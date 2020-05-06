После обновления Windows 10 не работает компьютер или не запускается система? Узнайте, как исправить это!

Бывают случаи, когда после обновления windows 10 не работает. Проблема может возникнуть при прерванной загрузке обновления. Например, неожиданно отключился интернет. Или разработчики допустили ошибку. В общем, если после обновления Windows 10 не работает, то это можно исправить. Читайте в статье, почему после обновления Windows 10 не работает и какими способами можно это исправить.

После обновления Windows 10 не работает – причины

Windows 10 не загружается после обновления – с такой проблемой сталкиваются чаще всего пользователи, чье железо ранее работало с Windows 7 и 8. Выход новых обновлений для таких компьютеров с каждым разом приносит новые проблемы, которые нужно решать, описанными здесь способами.

Не застрахованы от негативных последствий обновления Windows 10 и компьютеры с новым железом. Причины тому следующие:

Повреждение целостности файлов системы и реестра данных. Конфликт установленных программ с системой. Конфликт подключенного оборудования и драйверов. «Кривые» обновления.

К счастью, накопительные обновления из года в год делают достаточно качественно, о чем свидетельствует уменьшающаяся статистика проблем с ОС, отправляемых пользователями в службу Майкрософт.

Если же после обновления Windows 10 не работает на старом устройство, проанализируйте тот софт, что установлен на ПК. Системы, у которых по два антивируса и по три оптимизатора ОС, могут с легкостью дать сбой во время обновления. При этом Виндовс 10 может вести себя по-разному.

После обновления Windows 10 не работает – черный экран

Если появляется черный экран после обновления Windows 10, есть несколько причин и вариантов устранения проблемы. Дальнейшие действия зависят от того, подтянула ли ОС элементы управления (курсор мышки и клавиатуру) или нет.

При подтягивании элементов управления, вероятная причина проблем – сторонний софт (например, антивирус Аваст) или вирусы.

После обновления Windows 10 черный дисплей без каких-либо намеков на работу устройств ввода-вывода – вероятная причина, это конфликт драйвера или установленного антивируса с системой.

Если мышка на экране есть

Проделайте следующее:

Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Esc, которой вызывают диспетчер задач. Если он смог активироваться, клацните «Файл» – «Запустить новую задачу».

В строке пропишите explorer, чтобы запустить «Проводник».

При запуске рабочего стола и всего остального – следует выявить причину, почему в штатном режиме не произошел запуск Виндовс. Если же введенная команда не дала никаких результатов, перейдите к следующему пункту в статье.

Чтобы выявить проблему, нужно запустить Windows 10 без загрузки сторонних приложений. Для этого в диспетчере задач откройте вкладку «Автозагрузка» и отключите все процессы в строке «Состояние».

Далее, откройте с помощью строки Выполнить (Win+R) и команды msconfig «Конфигурацию компьютера».

В разделе «Службы» снизу поставьте птичку напротив «Не отображать службы Майкрософт», выберите все и кликайте «Отключить все».

Если же у вас установлен антивирус, зайдите в его настройки и остановите работу из под них. Далее, перезагрузите компьютер.

При беспроблемном запуске Windows 10, определить проблему, вызвавшую конфликт, можно с помощью поочерёдного включения / отключения всех программ в окне «Автозагрузка» и «Службы».

Если курсора мыши нет

Когда курсора нет, попробуйте, работает ли клавиатура. Запустите диспетчер задач комбинацией клавиш и попробуйте сделать все то же самое, что и в описанной выше инструкции. Если клавиатура не отреагировала на заданную команду, или проводник не запустился, активируйте ОС в безопасном режиме:

Принудительно выключите компьютер, удержанием кнопки Power.

Включите его, на этапе загрузки Windows снова также выключите ПК.

Повторите процедуру три раза, чтобы запустилась среда восстановления Виндовс.

Далее, жмите «Диагностика» – «Дополнительные параметры». В данном окне кликните «Параметры загрузки».

Используйте кнопки F4, F5, F6 для запуска Safe Mode.

При загрузке Виндовс сделайте чистую загрузку ОС, убрав лишнее с автозагрузки и в разделе «Службы». Ориентируйтесь на вышеприведенную инструкцию.

Перезагрузите ПК в штатном режиме и проверьте, как работает. Если ошибки после апдейта Виндовс 10 все еще присутствуют, возможно был загружен конфликтный драйвер.

Снова запустите безопасный режим (с загрузкой сетевых драйверов) и проверьте «Цент обновлений Виндовс». В разделе «Просмотр журнала обновлений» посмотрите, что было обновлено.

Затем в «Диспетчере устройств» удалите или обновите этот драйвер вручную.

Долгий запуск системы

При долгом включении ОС или же когда Windows 10 тормозит после обновления, вероятно причиной служит проблемный апдейт или же его конфликт с установленным софтом. Чтобы понять, что это действительно этот апдейт вызывает проблему, нужно удалить его и запретить загружаться:

Нажмите Win+R и выполните команду appwiz.cpl

Кликните слева «Просмотр установленных обновлений».

Выберите последнее инсталлированное (ориентируйтесь по дате).

Удалите его и пускайте ПК на перезапуск.

Далее, загрузите по ссылке утилиту «Show or hide updates».

Кликните «Hide updates» и выберите тот апдейт, который вы удалили с компьютера.

Жмите «Далее», чтобы программа скрыла отмеченные апдейты и ПК больше не загружал их.

Естественно, полностью заблокировать таким способом апдейт не выйдет, так как оно может подтянуться под другим KB-номером. Как отключить автоматическое обновление Windows 10, временно, чтобы оно не подтянулось в ближайшие пару дней?

Зайдите в «Центр обновления Виндовс» и перейдите в раздел «Дополнительные параметры». Здесь переведите ползунок «Приостановка обновлений» в положение «Включен».

Все возможные способы деактивации обновлений описаны в статье «как отключить обновление Windows 10».

После обновления Windows 10 система не запускается

Если после обновления Windows 10 не работает нормально, тормозит, появляются ошибки синего экрана с последующей перезагрузкой ПК – произошло повреждение системных файлов или же установленные файлы Виндовс 10 не совместимы с оборудованием.

Такое возможно, если что-то пошло не так при крупном обновлении версии Windows 10 (например, с 1809 до 1909). Тут обычное исправление с загрузкой чистой Винды не поможет.

Есть несколько решений устранения данной проблемы.

Восстановление в безопасном режиме

Зайдите в безопасный режим, который активируется в «Конфигурация системы».

Далее:

Запустите командную строку с админ правами и введите команду sfc /scannow.

По завершении перезагрузите ПК и проверяйте стабильность работы.

Если команда не смогла исправить все, используйте другое программное обеспечение:

Сочетанием Win+R вызовите строку и выполните команду rstrui

В появившемся интерфейсе ПО жмите «Далее».

Выберите «точку восстановления системы», которая создавалась до обновления.

Следуйте инструкции, чтобы вернуть систему к последней сохраненной точке.

Данная опция будет работать в случае, если предварительно была включена и настроена.

Довольно хорошие шансы на восстановления системы с помощью отката к предшествующей сборке, если после обновления Windows 10 не работает. Для этого рекомендовано:

Нажать Win+I и открыть «Обновление и безопасность».

Перейти в раздел «Восстановление» и кликнуть «возврат в исходное состояние».

Если же система нестабильна после установки крупной сборки, жмите «Вернутся к предыдущей версии Windows 10».

Исправление, если есть надпись на черном экране

Если Windows совсем не запускается, а вместо этого на черном экране присутствует текст «Boot failure» или в конце сказано «Press Ctrl+Alt+Del to restart» – это проблема с загрузчиком.

Вылечить его можно, с помощью загрузочной флешки Windows:

Установите такую флешку в компьютер, переставьте приоритеты для загрузки с нее, а не с жесткого диска и начните запуск.

Находясь в окне с кнопкой «Установить», кликните «Восстановление системы».

Затем нажмите «Диагностика» – «Доп. параметры» – «Восстановление при загрузке».

После этих операций загрузчик восстанавливается и Windows 10 снова может запускаться.

Исправления, если появляется логотип и ПК выключается

Если Windows 10 не запускается после обновления совсем, то эту неисправность необходимо решить с помощью подключенной загрузочной флешки Windows 10. По аналогии с предыдущим пунктом откройте «Дополнительные параметры», но теперь выберите «Восстановление с помощью файла образа системы» или «Вернуться к предыдущей сборке». Последний пункт подойдет для тех систем, что перестали работать после крупного обновления.

Не следует исключать и повреждение самого железа, в частности жесткого диска.

Заключение

Для устранения проблем, которые могут появиться после обновления системы, существует различные способы их устранения. Во многих случаях можно обойтись только собственными знаниями. В более тяжелых – знаниями и загрузочной флешкой Windows 10.