Видеокарта Nvidia Geforce gtx 1050 ti – мощь по умеренной цене. Полный обзор видеокарты

Выпуск NVIDIA GeForce GTX 1050 TI пришелся на конец 2018 года, когда не ожидалось массового обновления на рынке графических карт. Плюс к этому Geforce gtx 1050 ti — это модель с низким профилем, подходящая для компактных системных блоков типа Low Profile. По крайней мере, именно в подобном формате ее представили Асус.

Видеокарта Geforce gtx 1050 ti – основная информация

Видеокарта NVIDIA Geforce GTX 1050 TI от ASUS, с кодовым значением O4G-LP-BRK выглядит компактно. Высота в два раза меньше старших версий GPU и в длину она составляет 18 см.

Воздушное охлаждение состоит из двух небольших вентиляторов. Грех не упомянуть про сходство в дизайне кожуха с топ моделями ASUS Dual.

На реверсной стороне размещена пластиковая пластина, которая кроме декоративной составляющей не несет никакой конструктивной нагрузки.

Интерфейсы подключения: DVI, HDMI и Дисплей Порт установлены на длинной заглушке под стандартный системный блок. Но, легким отвинчиванием винтов, ее можно заменить на более миниатюрную. Она идет в комплекте с NVIDIA GeForce GTX 1050 TI.

Просто выглядит и система охлаждения. На цельнометаллический радиатор крепится кожух, на котором базируются два вентилятора. Сам по себе радиатор небольшой, поскольку не выходит за рамки платы.

Воздушный обдув осуществляют два кулера диаметром 50 мм.

Радиатор к плате крепится простыми защелками.

Из-за компактности, монтаж элементов платы довольно плотный. На обратной стороне, под радиатором, установлен процессор GP107-400-A1 с ядрами CUDA в количестве 768 штук. 4 микросхемы обеспечивают 4 Гб видеопамяти.

Технические характеристики видеокарты Nvidia Geforce gtx 1050 ti

NVIDIA GeForce GTX 1050 TI считается самой простой карточкой графики из серии TI. Разгон у нее присутствует, но ощутимых последствий почувствовать крайне сложно. Характеристики видеокарты GeForce GTX 1050 TI можно узнать из таблицы.

Показатель Значение Ядро GP107 Плотность транзисторов 3300 млн. шт Техпроцесс 14 нм Кол-во потоковых CUDA-ядер 768 шт Кол-во блоков текстур 48 шт Кол-во блоков рендеринга 32 шт Частота ядра 1304-1418 МГц Шина памяти 128 бит Частота памяти 7012 МГц Тип GDDR5 Объем 4 Гб Мощность 75 Вт Версия DirectX 12 Интерфейс подключения PCI-E 3.0

Это заявленные характеристики от производителя. Реальные же частоты близки к тем, которые присутствуют у обычных моделях GeForce GTX.

Такие показатели по частотам реализовали из-за физических мощностных ограничений. Тяжелые программы быстро опускают частоты за предел планки в 1700 МГц. Хотя в некоторые моменты выделяются пиковые значения в 1785 МГц.

Тесты на открытом стенде показали температуру ядра до 64 °С. Такие хорошие показатели достигаются за счет скорости кулеров 2400 об/мин, при этом шум умеренный.

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Тестирование Geforce gtx 1050 ti

Тестовый стенд, на котором прогонялся GeForce GTX 1050 TI имеет следующие комплектующие:

ЦП: Intel Core i7-6950X (3,0 ГГц база, 4,1 ГГц разгон). Кулер (NF-A15 PWM 2шт, 140 мм, 1300 об/мин). Материнка: MSI X99S с чипсетом под Intel. ОЗУ: G.Skill (4×8 Гб, DDR4, 3200 МГц). SSD: Kingston KC400 (512 ГБ, 6 ГБ/с, 5400 об/мин). БП: Seasonic 750 Вт. Монитор (4K, 27 дюймов). ОС: Виндовс 10 x64. Установленный драйвер GeForce 416.34.

Все тесты проводились в Full HD разрешении. Проведены как синтетические, так и те, что в играх.

Игры выбраны те, которые вышли за 2017-2019 год. Для сравнения приведены еще показатели других GPU: GTX 960 и R9 270X.

Nvidia Geforce gtx 1050 ti – тест в играх

Результаты довольно хорошие:

В Assassin’s Creed Origins использовался внутриигровой бенчмарк. А в профиле параметров был выбран графический режим «Очень высоко», но со сглаживанием «Низко». Довольно неплохие результаты показала карточка.

Фаркрай 5 тоже прошелся через гейм-бенчмарк. В качестве графики применялся основные настройки типа «Ультра». Не включался эффект размывания картинки при повороте / беге /езде и активировано SMAA-сглаживание.

Финал Фэнтези XV с трудом прогоняет карточка на хай левеле, но при среднем уровне GPU, деактивированных эффектах размытия и с активированным бескомпромиссным FXAAсглаживанием, дает вполне неплохой результат. Прогон был осуществлен в первой сцене бенчмарка, длительностью в две минуты.

С помощью Fraps в третьем Ведьмаке измерялся фпс, при наезднической прогулки на лошадях Геральта и Весемира, которые идут по следам Йеннифер. Стабильные 25 кадров в секунду вполне добротный результат для игры «легенды».

Танковая битва выступила в качестве стандартного тестирования в War Thunder. Результаты таковой показали, что с ней довольно хорошо справляется даже конкурент в лице модели из предшествующей серии.

А вот через Shadow of the Tomb Raider был прогон через DX 11 и DX При этом игра довольно требовательна к графическим ресурсам. Вариант настроек, заточенных больше на производительность, выдает в буст-режиме 40 фпс.

Примечательно, что эта же игра с DX 12 дает такой же результат, а вот старые модели не держат планку и отстают на процентов пятнадцать в этом плане.

И последней в списке стала Call Of Cthulhu на игровом движке Unreal Engine. Оторваться игре удалось от конкурентов значительно. Тесты проходили с помощью все того же старого доброго Fraps.

Получается, видеокарта вытягивает игры AAA-класса на высоких и средних настройках. Это значит, что популярные игры, типа: Дота 2, WoT, CS: GO, Team Fortress 2, ARK: Survival Evolved, Mount & Blade II: Bannerlord и PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, видеокарта вытянет на ура в Full HD разрешении экрана.

Синтетические тесты

В 3DMark Time Spy тестировалась GeForce GTX 1050 TI со стандартными настройками с подключенных DirectX 12.

Энергопотребление

Если сравнивать потребление электроэнергии, то эта карта умеет довольно неплохо ее экономить.

Драйвер Geforce gtx 1050 ti

Каждый производитель GPU-карт вместе с приобретенной моделью в комплектации предоставляет диск с драйверами. Но это не единственный способ их установки на компьютер.

Хорошим решением станет установка программы NVIDIA GeForce Experience. С ее помощью можно автоматически найти и установить драйвер для любой графической карты Нвидиа, в том числе и для героя этого обзора.

Чтобы это сделать:

Скачайте NVIDIA GeForce Expirience из официального сайта nvidia.com.

Зарегистрируйте с помощью электронной почты учетную запись (можно воспользоваться авторизацией через фейсбук и гугл) и авторизуйтесь.

Перейдите в раздел «Драйверы». Кликните «Проверить наличие обновлений».

После загрузки, жмите «Экспресс установка» или «Выборочная установка».

Во время установки не совершайте никаких операций (например, установку других драйверов, запуска игр), иначе это может привести к проблемам в Windows.

После установки не забудьте перезагрузить компьютер.

Также, вам будет полезно прочитать статью: как установить драйвер видеокарты. В статье есть видео инструкция.

На ASUS Geforce GTX 1050 TI драйвер можно установить и с официального сайта производителя карточки:

Зайдите через любой браузер на asus.com/ru/support/.

Внизу выберите «Видеокарты».

Подтяните продукт с помощью серии и номера.

Выбирайте точь в точь, чтобы совпадала модель из списка с реальным вашим продуктом. Затем жмите «Драйвера и утилиты».

Укажите используемую ОС.

Из списка напротив VGA Drivers жмите «Скачать».

После загрузки запустите exe-файл и следуйте инструкции установки. После установки перезагрузите компьютер.

Итоги обзора видеокарты Nvidia Geforce gtx 1050 ti

Geforce GTX 1050 TI несколько быстрее своих преемников с четырьмя Гб памяти и потребляет немного меньше электроэнергии, при прочих равных среди своих потенциальных конкурентах GeForce GTX 960 и Радеон R9 270X.

Видеокарту можно считать экономичным решением не только в плане электроэнергии. Компактные размеры позволяют ей комплектоваться в корпусе Mini-Tower.

Плюс, она без проблем обеспечит комфортный уровень игры в Full HD на высоких настройках в играх 2018 года, и на средних настройках в играх 2020 года. Температура видеокарты при 100% загрузке показала себя с хорошей стороны. Показатели шума при этом на уровне, да и в играх вы его вряд ли заметите.