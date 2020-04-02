Как купить недорогой ноутбук, соответствующий ожиданиям?

Чтобы купить ноутбук премиального класса, особых знаний не нужно. Нужно взять максимально возможную сумму, купить самое дорогое устройство и все – оно соответствует твоим ожиданиям. Но, что делать, когда нужно купить ноутбук недорогой, но хороший? Чтобы он быстро загружался и работал, была адекватная автономность для работы и не требовательных игр. В рамках статьи рассмотрим критерии выбора хорошего недорогого ноутбука.

Купить ноутбук — критерии выбора

Перед тем как открыть страничку интернет-магазина с бесчисленным числом устройств, необходимо определится с параметрами, которые будут важны именно для Вас. У большинства адекватных магазинов с перечнем продукции онлайн есть фильтры по способу взаимодействия. Например, для работы, для игр, мультимедиа, ультрабуки.

Если ваш критерий выходит за рамки подобного фильтра, ознакомьтесь полностью с содержимым статьи, чтобы глубинно изучить возможные параметры ноутбука более подробно.

Как купить ноутбук с хорошим экраном, который будет давать качественную картинку и прослужит долго?

Многие производители устанавливают хорошие дисплеи даже в самые бюджетные модели, поэтому ориентироваться нужно по типу матрицы и максимальному разрешению экрана.

Минимально комфортное разрешение сегодня – это Full HD. Под 1920×1080 пикселей производится большая часть контента. Плюс это разрешение достаточно комфортно смотрится (не видно пикселизации картинки) на дисплеях таких устройств, когда находишься прямо перед ним.

С матрицей немного сложнее. Если Вам не принципиально качество цветопередачи, можно посмотреть в сторону TN-матрицы. Под данный тип матрицы подходит выражение «дешево и сердито».

Всем остальным следует выбирать устройства с IPS-матрицей.

По таким критериям много вариантов, но в качестве неплохого можно купить ноутбук Acer Swift 1. При демократичном ценнике выдает приятную картинку и имеет достаточный запас яркости. Он станет отличным устройством для потребления видеоконтента, за ним будет приятно работать, а его малый вес позволит носить гаджет с собой повсеместно. Цена в ритейле 37900 рублей

Дизайн ноутбука

Обсуждать актуальность дизайна конкретных моделей ноутбуков — это «чистая вкусовщина» и «десятое дело». Кто-то любит пластик, кому-то подавай алюминий, а третий фанатеет от магниевого сплава.

Но, дизайн это не только внешний вид, но еще и некоторые уникальные функции конструкции. При выборе ноутбука желательно обращать внимание на такой параметр как «шарниры». Через страничку интернета это сделать сложно, но есть два варианта:

Зайти магазин и вживую «пощупать»;

Посмотреть обзорные ролики с распаковкой конкретной понравившейся модели.

С помощью хороших шарниров можно без особого труда открывать и закрывать «крышку» устройства. Некоторые модели, оснащенные хорошими шарнирами, могут проходить так званый «тест на MacBook» — когда одной рукой поднимается крышка, при этом вторая часть ноутбука не отрывается от поверхности.

Купить ноутбук с хорошим и долговечным процессором

Сердцем любого ноутбука выступает процессор. Для его выбора не нужно быть айтишником, потому как на рынке в сегменте ноутбуков всего два основных игрока, выпускающих процессоры. Это Intel и AMD.

В 2020 году у AMD для комфортной работы в большинстве популярных программ требуется камень из серии A9. Если есть желание поиграть, обратите внимание на Rysen 3 и Rysen 5 с приставкой U. Например AMD Ryzen™ 5 3500U.

Отличным вариантом может стать новый ноутбук MI Redmibook 14. Он оснащен процессором AMD Ryzen 5 3500U. В плюс к характеристикам – 8 Гб ОЗУ, интегрированная графика AMD Radeon Vega 8, 256 ГБ SSD, IPS матрица с матовым 14 дюймовым экраном и предустановленная Windows 10 Home. Самое то для продуктивной работы и качественных перерывов. Цена этой рабочей лошадки – 55000 рублей.

Из любопытного, данную модель ноутбука можно найти в конфигурации с процессором Intel Core i7-8565U. Но к предыдущей цене за данный абгрейд придется прибавить еще четверть.

В случае с Intel, как минимум нужно ориентироваться на процессор Pentium серии N, а для более серьезных задач присмотреться к вариантам на Intel Core I3 или же I5. Но в случае с процессорами Intel нужно обращать внимание на год выпуска и серию процессора, потому что под названием Intel Core i5 выпускаются модели ЦП с 2009 года и у него есть 10 серий с различными характеристиками (основное отличие в энергопотреблении и вычислительных мощностях).

Купить ноутбук недорого с видеокартой для современных игр

Параллельно процессору стоит вопрос о видеокарте. Конечно, этот аспект следует учитывать пользователям, которые хотят купить ноутбук, чтобы поиграть в современные компьютерные игры.

На приемлемом уровне с современными играми справляется видеокарта уровня GeForce 1050 и выше. Минимально необходимой является видеокарта GeForce MX130 от NVIDIA. Самый крайний случай – MX110. Такие графические процессоры смогут запустить игры с современной графикой на средних или низких настройках графики, и сделают ваш ноутбук условно игровым.

Оперативная память

Для понимания ситуации, Windows 10, в которой не установлены сотни программ занимает, не многим боле 1 Гб оперативной памяти. Для офисного применения будет достаточно планки в 4 ГБ. Если в планах игры: Dota 2, CS GO, Танки, с 10+ открытых вкладок в Google Chrome и прочее составляющее из джентльменского набора – смотрите в сторону 8 ГБ ОЗУ.

Если же ориентируетесь на экономию средств, выбирайте устройство с производительным процессором. В будущем всегда можно заменить планку ОЗУ или докупить вторую (если имеется слот).

Например, можно купить ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 с процессором Intel Pentium 4415U, 128 ГБ ПЗУ, GeForce MX110 и 4 ГБ ОЗУ. А спустя время поменять планку оперативной памяти на 8 ГБ. Цена ноутбука 15990 рублей. С ним можно и в игры поиграть и комфортно поработать.

Естественно, рекомендуется покупать ноутбуки, у которых от 8 ГБ и выше ОЗУ. Если брать во внимание статистику Steam (игровая площадка), оказывается, что из всех ноутбуков, которые запускают игры в 2019-2020 годах, лидируют устройства с 8 ГБ оперативной памяти.

Купить ноутбук с накопителем SSD или HDD?

Особое значение следует уделить выбору накопителя. Производители используют в своих сборках SSD-накопитель или жесткий диск. Иногда вместе, но это тоже влияет на ценник. Так какой же ноутбук выбрать, с SSD или жестким диском?

SSD – твердотельный накопитель с повышенной скоростью чтения и записи данных, но его стоимость немного выше, чем у жесткого диска. Из-за этого в ноутбуки устанавливаются SSD-платы, объемом от 64 ГБ. Если вы планируете работать за ноутбуком, как за печатной машинкой, то такого объема будет достаточно.

Для игр и видео (при создании медиатеки на ноутбуке) придется смотреть в сторону большего объема SSD (выше цена) или умерить аппетиты и довольствоваться жестким диском.

Жесткий диск – это обычный простой диск, который стоит дешевле чем SSD при объеме в 1 Гб свободного пространства. В самом дешевом ноутбуке будет установлен накопитель в 500 Гб и этого будет с лихвой хватать для компактной игротеки. Но чем придется поступиться, так это скоростью чтения данных. Особенно ощущается это при загрузке Windows 10, запуске Microsoft Word, открытии сохраненных вкладок Opera и запуске Adobe Photoshop.

Купить ноутбук Apple — стоит ли?

А что там у Apple? Купить ноутбук Apple не всегда получается из-за его высокой цены. Однако, все зависит от ваших предпочтений и целей использования. Возможно, для вас это лучший вариант. Макбуки не позиционируются как игровые, их часто берут для работы и развлечений. Плюс к этому, они подпадают под ярлык «ультрабуки», поэтому жесткими дисками современные модели не оснащают.

Например, MacBook Air (A1466), модель 2017 года выпуска, отлично подойдет для работы, учебы, просмотра фильмов во время путешествий, посещения кафетериев и при просиживании штанов дома. Оснащена машинка Intel Core i5 (1,8 ГГц), 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD и интегрированной графики Intel HD Graphics 600. Купить ноутбук с SSD накопителем от Apple можно за 64000 рублей.

Избегайте ошибок при выборе ноутбука

Как выбрать ноутбук, чтобы не допустить критических ошибок? Ведь многое зависит не только от написанных технических характеристик. Важно учитывать еще минимум 5 критериев, прошляпив которые не получится купить ноутбук, соответствующий ожиданиям.

Не покупайте самый дешевый ноутбук

Скупой платит дважды. Эта пословица применима и в этом случае. Многие пользователи, выбирая модель ноутбука ориентируются на его низкую цену, упуская из виду, что в компьютере могут быть установлены устаревшие комплектующие с низкой эффективностью работы (помните про 10 поколений процессоров Intel Core i5?).

Возможно, на первых порах такое устройство будет казаться вполне рабочей лошадкой, но спустя месяц, второй, вас будет преодолевать чувство дискомфорта:

Запущенные приложения будут подтормаживать;

Загрузка тяжеловесной программы может «положить всю систему»;

Обновления в фоновом режиме Windows 10 просто заблокирует работу всех компонентов, процессор будет под 100% загружен, мышка двигаться по экрану рывками, а запущенное параллельно приложение или даже «Проводник» открываться минут 5;

Копирование файлов на внешний диск или флешку может занимать часы;

Качество сборки тоже может желать лучшего;

Система охлаждения не будет справляться с нагрузкой, кулер будет шуметь, а пластиковая клавиатура греться так, что на ней не будет комфортно даже пальцами нажимать.

Поэтому, подходите к выбору ноутбука с первой же покупки, иначе придется идти в магазин и пытать счастья еще раз.

Предвестниками такого ноутбука являются процессоры:

Intel Celeron. Intel Pentium. AMD X4. AMD X6. AMD A6. AMD A8.

Приобретая мобильный компьютер с запасом мощности, смотрите на ноутбуки с современными процессорами Intel Core i3, i5 и AMD Ryzen 3, 5.

Не жертвуйте USB-портами

Чтобы добиться максимальной тонкости ноутбуков, многие производители «приносят в жертву» USB-порты, попросту выпиливая их из ноутбука. При этом, так поступают практически все компании, стремящиеся создать свою концепцию «ультрабука». Например, ноутбук ASUS ZenBook оснащен всего лишь 2 USB Type A. Некоторые модели могут содержать всего лишь один USB-порт.

Дополнительно, производитель может жертвовать LAN-портом для подключения витой пары.

Подключение через эти порты с каждым днем растет:

Мышка (Wi-Fi адаптер беспроводной мышки);

Флешка;

Внешний диск;

Колонка (питание);

Смартфон.

Еще, USB-порт не вечен, и может при частом использовании износится и попросту сгореть. Поэтому, множество рабочих USB-портов в ноутбуке скорее необходимость, чем роскошь.

Не переплачивайте

Стоимость ноутбука зависит от многих параметров. Одним из них является «тонкость», которая присуща ультрабукам. В последнее время они стали очень популярными из-за сочетания размеров, производительности и агрессивному маркетингу. Могло создаться впечатление, что ультрабук – это априори лучший кандидат на роль нового ноутбука. Но это не так. Из-за выдержанного стиля тонкости у производителей только два выхода:

Делать тонкий дизайн и урезать производительность, держа цену на уровне хорошей рабочей лошадки;

Делать тонкий дизайн и оставлять производительность на уровне хорошей рабочей лошадки, увеличивая в несколько раз цену из-за использования дорогостоящей замены компонентов.

Нужно ли переплачивать за красивый дизайн и легкость самого агрегата, решать только Вам.

Дискретная видеокарта must have

Дискретной считается та карта, которая использует собственную память, а не оперативную. Если вами не будет задействована данная графическая мощь ноутбука в повседневных задачах, то возможно и нет смысла переплачивать за дискретную видеокарту.

Если игра на ноутбуке будет запускаться вами раз в неделю или месяц, то в этом нет никакого смысла. Достаточно будет за аналогичную сумму купить ноутбук с неплохим процессором, 8 Гб оперативной памяти и довольствоваться интегрированной графикой, чтобы разок запустить PUBG.

Не верьте заявленному времени работы

Маркетинг хитер и коварен. С его помощью производители могут заявлять о рекордных и беспрецедентных 12 часах работы устройства от аккумулятора. В реалиях, будет удивительно, если такой ноутбук прослужит без подзарядки хотя бы половину из заявленного времени.

Чтобы не попасться на такую уловку, посмотрите видео обзор на выбранную модель ноутбука, где проводились тесты автономной работы при разных степенях нагрузки. Так вы сможете определить для себя, стоит ли выбранная модель ваших ожиданий.

Порой, кажется, чтобы купить ноутбук, соответствующий всем хотелкам, нужно пройти 9 кругов ада. Но все гораздо проще. Достаточно один, два вечера изучить информацию, отобрать понравившиеся модели, сравнить их и принять окончательное решение. Тогда покупка станет желанной, а времяпровождение за ноутбуком – наиболее приятным.