Обзор Samsung galaxy note 10: цена, характеристики, дизайн, камера и производительность

Серия Galaxy Note всегда являлась ключевой для Samsung, поскольку продукты этой линейки были самыми «прорывными». В частности, это было возможным благодаря стилусу, который с каждым годом обрастает дополнительными функциями. Проблема флагманов только в одном – высокая цена. Но Samsung подстраховалась, и явила рынку сперва Galaxy Note 10 / 10+, а через 5 месяцев еще и Galaxy Note 10 Lite. В рамках статьи представлен обзор Samsung Galaxy Note 10, и сравнение этой модели с версиями 10+ и 10 Lite.

Samsung galaxy note 10 — общая информация

В сентябре 2019 года Samsung представила 2 модели Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. В январе 2020 свет увидел Lite версию, которая вписывается в более приличные ценовые рамки.

Многим интересна именно Samsung Galaxy Note 10 из-за своего соотношения в возможностях, начинке и компактных размерах. В качестве сравнения с другими смартфонами, можно посмотреть на размеры и рамки Note 10.

По сравнению с девяткой, Note 10 стал меньше в размерах. Расположение камер тоже поменялось, теперь как в iPhone 11, находятся в углу. При чем спереди тоже все по-новому – камера одна и расположена в виде капельки по центру.

Характеристики Samsung galaxy note 10

Начинка у смартфона топовая. Для Европы и России используется ЦП Exynos 9 Octa 9825. Для Америки в нем используется Snapdragon 855. Объём встроенной памяти от 256 Гб до 512 Гб, в зависимости от комплектации Note 10.

При этом используется самый быстрый накопитель на рынке, с использованием типа памяти UFS 3.0. Из-за того, что Samsung подсуетились и подточили под стандарт файловую систему, получилось добиться лучших результатов, чем у конкурентов.

К сожалению, все версии флагмана Самсунг лишились mini-jack 3.5 мм. Конкретно в Галакси Ноут 10 еще не сделали слот под MicroSD.

С экраном у телефона все отлично. Разрешение Full HD+ в размере дисплея 6.3 дюйма. Используется матрица Dynamic AMOLED infinity-O с поддержкой HDR 10, которая считается одной из лучших на рынке.

По слухам, следующее поколение iPhone получит ровно такую же точно матрицу. Ранее Самсунг делали только специальные версии матриц для Apple, а применяемая сегодня в этих флагманах матрица понравилась Apple, и они готовы ее взять на вооружение. Дисплей здесь хороший и самый яркий, потому как проводимые эксперименты выявили 1300 нит. К сожалению, 120 Гц этот гаджет не поддерживает, а только 60 Гц.

Остальные характеристики Samsung Galaxy Note 10 присутствуют в таблице. Кроме камеры. О камере вы узнаете чуть ниже.

Модель Note 10 Lite Note 10 Note 10+ Процессор (для России) Exynos 9 Octa 9810 Exynos 9 Octa 9825 Кол-во ядер 8 8 Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота 2700 2730 Экран Super AMOLED Диагональ (дюймы) 6.7 6.3 6.8 Разрешение 1080×2400 1080×2280 1440×3040 Сопоставление сторон 20:9 19:9 19:9 PPI 394 401 495 Накопитель 128 ГБ 256 ГБ 256 / 512 Гб / 1 Tб ОЗУ 6 Гб 8 Гб 12 Гб MicroSD До 512 ГБ Отсутствует До 1 ТБ Аккумулятор 4,5 Ач 3,5 Ач 4,3 Ач Оболочка One UI 2 Защита от влаги Нет IP68 IP68 Каркас Стекло, Aluminium Стекло, Aluminium Стекло, Нержавейка Масса 199 г 168 г 196 г Габариты 163.7×76.1×8.7 мм 151×71.8×7.9 мм 162.3×77.2×7.9 мм

Комплектация

Из интересного – наушники akg, вход type-C, переходник type-C – microUSB, переходник type-A – type-C, ключ для замены наконечника в стилусе, кабель для зарядника и само зарядно устройство со входом под type-C.

Зарядка на 25 Вт присутствует, весь процесс заряда с 0% до 100% проходит за 60 минут. Также поддерживает беспроводную зарядку, но ее придется докупать отдельно. По бес проводу время заряда равно 2 часам, что достаточно неплохо.

Эргономика samsung galaxy note 10

Samsung наконец то сделали симметричное расположение перфорации снизу, спустя столько лет. Убрали также кнопку Bixby – она теперь совмещена с кнопкой питания (но в России не работает), поэтому можно смело отключать в настройках.

Кнопки питания и громкости расположились с левой стороны. Для левшей – это идеальное расположение кнопок. Но правшам возможно данное нововведение не придется по вкусу.

Вибромоторчик здесь очень приятный, потому как он стал таким же как в iPhone и Pixel.

Но, а про взаимодействие с операционной системой One UI добавить нечего. Оно безупречно, как и всегда. Тот, кто пользовался, знает о чем речь.

Цвета

Их довольно много, поэтому можно подобрать что душа пожелает. Самым популярным является цвет Aura, так как переливается всеми цветами, которые вы только пожелаете увидеть. Хотя многие отдают предпочтения белому и красному цветам. Керамической версии Самсунг Гэлакси Нот не сделали.

Samsung pan

S-pan всегда присутствовал в серии Note. В десятке он стал более тонким и отзывчивым. Привыкшим использовать стилус, вместо собственных пальцев он может приглянуться.

В нем увеличилась автономность. В Нот 9 в стилусе применялся суперконденсатор, позволяющий работать на протяжении 30 минут без подзаряда. В нот 10 в него внедрили аккумулятор, который увеличил автономность до 10 часов.

Также, функция распознавания рукописного текста находится на высоте! Вы можете написать в заметках от руки, а смартфон превратит ваши записи в печатный текст, который можно распечатать.

Конвертация текста может занимать некоторое время. Но согласитесь, что подождать несколько минут и получить заметки в печатном виде — это классно!

Именно возможность делать заметки от руки и превращать их в печатный текст, делает эту модель самсунга абсолютно уникальной. Например на iPhone такая функция отсутствует.

Безопасность

В качестве разблокировки экрана можно использовать сканер отпечатка пальца, внедренный под стеклом. Он довольно точный и срабатывает быстро, но не молниеносно. Тоже самое показали Самсунг и во флагмане линейки S – Галакси S10+.

Распознавание по лицу присутствует. Гениальный лайфхак с быстрым распознаванием по лицу уже не работает, так как компания исправила такие недочеты. Не исключены косяки, но то, что Самсунг улучшили сканер лица – однозначно факт.

Камера Samsung galaxy note 10

Компания камере уделила огромное внимание. Есть ширик, телевик, основной модуль. Фронтальная камера получила ночной режим. Из новшеств:

Фокусировка на звуки, когда вы зумируете к объекту, который эти звуки издает;

Дудлы дополненной реальности в режиме реального времени (зарисовки с помощью стилуса, работающие по типу мэмодзи).

Камера отличная, фото получаются великолепные. Но, сравнивая ее с S10 разница не ощущается.

В этом вы можете сами убедиться.

На широкоугольную камеру получаются очень сочные фотографии.

Но вечером из-за недостаточной освещенности могут возникать небольшие проблемы.

Видео снимает неплохо, но все же не дотягивает до видео съёмки с последней модели iPhone 11. По фото устройство не дотягивает до последнего Google Pixel. К тому же компания уже четвертый год подряд ставит один и тот же сенсор для основного модуля и это наводит на некоторые мысли.

Можно сделать вывод, что камера в Samsung Galaxy Note 10 хорошая, но не флагманская. До уровня Пикселя от Google не дотягивает.

Бегло пройтись по характеристикам камеры можно в таблице.

Модель Note 10 Lite Note 10 Note 10+ Главная Кол-во мегапикселей 12 МП Разрешение 4000 x 3000 пикселей Апертура f/1.7 f/1.5 — 2.4 f/1.5 — 2.4 Фокус 27 мм Зум двухкратный, оптика Запись 4K Есть, 60 ФПС Разрешение видео 4K, 60 ФПС 4K, 60 ФПС; Full HD, 240 ФПС;

HD, 960 ФПС. Селфи Кол-во МП 32 МП 10 МП 10 МП Разрешение 6464 x 4864 3648 x 2736 Апертура f/2.2 f/1.6 Фокус 25 мм 26 мм Разрешение видео Full HD, 30 ФПС 4K, 30 ФПС

Аккумулятор самсунг галакси

У Note 10 ёмкость равна 3500 мАч. Конечно, Samsung galaxy note 10 Lite с 4500 мАч кажется намного крутым претендентом в плане автономности, но не стоит забывать о толщине и более увеличенном дисплее последнего.

Но, откровенно говоря, при активной нагрузке с самого утра эта машина может сесть к обеду. Если же доставать его для звонков и раз в час почитать мессенджеры, новости в ленте и посмотреть смешные видео про котят, то он протянет до вечера.

На данный момент смартфон Note 10 уступает своему конкуренту от Apple. Однако, есть одна особенность — беспроводная зарядка.

Apple в этом плане не позаботились о своих пользователях. Заряд идёт через провод, который отличается от стандартного USB, короткий и недолговечный. А вот самсунг сделал процесс зарядки телефона очень удобным.

Производительность смартфона

Что касается игр, то здесь нет никаких проблем от слова «совсем». Телефон Самсунг Гэлакси Нот 10 справляется с любой нагрузкой в виде мобильных игр под Android, которые только можно найти в Play Market и за его пределами.

Радует улучшенная система охлаждения. Бывает, что после 20 минут игры, смартфон становится очень горячим. Но с версией самсунг нот 10 перегревы исключены, благодаря испарительной камере.

Вы можете насладиться плавным игровым процессом, без задержек и зависаний во время игры. Также, эта модель имеет огромный объём памяти — от 256 до 512 Гб встроенной. Поддержка microSD карт до 1 Тб.

Цена Samsung galaxy note 10

За версию Samsung Note 10 в официальном ритейле России просят от 76990 рублей. С приставкой «Плюс» стоит на 13 тысяч дороже – 89990 рублей. Но, а версию «попроще» можно приобрести за 39990 рублей.

Samsung Galaxy Note 10 – это флагман, с которым удобно. Если вы хотели топовые характеристики со стилусом и компактным размером, то этот смартфон именно то, что вам нужно.

Но все же, когда рядом есть более «перспективная версия» старшего брата, с возможностью расширения постоянной и оперативной памяти, и увеличенным экраном, при переплате в 13 тысяч рублей, возможно стоит задуматься.

Если за телефон не готовы отдавать 77000 рублей, но есть желание попробовать супер экран с топовой начинкой – ваш вариант Galaxy Note 10 Lite.