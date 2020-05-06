Как отключить обновление Windows 10 навсегда или временно? Полная инструкция по отключению обновлений Windows 10

Как отключить обновление Windows 10 и зачем это нужно? Все дело в стабильности работы Windows 10. Часто, новые обновления приносят неудобство пользователям в виде нестабильной работы ПК. Вся система Windows 10 построена на накопительных обновлениях, которые призваны шлифовать ОС, закрывать недочеты в безопасности и делать ОС еще лучше. Этот сценарий – идеальный. В реальном сценарии вышедшие обновления Windows 10 могут навредить системе больше, чем принести пользы, хотя это больше исключение, чем правило. Чтобы контролировать процесс самостоятельно, нужно знать, как отключить обновление Windows 10.

Настройка в Windows 10

Политика операционной системы такова: чем быстрее вы установите обновления, тем лучше для Майкрософта. Естественно, это рекомендация, а не правило, но простой регулировки сроков откладывания обновлений у Windows 10 в главной шестерёнке с кучей настроек под названием «Параметры» нет. Максимально возможный тайминг приостановки апдейтов – 35 дней. Если этот срок пройдет, следующую такую приостановку можно будет сделать после совершения апдейта.

Настройка обновлений Windows 10 проводится так:

Жмите Win+I и клацните «Обновление и безопасность».

Остановитесь на первом разделе «Цент обновления Windows» и немного скрольте вниз. Кликните «Дополнительные параметры».

Скрольте вниз до пункта «приостановить обновления» Windows Их можно остановить максимум на 35 дней.

Скрольте вниз и выставите необходимое значение приостановки апдейта компонентов (отсрок глобальных обнов максимум один год) и систем безопасности (максимум на 30 суток).

Когда срок подойдет к концу, в центре обновления Виндовс появится соответствующая информация.

Вы можете получать только главные обновления Windows 10, выставив приостановку всех остальных на 35 суток, а функций системы на целый год. Латание брешей в безопасности ОС ограничивать временными рамками не следует.

Благо, Майкрософт разработали гибкую операционку, разрешающую отключить обновления Windows 10 навсегда.

Лимитированное подключение

Еще один затрудняющий приходу апдейтов фактор – лимитное подключение к интернету. Его реально выставить в «Параметры»:

Тапните ПКМ по кнопке в нижнем левом углу дисплея, жмите «Параметры» и разверните «Сеть и Интернет».

Кликните «Изменить свойства подключения».

Скрольте вниз и выставите ползунок в активное положение напротив пункта «Задать как лимитное подключение».

Данная опция станет еще одной «косточкой в горле» Windows 10 и не сможет пропускать большого размера апдейты.

Как отключить обновление Windows 10 через диспетчер служб

Начните с полноценного выключения системной службы, что в ответе за обновление:

Комбинацией Win+Rвызовите окно для ввода и впишите services.msc.

В перечне найдите «Центр обновления Windows» и откройте ее двойным нажатием.

На первой вкладке выберите «Тип запуска» и назначьте опцию «Отключена».

Ниже, в параметре «Состояние» жмите «Остановить». И переключитесь на следующую вкладку «Вход в систему».

Выберите опцию «С учетной записью» и кликните «Обзор».

В подтянувшемся блоке тапните «Дополнительно».

Потом «Поиск» и жмите из перечня «Гость».

Нажимайте ОК.

В двух полях уберите пароль и жмите «ОК».

Данными действиями обыгрывается Windows 10 на своем же поле. Проделав все вышеперечисленное, будет выставлен запрет на активацию службы, отвечающей за обновление системы. При этом, если система сама попытается включить эту службу, из-за собственной политики безопасности она не сможет это сделать. Учетная запись «Гость», которая выставляется в настройках службы не наделена админ правами, а запускать обновления без таких прав Windows 10 не может.

На практике, данный способ работает лучше всего. Многие отмечают его работоспособность. Но, даже если он не сработал, или же Windows 10 смогла обойти собственноручно выставленное ограничение, попробуйте другие варианты блокировки.

Как отключить обновление Windows 10 через редактор локальной групповой политики

Указанный инструмент присутствует только в Windows 10 Pro. В ОС с приставкой «Home» он вырезан. В нем есть полномочия контролировать и настраивать различные правила для многочисленных опций ОС. Его реально задействовать для задачи деактивации центра обновления Windows 10:

Нажатием Win+Rвызовите строку и пропишите gpedit.msc.

Переместитесь в директорию «Конфигурация компьютера» – «Админ.шаблоны» – «Компоненты Виндовс».

Клацайте на «Центр обновления Виндовс».

Тапните дабл-кликом на него. Отыщите параметр «Настройка автоматического аптейта».

Переведите его в стутус «Отключено».

Изменение этого правила рекомендуется провести как дополнительная мера к предыдущему способу, и нельзя считать полноценным блокиратором обновлений.

Почему? Потому что разработчики постоянно совершенствуют систему и могут внедрить новые возможности для просачивания накопительных апдейтов на ПК.

Как отключить обновление Windows 10 через редактор реестра

Как отключить обновление Windows 10, коль исталлирована версия ОС «Домашняя». В редакторе реестра есть все параметры, что присутствуют в редакторе политики. Однако, в несколько другом и не сильно удобном виде.

Следует помнить, что бездумное изменение хотя бы одного параметра в реестре, может иметь критические последствия для Виндовс. Из-за этого рекомендуется перед внутренними правками сделать бекап всего реестра.

Как отключить автоматическое обновление Windows 10 в реестре:

Жмите Win+R и пропишите команду regedit.

Скопируйте эту ветку прямо в верхнее поле этой внутрисистемной программы для быстрого перехода HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

Не забудьте сделать бэкап (Файл – Экспорт – Весь реестр – Сохранить).

Возвратитесь к ветви, нажмите ПКМ по разделу Windows и жмите «Создать» – «Раздел».

Назовите его.

ПКМ по пустой области и тапните «Создать» – «DWORD (32 бита)».

Именуйте его «NoAutoUpdate».

Откройте дабл-тапом его и смените ноль на единицу.

Затем выделите Windows мышкой (переключитесь с папки AU).

По аналогии с предыдущим создайте ветку с именем WindowsUpdate, а в нем еще папку с неймом AU.

В этой ветви сделайте аналогичный параметр, но с именем «AUOptions».

В качестве значения выставите 2. Оно значит, что система будет уведомлять вас о загрузке или установке любых обновлений (чтобы это не стало вдруг для вас неожиданностью, если блокировка по каким то причинам слетит).

Кликайте «ОК» и выходите из редактора.

Проделанные действия:

В первом параметре деактивируют автоматические апдейты системы, но их можно будет запустить вручную через соответствующую опцию в «Параметры». Во втором параметре запрещают Windows 10 скачивать апдейты автоматически, если перестал работать первый параметр. Ручное обновление все также доступно.

Вернуть изначальные настройки можно, удалив созданные разделы или импортировав сохраненный бэкап реестра.

При внесении изменений через редакторы политики и реестра деактивация серчинга апдейтов может полностью игнорироваться. Разработчики внесли изменения в программный код и центр апдейтов может становится неподконтрольным через эти системные утилиты. Естественно, такой вывод был сделан исходя из наблюдений. Microsoft никаких карт не раскрывает.

Планировщик заданий

Не забудьте проверить планировщик заданий, который система вполне могла использовать для запуска своих процессов с помощью срабатываемых триггеров. Например, запуск системы может стать триггером для включения какой-нибудь неприметной программы «UpdateSearch», которая не отображена в автозагрузке. Чтобы удостовериться, что ничего в планировщике нет:

В строке выполнить пропишите команду taskschd.msc.

В появившемся графическом интерфейсе пробегитесь по ветке «Библиотека планировщика заданий» -«Майкрософт» – «Виндовс» – «UpdateOrchestrator».

Выключите все задачи, прямо и косвенно скованные с обновлениями. Ищите такие задания по названию «Update».

Такой таск как Schedule Scan запускает программу UsoClient.exe из системного раздела, которая постоянно проверяет систему на наличие обновлений. Его отключайте тоже.

Как отключить обновление Windows 10 – установка запрета для системной программы UsoClient.exe

Чтобы ОС не обращалась к инструменту UsoClient можно сделать то же самое, что делали для одной из служб – поменять возможность контроля для каждой группы пользователей:

В поисковой строке Виндовс введите CMD и активируйте с правами админа.

Задайте команду takeown /f c:\windows\system32\usoclient.exe /a. Она дает возможность назначать и снимать разрешения для остальных групп, которые использует система.

Через файловый менеджер ОС «Проводник» переместитесь по пути C:\Windows\System32\

Найдите usoclient.exe и перейдите в его свойства.

Во окошке «Безопасность» кликните «Изменить».

Кликайте напротив каждого имеющего разрешения пользователя и снимайте для всех птички из пункта «Разрешить».

Жмите «Применить» и пускайте компьютер на перезапуск.

Проделав эти манипуляции с программой, планировщиком + все вышеперечисленные действия можно с уверенностью 99% сказать, что вы деактивировали апдейты Виндовс 10 навсегда. Если же после проделанных операций система нашла лазейку и вы ищите до сих пор, как отключить обновление Windows 10, переходите к более радикальным методам.

Как отключить обновление Windows 10 при помощи стороннего софта

Артиллерийскими снарядами, которые решают боевую задачу просто, но в то же время могут задеть жизненно важные органы ОС, можно назвать весь софт, собранный в данном каталоге для деактивации апдейтов. Используйте его с умом и не забывайте создавать точки восстановления Виндовс перед использованием таких программ.

Destroy Windows Spying

Мощная портативная утилита, разрешающая деактивировать обновления на пару с остальным опционалом системы.

В качестве бонуса, можно удалить установленные по умолчанию приложения, которые не несут полезной нагрузки.

Используя софт, нужно понимать последствия, которые могут быть в системе после его применения. Перед использованием такой тяжелой утилиты рекомендуется делать точку восстановления Виндовс.

O&O ShutUp10

Доступная и легко используемая программа в два клика запретит системе работать с апдейтами.

Естественно, после каждого изменения настроек нужно перезагружать ПК, для включения ОС с новенькими параметрами.

Win Updates Disabler

Как отключить обновление Windows 10 просто, за десять нажатий мышкой:

Поставьте портативную версию утилиты. В первой вкладке птичкой активируйте пункт «Disable Windows Updates». И жмите «Apply Now».

Естественно, нужно войти под учетной записью админа (или хотя бы знать от нее пароль), чтобы наделить утилиту полномочиями вмешиваться в работу ОС.

Windows Update Blocker

Стороннее программное обеспечение, которое очень просто применять и использовать. В основном блоке интерфейса присутствует два параметра апдейтов. Первый отвечает за активацию, второй – за деактивацию.

Если же тапнуть «Меню», и перейти в настройки, перед вами откроются более гибкие настройки ограничителя.

StopUpdates10

Англоязычный софт, работающий с ключами реестра Виндовс разрешает в одно нажатие деактивировать поиск обновлений. При подобном запросе вручную, на экране высветится ошибка.

UpdateDisabler

Чтобы найти программу, зайдите на поиск Яндекс или Google, введите название программы и нажмите поиск. Выберите любой вариант из поиска и скачайте установочные файлы.

Утилита, встраивает свою службу в Windows 10, которая отключает возможность апдейтов для прочих служб:

Распакуйте архив в корень системного диска или любого другого.

Запустите CMD с админ правами и выполните команду UpdaterDisabler.exe -install с прописыванием нужной директории, где программа размещена.

При успехе, служба создаться и ее можно будет наблюдать среди остальных в соответствующем редакторе.

Служба будет блокировать все апдейты и их нельзя будет установить вручную. Чтобы все работало, не удаляйте и не перемещайте папку или exe-файл из той директории, с которой сделали инталл.

Если нужно опцию отключить, введите аналогичную команду, только вместо -install напишите -remove.

Как отключить обновление Windows 10 средствами Microsoft

Если вы не желаете, чтобы некоторые накопительные апдейты, которые приводят к проблемам штатного функционала системы, устанавливались, тогда используйте программное обеспечение от Майкрософт:

Когда скачаете и запустите, нажмите «Далее».

Спустя время серчинга апдейтов кликайте «Hide Updates».

Выберите одно или несколько из подтянувшихся апдейтов, и жмите «Далее».

Теперь апдейты не станут показываться и их не удастся инсталлить. Чтобы они показались в списке обнаруженных Update Center Виндовс, вновь воспользуйтесь утилитой. Только зайдя в основной раздел клацните опцию «Show updates».

Рекомендации

Такое огромное количество вариаций отключения обновлений – следствие борьбы пользователей с политикой Майкрософт, которая касается накопительных обновлений. Разработчику нужно поддерживать продукт всегда на плаву, привнося в ОС элементы, влияющие на комфорт и безопасность.

Однако, из-за распространенности Виндовс 10 на многомиллионных машинах, не для всех удается добиться желаемого комфорта и стабильности системы при выкатывании очередного обновления. Именно в таком ключе и пригодятся знания того, как отключить обновление Windows 10.

В статье были рассмотрены способы отключения обновлений при помощи встроенных программ и стороннего ПО. Будьте внимательны, если вы используете сторонние приложения, то ставите под угрозу безопасность компьютера. Да, через приложения проще и быстрее справится с задачей, но в них могут быть вшиты вирусы.