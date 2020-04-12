Lenovo yoga c740 — эргономичный и производительный ноутбук! Читайте обзор 2020 года

В 2020 году выпущены в продажу следующее поколение ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga c740. Этот гаджет является мобильным, универсальным, легким и практичным решением для всевозможных задач. В рамках статьи представлен обзор ноутбука Леново, цена которого намекает на сегмент «бизнес-класса».

Основная информация о Lenovo yoga c740

Модель Lenovo Yoga c740 доступна в двух комплектациях с двумя переменными: центральный процессор intel core i5 / intel core i7 10-го поколения и дисплеем 14 / 15,6 дюймов. Естественно оба параметра перекликиваются в разных комплектациях. То же самое можно сказать про SSD. Максимальный объем накопителя – 1 Тб.

В комплект входит адаптер, крепление для стилуса и сам Touch Pencil. Выполнен ноутбук в алюминиевом корпусе. Он тонкий, достаточно легкий (до полутора кг без адаптера). Из-за этого его можно брать с собой в поездки. Цвет облицовки «слюда» или стальной серый. Внешняя поверхность матовая, а значит устройство не маркое.

Особенности Lenovo yoga c740

В целом устройство выглядит отлично, поскольку имеет множество особенностей и нюансов, которые определяют Lenovo Yoga c740 как хорошее устройство:

Тонкие рамки у дисплея. Оснащение прочным стеклом для защиты дисплея от внешних факторов. Web-камера с опциональным режимом обеспечения конфиденциальности. Есть интегрированный комплект качественных микрофонов с шумоподавлением. Динамики размещены по обе стороны клавиатуры. Присутствуют технологии HDR и Dolby Atmos для качественного просмотра медиаконтента. Громкость достаточно высокая, разговоры в фильмах слышно отлично. Клавиши «верх и вниз» поставлены в один ряд с остальной клавиатурой (для экономии места), а под ними размещен датчик. Присутствует подсветка, при этом все клавиши видно. Сканер отпечатка пальца присутствует, работает как швейцарские часы. Присутствует несколько ножек, которые позволяют приподнять корпус над поверхностью, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

Эргономика Lenovo yoga c740

Как и в предыдущих моделях серии Ленова Йога, здесь задействованы шарниры, разрешающие провернуть крышку на все 360 градусов (почти). Из-за этой особенности ноутбук можно реализовать как планшет или рамку (в любом положении). Сами шарниры выполняют работу слажено, выставленное положение удерживается полностью.

Алюминиевый корпус гаджета выглядит безупречно, по тактильным ощущениям довольно приятный. Невзирая на острые углы, агрегат хорошо лежит в руке. Имеется хороший запас прочности на изгиб.

Клавиатура с подсветкой имеет невысокую глубину хода клавиш, при этом достигнут четкий и приятный уху звук. Нет щелчков, которые раздражают. Кликпад не вызывает никаких замечаний.

Сканер отпечатка пальца размещен под стрелками. Windows 10 разрешает его задействовать для быстрого и секьюрного входа в учетную запись операционной системы.

У Lenovo Yoga c740 14iml на левой грани расположены пара USB 3.0 разъемов. Один из них используется для подзарядки устройства. Лайтнинга, к сожалению, не предусмотрено. На этой же стороне расположился 3,5 мм разъем под наушники и внешний микрофон.

С правой стороны используется полноразмерный USB 3.1. Рядом присутствует кнопка включения с подсветкой LED по периметру.

На задней части ноутбука нет ничего, кроме качественных шарниров, обеспечивающих качественный разворот экрана в любую из позиций.

Хочется сразу отметить, что доукомплектовать новый ноутбук Леново оперативной памятью не получится, так как чип впаян в плату. Для SSD или HDD также не предоставлены слоты расширения.

Дисплей Lenovo yoga c740

Экран ноутбука имеет разрешение 1920х1080, в котором вставлена IPS матрица. Присутствуют широкие углы обзора из-за чего картинка достаточно контрастная и яркая. Подсветка равномерно распределена по всем фронтам. Баланс цвета неплохой, но изначально настроен не идеально. Выставить его можно с помощью специальных программ, для достижения «супер-результата». Поэтому устройство будет отличным решением для дизайнерских работ и с медиаконтентом.

Поддержка HDR присутствует. Активация доступна в Windows 10. Если ее включить, то можно открывать поддерживаемые HDR видеоролики и наслаждаться зрелищной картинкой.

На нажатие сенсор реагирует качественно и точно. В комплекте имеется стилус для более «функционального» взаимодействовали с сенсорным экраном.

Единственный минус, который можно отметить – ухудшение контраста при боковом просмотре явно выше, чем у других панелей IPS-матриц.

Характеристики Lenovo yoga c740

По начинке ноутбука Lenovo Yoga c740 держит хорошую планку. Процессор Core i5-10210U с 4 ядрами и 8 потоками в стандартной комплектации или Core i7-10710U с 6 ядрами и 12 потоками.

Графика только встроенная – Intel HD Graphics. Впрочем, кроме офисных приложений ноутбук сможет вытянуть такие игры, как Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks, Dota 2. При этом играть можно на достаточно комфортном уровне при средних и завышенных настройках графики.

Обеспечить должное вентилирование способна продуманная система активного охлаждения. Работает она вполне тихо. Максимальный нагрев в PCMARC 10 был замечен на отметке в 72 °C.

Доступно 16 Гб оперативной памяти и 1 Тб постоянной памяти для хранения данных. В качестве последнего используется твердотельный накопитель, подключаемый к разъему М.2.

Bluetooth 5 и Wi-Fi AC присутствует. При чем работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Все технические характеристики есть в таблице.

Параметр Значение ЦП Intel Core i5 10210U Графика (интегрированная) UHD 620 Графика (дискретная) Отсутствует Экран 14 дюймов, сенсор, IPS-матрица, глянец Параметры экрана Full HD, 16:9, 157 PPI, до 10 касаний Накопитель PM981a от Samsung до 1 Тб Беспроводная сеть Wi-Fi на 2,4 и 5 ГГц; Bluetooth 5 Порты 2 USB 3.0, 1 USB 3.1, 1 mini-jack 3,5 мм Датчики Сканер пальца, акселерометр Аккумулятор Li-pol, 51 Втч Камера Основная 0.9 МП, фронтальная – 720p ОС Windows 10 Домашняя x64 Аксессуары взаимодействия Стилус Масса устройство / адаптер 1,4 кг / 0,36 кг Габариты 16.9×321.8×214.6 мм Цена 800 долларов

Операционная система

Устройство поставляется с установленной Windows 10 домашней версии. Присутствует пара-тройка предустановленных программ от Леново, который легко удаляется через appwiz.cpl. Впрочем, как и переустанавливается операционная система, если это необходимо и вам не жалко терять лицензию.

Бенчмарки

В целом, по проводимым тестам производительности устройства видна положительная динамика.

Процессор Core i5-10210U прошедший через многопоточный тест Cinebench показал всего лишь 15-20% срез мощности, чем у Core i7-10510U.

Cinebench R20 CPU (одно ядро).

Cinebench R20 CPU (многопоточность).

Общая производительность в бенчмарке PCMark довольно высокая из-за качественного SSD и не менее хорошего ЦП.

Накопитель Samsung PM981a, который используется в качестве терабайтного SSD накопителя в ноутбуке-трансформере достаточно быстрый, но все же не самый быстрый. Быстрее него есть другая модель от Samsung — PM981.

Но все же, он работает немного быстрее, чем модель SSD SK Hynix BC501, установленная в Surface Laptop 3 от компании Microsoft.

Можно сравнить его скорость и с другими устройствами, прошедшими через тест AS SSD.

Графическая карта – это интегрированная графика UHD Graphics 620, которая не сможет обеспечить должную графику в играх, но позволит вполне комфортно наслаждаться просмотром видео 4K. В плане графики похвастаться ноутбуку не в чем, и вот наглядный результат и сравнение тестов 3DMark для 4K.

И для разрешения экрана Full HD.

Аккумулятор Lenovo yoga c740

Аккумуляторный блок способен продержать ноутбук на плаву во время незначительного задействования ресурсов устройства (например, при серфинге web-страничек) на уровне 13 часов.

При максимальной загруженности батарея Lenovo с ёмкостью 51 Втч способна обеспечить максимальную автономность в 2 часа 30 минут.

Время полной зарядки ноутбука занимает от 2 часов до 2 часов 30 минут. Специального разъема под питания не сделано. Подключать зарядное устройство нужно через порт USB.

Преимущества и недостатки Леново йога c740

Проводимые бенчмарки и эксплуатационные тесты представили Lenovo Yoga c740 как «отличную» модель с удачной реализацией практически во всем.

Устройство имеет процессор от Intel 10-го поколения (на период выхода на рынок самого нового поколения) и быстрый SSD-накопитель, благодаря чему устройство моментально справляется с ресурсоемкими задачами.

Хороший дисплей реализует «сочную» картинку, а «трансформация» разрешает выставлять любое необходимое положение устройства. Внедренная технология объемного звучания Dolby Atmos в мобильный ноутбук-трансформер позволяет интерпретировать звуки, как трехмерные объекты. Смотреть Netflix через ноутбук и слушать объемное звучание – с Yota это просто должен делать каждый.

При таких функциях цена на устройство в 81 390 рублей за максимальную комплектацию C740 (14) кажется вполне приемлемой.

Преимущества Недостатки Производительность хорошая Острые углы корпуса Долгое время работы от АКБ Нет порта HDMI Тихая система охлаждения Утечки просветки Динамики хорошие Высокочастотный шум кулера Опция трансформера + стилус Отсутствует Thunderbolt

Итоги обзора Lenovo yoga c740

Компания хорошо продумала позиционирование 14 дюймового Lenovo Yoga c740 в условиях конкуренции. Он дешевле и по некоторым параметрам лучше моделей от других компаний в одной весовой категории. Качество корпуса и его эксплуатацию можно сопоставить с тем, который используется у флагманов. Ноутбук Yoga C740 – это кандидат на звание лучшего трансформера среднего класса. Смотрится он, да и по тактильным ощущениям такой же, как и устройства премиум класса.