. хар-ки
Арх. GP107
Размер транз-ров 14 нм
Такт. част. GPU 1468 МГц
Шина memory 128 бит
Тип memory GDDR5, 4 ГБ
Frequency 7012 МГЦ
API DirectX 12
TDP 75, Вт

ААА игры 2016 и некоторые топовые игры будущих годов карточка тянет в Фул ХД при высоких настройках графического ядра. При этом картинка выдает стабильные 30 фреймов в секунду.

Популярными играми на тот период были: Батлфилд 4, Батлфилд One, Феллаут 4, Фаркрай Primal, Гирс оф Вор 4, ГТА 5, Мафия 3, Metro: Last Light, TES: Skyrim (Special Edition).

Данная видеокарта лучше по характеристикам, чем версия предыдущей линейки более поздней модели GTX 960. В современности ее можно задействовать для практических рабочих задач, работы с графическими пакетами и различных играх, даже современных, но на Low и Middle настройках графики, чтобы держать FPS в норме.

GTX 1060 Ti

GTX 1060

После выхода GTX 1080 и 1070 конкурента NVIDIA предоставил на рынке Radeon RX 480 – средний сегмент за умеренный прайс. Естественно, NVIDIA отреагировали на этот выпад и контратаковали летом 2016 года собственным решением, под названием NVIDIA GEFORCE GTX 1060 – видеокарта среднего ценового диапазона.

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Получается, что НВИДИА реализует модели с уменьшенным GPU, не теряя относительно высокой скорости закраски и пропускной способности GDDR.

При сравнении с GPU Максвелл, блоки ROP и контроллеры памяти стыковались парами, а это вынуждало разработчиков искать иные пути удешевления своего ассортимента, по типу увеличения ассортимента видеокарт. Поэтому, появлялись такие карточки типа GTX 970, включающие странные сочетания памяти и активных ROP.

Тех. хар-ки
Арх. GP106
Размер транз-ров 16 нм
Такт. част. GPU 1708 МГц
Шина memory 192 бит
Тип memory GDDR5, 6 ГБ
Frequency 8000 МГЦ
API DirectX 12
TDP 120, Вт
1060 с легкостью разгонится до 2 ГГц без серьезного энергопотребления, а 6 Гб памяти становятся гарантом высокого FPS в играх, вышедших в 2013-2014 годах при задействовании разрешения 4K.
Что вы думаете об этой видеокарте?x

Что касается игр 2015-2016 годов, 4K графическая карта среднего сегмента потянет на Middle настройках. Офисные приложения и работа в графических программах не особо нагружает систему.

GTX 1070

GTX 1070

Видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 1070 – это чуть более дешевый вариант элитной карточки 2016 года, обозреваемой в следующей графе. Такая карта вытягивает все игры 2015-2020 годов на High и Middle параметрах в 1920×1080 со стабильным фреймрейтом от 120 до 30 FPS, а также игры 2015-2016 в 4k с 30+ FPS.
Что вы думаете об этой видеокарте?x

Это все стало возможным, благодаря архитектуре Pascal, которая улучшилась в асинхронных вычислениях и стала более выражена в блочном формате конструкции.

Тех. хар-ки
Арх. GP104
Размер транз-ров 16 нм
Площадь кристалла 314 кв. мм.
Количество транз-ров 7,2 млрд.
CUDA-ядра 1920 шт.
TMU 120 шт.
ROP 64 шт
База / динамика (частота) 1506 / 1683 МГц
Пропуск. Способн. 256,3 ГБ/с
Шина memory 256 бит
Тип memory GDDR5, 8 ГБ
Frequency 8008 МГЦ
API DirectX 12
TDP 150 Вт
Кол-во терафлопс 5,783

Данные карты начиная с 2016 года берут под профессиональные работы (например, GPU-рендеринг) и PC-гейминг. Также, во время криптовалютного бума 2017 года данные карточки могли приносить по 3-5 баксов в день и выйти на самоокупаемость за три месяца.

В 2020 из-за увеличения сложностей криптографических вычислений карта не приносит существенных доход, а вот в играх, в полупрофессиональном рендеринге, мультизадачности, компилировании, работе с движком Unreal Engine 4 и прочими графически зависимыми операциями карта справляется на ура.

GTX 1080 Ti

GTX 1080

Старшая модель из линейки GTX 1000 серии, ставшей самой мощной GPU 2016 года. Она может все то же самое, что и 1080, но с надбавкой в 20-40% больше. Данную карту приобретали для профессиональных и полупрофессиональных решений, связанных с графикой. И естественно, не обошлось и без PC-гейминга. Благодаря ей в Ведьмака смогли поиграть в 4K С 40-50 FPS, а DOOM 2016 года в номинале показал 60 FPS в качестве константы.
Что вы думаете об этой видеокарте?x
Тех. хар-ки
Арх. NVIDIA GP104
Размер транз-ров 16 нм
Площадь кристалла 314 кв. мм.
Количество транз-ров 7,2 млрд.
CUDA-ядра 2560 шт.
TMU 160 шт.
ROP 64 шт
База / динамика (частота) 1607 / 1733 МГц
Пропуск. Способн. 320 ГБ/с
Шина memory 256 бит
Тип memory GDDR5, 8 ГБ
Frequency 10008 МГЦ
API DirectX 12
TDP 180 Вт
Кол-во терафлопс 8,228

В момент выхода этой видеокарты, лучшей и боле мощной на рынке не было. Лишь в марте 2017 года произошла ее теоретическая замена, поскольку компания выпустила 1080 TI.

GTX 1650

GTX 1650

Бюджетный вариант на современной архитектуре без поддержки всех новшеств Turing. Именно так можно описать графический ускоритель промежуточного звена GTX 1650.
Что вы думаете об этой видеокарте?x
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Тех. хар-ки
Арх. TU117
Размер транз-ров 12 нм
Такт. част. GPU 1485-1665 МГц
Шейдерные блоки 869
TMU 56
ROP 32
Шина memory 128 бит
Тип memory GDDR5,4 ГБ
Frequency 8000 МГц
API DirectX 12.1 (FL)
TDP 100, Вт

В целом, это хорошая замена карточкам до 2016 года что брались за 100 – 300 баксов. Есть у нее модифицированная версия с приставкой SUPER.

GTX 1660

GTX 1660

Видеокарта NVIDIA GEFORCE GTX 1660 SUPER – улучшенная версия ранее выпускаемой 1660. Как и в младшей версии из 1600 серии здесь нет реализации тензорных и RT-ядер. Но, они реализованы на достижение наилучшего качества при наименьших затратах энергии, и задействовании самой последней Turing-архитектуры с техпроцессом в 12 нм.
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Тех. хар-ки
Арх. TU116
Размер транз-ров 12 нм
Такт. част. GPU 1530-1785 МГц
Шейдерные блоки 1408
TMU 88
ROP 48
Шина memory 128 бит
Тип memory GDDR6, 6 ГБ
Frequency 14000 МГц
API DirectX 12.1 (FL)
TDP 125, Вт

Карточку можно считать эконом вариантом без навортов на обновленном железе. Она лучше на 20-40% младшей версии (модифицированной), с возможностью малых энергозатрат она реализуется под домашние задачи и умеренный гейминг ново вышедших игр любой направленности.

GTX (RTX) 2060

GTX (RTX) 2060

В 2019 году NVIDIA запускает линейку 2000 серии и преобразует название с GTX на RTX. При этом, стартует новая линейка на архитектуре Turing, что приносит еще большие инновации в мир графики.

Особенно нашумевшей стала технология трассировки лучей, которую наконец-то NVIDIA смогла реализовать в играх. Трассировка лучей — это технология построения трехмерных моделей, с использованием принципа по аналогии с настоящими физическими процессами.

Технология довольно старая (заговорили о ней еще в восьмидесятые), и ранее уже предоставлялась в гибридном виде. Но ранее это было не совсем то, что наблюдается сейчас.

Тех. хар-ки
Арх. TU106
Размер транз-ров 12 нм
Кол-во транз-ров 10,8 млрд.
Шейдерные блоки 1920 шт.
TMU 120 шт.
ROP 48 шт
База / динамика (частота) 1365 / 1680 МГц
Пропуск. Способн. 336 ГБ/с
Шина memory 192бит
Тип memory GDDR6, 6 ГБ
Frequency 14000 МГц
API DirectX 12.1 (FL)
TDP 160 Вт
Видеокарта NVIDIA GEFORCE RTX 2060 традиционно по стопам GTX 1060 продолжает привносить новшества архитектуры Turing и мир 3D. Карты достаточно с лихвой для игр, поддерживающих трассировку лучей в 4K со стабильными 25-30 FPS. В тот же Батлфилд V можно погонять без проблем. Также, RTX 2060 – это отличный вариант за «не дорого» получить возможность все новшества Turing и реализовать их в PC-Gaming.
Вы согласны, что соотношение цены и качества RTX 2060 довольно разумное?x

За десятилетие NVIDIA значительно продвинулась как компания, выпускающая продукты, меняющие и преобразующие 3D-графику от архитектуры к архитектуре. Это наблюдалось в каждой серии видеокарт GTX до 2020 включительно. Хочется пожелать, чтобы RTX и последующие названия графических карт на новой архитектуре, совершенствовали взаимодействие с 3D-графикой привнося в них действительно революционные новшества.

PClegko
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Иван
Иван
24 минут назад
Отзыв о содержании поста Ее использовали для некогда популярных игр того времени Far Cry 2, Сталкер: Зов Припяти, Aliens vs. Predator, DiRT 2. По…" Подробнее »
Оценка статьи :
     

По мне так лучше чем RTX не найти. 2060 – это точно мощь!

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PClegko
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PClegko
22 минут назад
В ответ  Иван

Спасибо за ваш комментарий! Каждый выбирает по своему бюджету и целям использования. Но вы правы – RTX 2060 достаточно мощная модель

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