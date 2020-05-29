Лучшие видеокарты видеокарты Nvidia Geforce GTX: обзор характеристик лучших моделей в линейке

3D графика преобразилась в тот момент, когда вышли видеокарты NVIDIA, основанные на архитектуре Pascal. Первой карточкой, открывшей всю линейку в 2016 году, стала Geforce GTX 1080, которая принесла не мало технических инноваций. Но увы, это 10 поколение было последним среди GTX, пока на смену ему не пришел RTX с архитектурой Turing. Однако, от привычного всем GTX в наименовании не стали отказываться, выпуская бюджетные модели с архитектурой Turing и приставкой GTX. О всей линейке и о том, чем хорош каждый вид видеоускорителя, на котором реализованы видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX, и будет эта статья.
Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 550 Ti
Видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 550 Ti – это последние всеми обсуждаемые модели 2011 года, вышедшие в качестве «омоложения» среднего класса. Они пришли на замену карточкам Series 400 и оснащены преимуществами обновленных GPU Fermi:
- Усовершенствованные текстурные блоки;
- Уменьшенное тепловыделение;
- Полнофункциональное ядро.
Из-за реализации нескольких видов транзисторов в чипе смогли достичь оптимизированного частотного режима, конфигурации ядра и тепловыделения.
|Тех. хар-ки
|Арх.
|GF116
|Размер транз-ров
|40 нм
|Кол-во транз-ров
|1170 млн. шт.
|Площадь ядра
|238 кв. мм.
|Такт. част. GPU
|900
|Шина memory
|192 бит
|Тип memory
|GDDR5, 1 ГБ
|Frequency
|4104 МГЦ
|API
|OpenCL 1.1, CUDA
|TDP
|116, Вт
Графическая карта потянет работу офисных приложений, работу фотошопа и игр в комфортном режиме с разрешением 1680×1050 до 2012 года.
Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 560
500 серия 2011 года запомнилась еще одними примечательными объектами стали видеокарты NVIDIA GEFORCE GTX 560 на архитектуре Fermi. В целом такая карточка имеет все те же возможности, что и Ti версия 550. А вот характеристики немного отличаются.
|Тех. хар-ки
|Арх.
|GF116
|Размер транз-ров
|40 нм
|Такт. част. GPU
|950
|Шина memory
|256 бит
|Тип memory
|GDDR5, 1 ГБ
|Frequency
|4400 МГЦ
|API
|OpenCL 1.1, CUDA
|TDP
|150, Вт
Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 650
Линейка 600 Series выкатила в 2012 году видеокарту NVIDIA GEFORCE GTX 650 с архитектурой Kepler. Поскольку за последние несколько лет стал популярен формат экрана Full HD, стала увеличиваться потребность в мощности.
Поскольку на то время производством чипа для AMD и НВИДИА занималась компания TSMC, практическая себестоимость изготовления чипов одинакова для обеих компаний, как, в целом, и размеры кристаллов.
|Тех. хар-ки
|Арх.
|Gk107
|Размер транз-ров
|28 нм
|Такт. част. GPU
|1058 МГц
|Шина memory
|128 бит
|Тип memory
|GDDR5, 2 ГБ
|Frequency
|5000 МГЦ
|API
|DirectX 11.1
|TDP
|140, Вт
Nvidia GTX 660
Видеокарточка 600 Series идет с видеопроцессором GK106 и 960 вычислительными CUDA блоками. Хотя производителем заявлено 140 Вт энергопотребления в игровом режиме, в простых задачах реальное потребление будет в пределах 115-127 Вт. Блок питания под систему нужно брать не менее 450 Вт. Корпус оснащен двумя DVI, одним HDMI и одним DisplayPort.
|Тех. хар-ки
|Арх.
|GK106
|Размер транз-ров
|28 нм
|Такт. част. GPU
|1033 МГц
|Шина memory
|192 бит
|Тип memory
|GDDR5, 2 ГБ
|Frequency
|6008 МГЦ
|API
|DirectX 11.1
|TDP
|140, Вт
Для офисных решений современности, всех игр до 2013 года ААА класса, эти видеокарты показывали себя с безупречной стороны.
То есть, можно еще раз перепройти Mass Effect 3 в Фул HD качестве на максималках, при этом фреймрейт не будет прыгать как бешеный, а выдаст четкие 30-40 ФПС
Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 750
Переход видеочипов на архитектуру Максвелл, кроме повышения быстродействия, еще преобразил параметры производительности на Вт.
Это важное достижение для НВИДИА и пользователей в целом, поскольку в архитектуре произошел процесс слияния технологий PC-гейминга и мобильного сегмента, которым также занимались NVIDIA.
|Тех. хар-ки
|Арх.
|GM107
|Размер транз-ров
|28 нм
|Такт. част. GPU
|1870 МГц
|Шина memory
|128 бит
|Тип memory
|GDDR5, 2 ГБ
|Frequency
|5400 МГЦ
|API
|DirectX 11.2
|TDP
|140, Вт
В целом, карточка неплохо справится с геймингом 2014-2015 годов. Например, она выдает фреймрейт в Far Cry 3 – 27 FPS, а в Metro: Last Light выдает неплохие 31 FPS в 1920х1080.
Для простейших графических задач (рисование, фильтры в фотошопе и прочее) ее будет хватать с головой. Игры с 2015 года в 1920х1080 на максималках данная бюджетная GPU не вытягивает.
Видеокарты Nvidia Geforce GTX – 1050 TI
|Тех. хар-ки
|Арх.
|GP107
|Размер транз-ров
|14 нм
|Такт. част. GPU
|1468 МГц
|Шина memory
|128 бит
|Тип memory
|GDDR5, 4 ГБ
|Frequency
|7012 МГЦ
|API
|DirectX 12
|TDP
|75, Вт
ААА игры 2016 и некоторые топовые игры будущих годов карточка тянет в Фул ХД при высоких настройках графического ядра. При этом картинка выдает стабильные 30 фреймов в секунду.
Популярными играми на тот период были: Батлфилд 4, Батлфилд One, Феллаут 4, Фаркрай Primal, Гирс оф Вор 4, ГТА 5, Мафия 3, Metro: Last Light, TES: Skyrim (Special Edition).
Данная видеокарта лучше по характеристикам, чем версия предыдущей линейки более поздней модели GTX 960. В современности ее можно задействовать для практических рабочих задач, работы с графическими пакетами и различных играх, даже современных, но на Low и Middle настройках графики, чтобы держать FPS в норме.
GTX 1060 Ti
После выхода GTX 1080 и 1070 конкурента NVIDIA предоставил на рынке Radeon RX 480 – средний сегмент за умеренный прайс. Естественно, NVIDIA отреагировали на этот выпад и контратаковали летом 2016 года собственным решением, под названием NVIDIA GEFORCE GTX 1060 – видеокарта среднего ценового диапазона.
Получается, что НВИДИА реализует модели с уменьшенным GPU, не теряя относительно высокой скорости закраски и пропускной способности GDDR.
При сравнении с GPU Максвелл, блоки ROP и контроллеры памяти стыковались парами, а это вынуждало разработчиков искать иные пути удешевления своего ассортимента, по типу увеличения ассортимента видеокарт. Поэтому, появлялись такие карточки типа GTX 970, включающие странные сочетания памяти и активных ROP.
|Тех. хар-ки
|Арх.
|GP106
|Размер транз-ров
|16 нм
|Такт. част. GPU
|1708 МГц
|Шина memory
|192 бит
|Тип memory
|GDDR5, 6 ГБ
|Frequency
|8000 МГЦ
|API
|DirectX 12
|TDP
|120, Вт
Что касается игр 2015-2016 годов, 4K графическая карта среднего сегмента потянет на Middle настройках. Офисные приложения и работа в графических программах не особо нагружает систему.
GTX 1070
Это все стало возможным, благодаря архитектуре Pascal, которая улучшилась в асинхронных вычислениях и стала более выражена в блочном формате конструкции.
|Тех. хар-ки
|Арх.
|GP104
|Размер транз-ров
|16 нм
|Площадь кристалла
|314 кв. мм.
|Количество транз-ров
|7,2 млрд.
|CUDA-ядра
|1920 шт.
|TMU
|120 шт.
|ROP
|64 шт
|База / динамика (частота)
|1506 / 1683 МГц
|Пропуск. Способн.
|256,3 ГБ/с
|Шина memory
|256 бит
|Тип memory
|GDDR5, 8 ГБ
|Frequency
|8008 МГЦ
|API
|DirectX 12
|TDP
|150 Вт
|Кол-во терафлопс
|5,783
Данные карты начиная с 2016 года берут под профессиональные работы (например, GPU-рендеринг) и PC-гейминг. Также, во время криптовалютного бума 2017 года данные карточки могли приносить по 3-5 баксов в день и выйти на самоокупаемость за три месяца.
В 2020 из-за увеличения сложностей криптографических вычислений карта не приносит существенных доход, а вот в играх, в полупрофессиональном рендеринге, мультизадачности, компилировании, работе с движком Unreal Engine 4 и прочими графически зависимыми операциями карта справляется на ура.
GTX 1080 Ti
|Тех. хар-ки
|Арх.
|NVIDIA GP104
|Размер транз-ров
|16 нм
|Площадь кристалла
|314 кв. мм.
|Количество транз-ров
|7,2 млрд.
|CUDA-ядра
|2560 шт.
|TMU
|160 шт.
|ROP
|64 шт
|База / динамика (частота)
|1607 / 1733 МГц
|Пропуск. Способн.
|320 ГБ/с
|Шина memory
|256 бит
|Тип memory
|GDDR5, 8 ГБ
|Frequency
|10008 МГЦ
|API
|DirectX 12
|TDP
|180 Вт
|Кол-во терафлопс
|8,228
В момент выхода этой видеокарты, лучшей и боле мощной на рынке не было. Лишь в марте 2017 года произошла ее теоретическая замена, поскольку компания выпустила 1080 TI.
GTX 1650
|Тех. хар-ки
|Арх.
|TU117
|Размер транз-ров
|12 нм
|Такт. част. GPU
|1485-1665 МГц
|Шейдерные блоки
|869
|TMU
|56
|ROP
|32
|Шина memory
|128 бит
|Тип memory
|GDDR5,4 ГБ
|Frequency
|8000 МГц
|API
|DirectX 12.1 (FL)
|TDP
|100, Вт
В целом, это хорошая замена карточкам до 2016 года что брались за 100 – 300 баксов. Есть у нее модифицированная версия с приставкой SUPER.
GTX 1660
|Тех. хар-ки
|Арх.
|TU116
|Размер транз-ров
|12 нм
|Такт. част. GPU
|1530-1785 МГц
|Шейдерные блоки
|1408
|TMU
|88
|ROP
|48
|Шина memory
|128 бит
|Тип memory
|GDDR6, 6 ГБ
|Frequency
|14000 МГц
|API
|DirectX 12.1 (FL)
|TDP
|125, Вт
Карточку можно считать эконом вариантом без навортов на обновленном железе. Она лучше на 20-40% младшей версии (модифицированной), с возможностью малых энергозатрат она реализуется под домашние задачи и умеренный гейминг ново вышедших игр любой направленности.
GTX (RTX) 2060
В 2019 году NVIDIA запускает линейку 2000 серии и преобразует название с GTX на RTX. При этом, стартует новая линейка на архитектуре Turing, что приносит еще большие инновации в мир графики.
Особенно нашумевшей стала технология трассировки лучей, которую наконец-то NVIDIA смогла реализовать в играх. Трассировка лучей — это технология построения трехмерных моделей, с использованием принципа по аналогии с настоящими физическими процессами.
Технология довольно старая (заговорили о ней еще в восьмидесятые), и ранее уже предоставлялась в гибридном виде. Но ранее это было не совсем то, что наблюдается сейчас.
|Тех. хар-ки
|Арх.
|TU106
|Размер транз-ров
|12 нм
|Кол-во транз-ров
|10,8 млрд.
|Шейдерные блоки
|1920 шт.
|TMU
|120 шт.
|ROP
|48 шт
|База / динамика (частота)
|1365 / 1680 МГц
|Пропуск. Способн.
|336 ГБ/с
|Шина memory
|192бит
|Тип memory
|GDDR6, 6 ГБ
|Frequency
|14000 МГц
|API
|DirectX 12.1 (FL)
|TDP
|160 Вт
За десятилетие NVIDIA значительно продвинулась как компания, выпускающая продукты, меняющие и преобразующие 3D-графику от архитектуры к архитектуре. Это наблюдалось в каждой серии видеокарт GTX до 2020 включительно. Хочется пожелать, чтобы RTX и последующие названия графических карт на новой архитектуре, совершенствовали взаимодействие с 3D-графикой привнося в них действительно революционные новшества.
По мне так лучше чем RTX не найти. 2060 – это точно мощь!
Спасибо за ваш комментарий! Каждый выбирает по своему бюджету и целям использования. Но вы правы – RTX 2060 достаточно мощная модель