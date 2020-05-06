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Видеокарта Nvidia Geforce gtx 1050 ti – мощь по умеренной цене. Полный обзор видеокарты

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Опубликовано в от PClegko
geforce gtx 1050 ti
06
Май

Выпуск NVIDIA GeForce GTX 1050 TI пришелся на конец 2018 года, когда не ожидалось массового обновления на рынке графических карт. Плюс к этому Geforce gtx 1050 ti — это модель с низким профилем, подходящая для компактных системных блоков типа Low Profile. По крайней мере, именно в подобном формате ее представили Асус.

Видеокарта Geforce gtx 1050 ti – основная информация

Видеокарта NVIDIA Geforce GTX 1050 TI от ASUS, с кодовым значением O4G-LP-BRK выглядит компактно. Высота в два раза меньше старших версий GPU и в длину она составляет 18 см.

Geforce gtx 1050 ti

Воздушное охлаждение состоит из двух небольших вентиляторов. Грех не упомянуть про сходство в дизайне кожуха с топ моделями ASUS Dual.

Geforce gtx 1050 ti

На реверсной стороне размещена пластиковая пластина, которая кроме декоративной составляющей не несет никакой конструктивной нагрузки.

Geforce gtx 1050 ti

Интерфейсы подключения: DVI, HDMI и Дисплей Порт установлены на длинной заглушке под стандартный системный блок. Но, легким отвинчиванием винтов, ее можно заменить на более миниатюрную. Она идет в комплекте с NVIDIA GeForce GTX 1050 TI.

Geforce gtx 1050 ti

Просто выглядит и система охлаждения. На цельнометаллический радиатор крепится кожух, на котором базируются два вентилятора. Сам по себе радиатор небольшой, поскольку не выходит за рамки платы.

Geforce gtx 1050 ti

Воздушный обдув осуществляют два кулера диаметром 50 мм.

Geforce gtx 1050 ti

Радиатор к плате крепится простыми защелками.

Geforce gtx 1050 ti

Из-за компактности, монтаж элементов платы довольно плотный. На обратной стороне, под радиатором, установлен процессор GP107-400-A1 с ядрами CUDA в количестве 768 штук. 4 микросхемы обеспечивают 4 Гб видеопамяти.

Geforce gtx 1050 ti

Технические характеристики видеокарты Nvidia Geforce gtx 1050 ti

NVIDIA GeForce GTX 1050 TI считается самой простой карточкой графики из серии TI. Разгон у нее присутствует, но ощутимых последствий почувствовать крайне сложно. Характеристики видеокарты GeForce GTX 1050 TI можно узнать из таблицы.

Показатель Значение
Ядро GP107
Плотность транзисторов 3300 млн. шт
Техпроцесс 14 нм
Кол-во потоковых CUDA-ядер 768 шт
Кол-во блоков текстур 48 шт
Кол-во блоков рендеринга 32 шт
Частота ядра 1304-1418 МГц
Шина памяти 128 бит
Частота памяти 7012 МГц
Тип GDDR5
Объем 4 Гб
Мощность 75 Вт
Версия DirectX 12
Интерфейс подключения PCI-E 3.0
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Это заявленные характеристики от производителя. Реальные же частоты близки к тем, которые присутствуют у обычных моделях GeForce GTX.

Geforce gtx 1050 ti

Такие показатели по частотам реализовали из-за физических мощностных ограничений. Тяжелые программы быстро опускают частоты за предел планки в 1700 МГц. Хотя в некоторые моменты выделяются пиковые значения в 1785 МГц.

Geforce gtx 1050 ti

Тесты на открытом стенде показали температуру ядра до 64 °С. Такие хорошие показатели достигаются за счет скорости кулеров 2400 об/мин, при этом шум умеренный.

Geforce gtx 1050 ti

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Тестирование Geforce gtx 1050 ti

Тестовый стенд, на котором прогонялся GeForce GTX 1050 TI имеет следующие комплектующие:

  1. ЦП: Intel Core i7-6950X (3,0 ГГц база, 4,1 ГГц разгон).
  2. Кулер (NF-A15 PWM 2шт, 140 мм, 1300 об/мин).
  3. Материнка: MSI X99S с чипсетом под Intel.
  4. ОЗУ: G.Skill (4×8 Гб, DDR4, 3200 МГц).
  5. SSD: Kingston KC400 (512 ГБ, 6 ГБ/с, 5400 об/мин).
  6. БП: Seasonic 750 Вт.
  7. Монитор (4K, 27 дюймов).
  8. ОС: Виндовс 10 x64.
  9. Установленный драйвер GeForce 416.34.

Все тесты проводились в Full HD разрешении. Проведены как синтетические, так и те, что в играх.

Игры выбраны те, которые вышли за 2017-2019 год. Для сравнения приведены еще показатели других GPU: GTX 960 и R9 270X.

Nvidia Geforce gtx 1050 ti – тест в играх

Результаты довольно хорошие:

  • В Assassin’s Creed Origins использовался внутриигровой бенчмарк. А в профиле параметров был выбран графический режим «Очень высоко», но со сглаживанием «Низко». Довольно неплохие результаты показала карточка.

Тесты Geforce gtx 1050 ti

  • Фаркрай 5 тоже прошелся через гейм-бенчмарк. В качестве графики применялся основные настройки типа «Ультра». Не включался эффект размывания картинки при повороте / беге /езде и активировано SMAA-сглаживание.

Тесты Geforce gtx 1050 ti

  • Финал Фэнтези XV с трудом прогоняет карточка на хай левеле, но при среднем уровне GPU, деактивированных эффектах размытия и с активированным бескомпромиссным FXAAсглаживанием, дает вполне неплохой результат. Прогон был осуществлен в первой сцене бенчмарка, длительностью в две минуты.

Тесты Geforce gtx 1050 ti

  • С помощью Fraps в третьем Ведьмаке измерялся фпс, при наезднической прогулки на лошадях Геральта и Весемира, которые идут по следам Йеннифер. Стабильные 25 кадров в секунду вполне добротный результат для игры «легенды».
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Тесты Geforce gtx 1050 ti

  • Танковая битва выступила в качестве стандартного тестирования в War Thunder. Результаты таковой показали, что с ней довольно хорошо справляется даже конкурент в лице модели из предшествующей серии.

Тесты Geforce gtx 1050 ti

  • А вот через Shadow of the Tomb Raider был прогон через DX 11 и DX При этом игра довольно требовательна к графическим ресурсам. Вариант настроек, заточенных больше на производительность, выдает в буст-режиме 40 фпс.

Тесты Geforce gtx 1050 ti

  • Примечательно, что эта же игра с DX 12 дает такой же результат, а вот старые модели не держат планку и отстают на процентов пятнадцать в этом плане.

Тесты Geforce gtx 1050 ti

  • И последней в списке стала Call Of Cthulhu на игровом движке Unreal Engine. Оторваться игре удалось от конкурентов значительно. Тесты проходили с помощью все того же старого доброго Fraps.

Тесты Geforce gtx 1050 ti

Получается, видеокарта вытягивает игры AAA-класса на высоких и средних настройках. Это значит, что популярные игры, типа: Дота 2, WoT, CS: GO, Team Fortress 2, ARK: Survival Evolved, Mount & Blade II: Bannerlord и PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, видеокарта вытянет на ура в Full HD разрешении экрана.

Синтетические тесты

В 3DMark Time Spy тестировалась GeForce GTX 1050 TI со стандартными настройками с подключенных DirectX 12.

Тесты Geforce gtx 1050 ti

Энергопотребление

Если сравнивать потребление электроэнергии, то эта карта умеет довольно неплохо ее экономить.

Тесты Geforce gtx 1050 ti

Драйвер Geforce gtx 1050 ti

Каждый производитель GPU-карт вместе с приобретенной моделью в комплектации предоставляет диск с драйверами. Но это не единственный способ их установки на компьютер.

Хорошим решением станет установка программы NVIDIA GeForce Experience. С ее помощью можно автоматически найти и установить драйвер для любой графической карты Нвидиа, в том числе и для героя этого обзора.

Чтобы это сделать:

Драйвер Geforce gtx 1050 ti

  • Зарегистрируйте с помощью электронной почты учетную запись (можно воспользоваться авторизацией через фейсбук и гугл) и авторизуйтесь.

Драйвер Geforce gtx 1050 ti

  • Перейдите в раздел «Драйверы». Кликните «Проверить наличие обновлений».

Драйвер Geforce gtx 1050 ti

  • После загрузки, жмите «Экспресс установка» или «Выборочная установка».
  • Во время установки не совершайте никаких операций (например, установку других драйверов, запуска игр), иначе это может привести к проблемам в Windows.
  • После установки не забудьте перезагрузить компьютер.

Также, вам будет полезно прочитать статью: как установить драйвер видеокарты. В статье есть видео инструкция.

На ASUS Geforce GTX 1050 TI драйвер можно установить и с официального сайта производителя карточки:

  • Зайдите через любой браузер на asus.com/ru/support/.
  • Внизу выберите «Видеокарты».
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Драйвер Geforce gtx 1050 ti

  • Подтяните продукт с помощью серии и номера.

Драйвер Geforce gtx 1050 ti

  • Выбирайте точь в точь, чтобы совпадала модель из списка с реальным вашим продуктом. Затем жмите «Драйвера и утилиты».

Драйвер Geforce gtx 1050 ti

  • Укажите используемую ОС.

Драйвер Geforce gtx 1050 ti

  • Из списка напротив VGA Drivers жмите «Скачать».

Драйвер Geforce gtx 1050 ti

  • После загрузки запустите exe-файл и следуйте инструкции установки. После установки перезагрузите компьютер.

Итоги обзора видеокарты Nvidia Geforce gtx 1050 ti

Geforce GTX 1050 TI несколько быстрее своих преемников с четырьмя Гб памяти и потребляет немного меньше электроэнергии, при прочих равных среди своих потенциальных конкурентах GeForce GTX 960 и Радеон R9 270X.

Видеокарту можно считать экономичным решением не только в плане электроэнергии. Компактные размеры позволяют ей комплектоваться в корпусе Mini-Tower.

Плюс, она без проблем обеспечит комфортный уровень игры в Full HD на высоких настройках в играх 2018 года, и на средних настройках в играх 2020 года. Температура видеокарты при 100% загрузке показала себя с хорошей стороны. Показатели шума при этом на уровне, да и в играх вы его вряд ли заметите.

При выборе и покупке видеокарты, не забудьте обратить внимание на совместимость процессора и видеокарты.

PClegko
PClegko недавно публиковал (посмотреть все)

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