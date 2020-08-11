Онлайн менеджер для сайта в формате видео. Уникальная идея для бизнеса от российского стартапа!

Представляем вашему вниманию новейший онлайн менеджер для консультирования клиентов и проведения переговоров прямо на сайте, под названием — Видео-менеджер Garpix. Сервис создан российской IT-компанией Garpix. По утверждению разработчиков, он может полностью заменить использование федеральных номеров 8-800 и даже превзойти телефонию за счет дополнительных возможностей, оперативности и функции демонстрации экрана. Разберем подробно, как работает онлайн менеджер и кому подойдет. Читайте до конца, внизу будет ссылка на тест сервиса видео-менеджер.

Как выглядит новый онлайн менеджер в видео формате

Новый онлайн менеджер — это по сути видео-менеджер, который интегрируется на любую страницу сайта и представляет собой виджет, не отвлекающий посетителей от основных целей.

Принцип кардинально отличается от метода всплывающих окон и консультирования через чат-боты. Никаких навязчивых услуг. Никаких пустых комментариев.

Нажав на значок виджета, пользователь сможет в два клика связаться с оператором. Таким образом, он сам определяет необходимость видео-консультрования и время связи.

Как работает онлайн менеджер для сайта

Данный онлайн менеджер позволяет клиенту связаться с консультантом по видео-связи прямо на сайте. Для работы с инструментом сотрудникам компании необходимо выбрать страницы, на которых будет располагаться онлайн менеджер. Это могут быть какие-то конкретные разделы (например, каталог товаров) или все страницы сайта – цена от этого не изменится.

Все, что потребуется операторам для связи с потенциальными клиентами – интернет, компьютер или мобильное устройство и установленный мессенджер.

Вызов пользователя с сайта моментально поступает оператору. В том случае, если вопрос находится вне компетенции специалиста, звонок может быть переадресован другому оператору. В сервисе также возможно подключение к разговору нескольких сотрудников.

В онлайн менеджере есть функция демонстрации экрана, что позволяет внедрять сервис в тех сферах, где клиентам предлагаются услуги и техническая поддержка.

Онлайн менеджер — личный кабинет

Видео-менеджер – это не просто сервис для связи оператора с клиентами, а целый комплекс инструментов, предполагающий сложные решения и всевозможные интеграции. Так, разработчики предусмотрели возможность подключения личных кабинетов.

Клиент может не только совершать вызовы, но и отслеживать необходимую ему информацию. Личный кабинет при использовании онлайн менеджера – идеальное решения для b2b и b2c. Подключение к системе личных кабинетов особенно актуально для сферы бизнеса, где клиенты – крупные компании и корпорации.

При его подключении можно отслеживать статус пользователей и конкретных операций на сайте, а также собирать данные в базу. В личном кабинете отображаются все проведенные операции, переписка с оператором, записи разговоров, статусы покупок и многое другое.

Пользователь всегда может пересмотреть или переслушать свой разговор – таким образом условия сделки или купли-продажи чётко фиксируются, что удобно для обеих сторон.

Автоматизация и цифровизация бизнес-процессов

Путем создания новых цифровых инструментов взаимодействия с клиентом, можно в корне изменить работу с клиентами и взаимодействие с сотрудниками. Видео-менеджер – отличный помощник в автоматизации и цифровизации бизнес-процессов.

Внедрение сервиса позволяет анализировать клиентскую базу, грамотно распределять задачи и позволяет отслеживать статус заказов и покупок. Сейчас цифровизация бизнес-процессов является приоритетной для многих компаний.

Так, с помощью различных инструментов видео-менеджера можно уменьшить занятость сотрудников, избежать возвратов товаров, повысить лояльность клиентов.

Например, в личном кабинете пользователь может отслеживать заявки, что существенно снижает нагрузку на оператора. А также система содержит полную информацию о клиентской базе, позволяет хранить информацию о товарах и формировать полный перечень потребностей каждого клиента. Это экономит время и деньги.

Онлайн менеджер для сайта имеет полноценную CRM систему

Лучший способ правильно выстроить взаимоотношение с клиентом и организовать рабочий процесс – создание CRM-системы. Видео-менежер предполагает также внедрение работы с внутренней CRM системой.

Все обращения, которые поступают от пользователей сайта разделяются в личном кабинете сервиса на несколько категорий. Они имеют несколько вариантов статуса «На модерации», «Выполнено», «Отказано», «Предоплата» и т.д.

Этот инструмент позволяет систематизировать все обращения, поступающие в компанию и предполагает отслеживание статусов задач через личный кабинет.

ERP

Планирование ресурсов предприятия, грамотная постановка задач и четкое распределение обязанностей между сотрудниками с помощью видео-менеджера позволяет точно прогнозировать время работы, отслеживать графики, ставить цели и контролировать рабочий процесс.

Такую систему можно внедрить на любой ресурс и распределять задачи между сотрудниками сразу же после обращения пользователей через видео-менеджер.

Благодаря этой системе удается контролировать взаимоотношения с клиентами, что очень важно для любого бизнеса. В ERP-системе видео-менеджера операторам доступна вся необходимая документация по проектам и товарам – брифы, технические задания, таблицы и графики.

Еще один железный аргумент в пользу системы управления – сохранение всей необходимой информации. Даже если тот или иной сотрудник ушел из компании, то вся клиентская база не уйдет с ним, а останется в ERP- и CRM-системах.

Таким образом, видео-менеджер позволяет собирать в себе весь накопленный опыт предприятия, а также анализировать клиентскую базу и опыт продаж.

Почему в новом онлайн менеджере сделан упор именно на видео?

Видео-инструменты давно зарекомендовали себя в маркетинге и продажах. Лучше один раз показать товар, чем сто раз рассказывать о нем. И дело даже не в потраченном времени (хотя и в нем тоже). Вы можете сколько угодно говорить о достоинствах товара, который продаете, но какой в этом толк: если клиент формирует о нем собственные ожидания и представления. И эти представления не всегда могут совпадать с реальностью.

Текстовые описания и фото не передадут точных характеристик – реального размера, цветов и оттенков, функционала. Предварительная демонстрация товара по видео повышает лояльность клиентов и помогает избежать возврата товаров.

Использование видео применяется и в производстве. Так, с помощью видео-менеджера специалисты могут проводить внутренние консультации для своих коллег по сборке и обслуживанию машин и станков. Первичная дефектоскопия по видео позволяет проводить диагностику, что помогает избежать преждевременной поломки оборудования.

С помощью видео более эффективно и быстро осуществляться техническое сопровождение клиентов за счет функции демонстрации экрана.

А если нужно только аудио?

Применение видео-менеджера возможно также и в аудиоформате. Это удобно, потому что далеко не все пользователи и потенциальные клиенты готовы общаться во видео-связи.

Видео-менеджер можно настроить в зависимости от потребностей компании и от ориентации на целевую аудиторию – подключить видео- или аудиоформат, а также комплекс инструментов.

Сферы применения

Видео-менеджер разработан так, что он может легко адаптироваться под специфику любого бизнеса. Инструмент универсален: нет принципиальной разницы, в какой сфере и в каком направлении он будет применяться. Принцип везде одинаков.

Видео-менеджер уже успешно применяется в этих сферах:

– Медицинские услуги и ветеринария (телемедицина)

– Обучение в режиме онлайн

– Розничные и оптовые продажи

– Недвижимость и авто

– Техническая поддержка

– Финансы и страхование

– Металлургии

– Ресторации

– Книгоиздательстве

– Изготовлении мебели

– Логистике

– Аудите и консалтинге

Онлайн менеджер для сайта: цена и тарифы

Пользователям и потенциальным заказчикам предоставляется бесплатный тестовый период на две недели, который при необходимости может быть продлен в зависимости от специфики конкретного бизнеса.

Если вы не успели понять, нужен ли вам сервис, разработчики могут продлить тестовое использование на разумные сроки.

Тарифная сетка сформирована с учетом количества операторов, которые подключаются к работе в сервисе. Так, стартовый пакет можно оформить за 940 рублей в месяц – такой вариант могут рассмотреть для себя представители небольшого бизнеса, где будет на запросы пользователей отвечает один специалист.

На сайте представлены тарифы для малого, среднего и крупного бизнеса. Возможно индивидуальное подключение сервиса с неограниченным числом операторов.

Обнаруженные плюсы:

Возможность демонстрации преимуществ товаров и услуг с помощью видео-связи.

Функция демонстрации экрана – можно показать экран как пользователя, так и оператора.

Ненавязчивость. Отсутствие всплывающих окон и чат-ботов.

Возможность подключения нескольких операторов и переадресации вопросов другим специалистам.

Простота в использовании – посетителям сайта не нужно проходить регистрацию, набирать номера и использовать сторонние программы.

Видео-менеджер доступен со всех видов устройств – удобен как со стационарного компьютера, так и с мобильного телефона.

Низкие цены в сравнении с другими способами коммуникации и телефонией.

Обнаруженные минусы:

Дополнительная нагрузка на штатного ответственного сотрудника компании или необходимость привлечения новых специалистов, не до конца сформированная общая система мотивации для таких сотрудников.

Возможные проблемы со связью при плохом интернет-соединении.

Занятость менеджера в момент поступления видео-звонка. Такая проблема особенно актуально для стартового тарифа с одним оператором.

Несколько слов об уникальности и конкурентах

Несмотря на то, что видео широко применяется в продажах и менеджменте, и многие разработчики стремятся использовать его в своих проектах, можно говорить об уникальности Видео-менеджера от Garpix.

В отличие от разработок конкурентов, сервис универсален и может адаптироваться абсолютно под любой бизнес. Если конкуренты предлагают полностью готовый продукт, под который должен подстроиться бизнес, то здесь все наоборот. Видео-менеджер сам адаптируется под отдельно взятую компанию и специфические бизнес-процессы.

Подведем итоги

Сервис Видео-менеджер, разработанный российскими IT-специалистами Garpix, безусловно заслуживает внимания. Бесплатное тестирование (14 дней) позволяет понять, нужен ли сервис конкретному бизнесу. Его можно использовать как в видео- или аудиоформате, так и комплексно.

Установка сервиса проводится бесплатно: видео-менеджер интегрируется на сайт, откуда пользователь может связаться со специалистами в удобное для него время. Тарифы сформированы с учетом числа специалистов, которых можно подключить к работе – это позволяет не переплачивать и выбирать тариф с учетом целей компании и специфики целевой аудитории.

Переадресация звонков между специалистами помогает грамотно распределять запросы клиентов и оперативно отвечать на вопросы

Видео-менеджер универсален, подходит для любого бизнеса, имеет гибкую систему, способную адаптироваться под цели заказчика.

Специально для читателей нашего журнала, мы связались с представителями стартапа и попросили расширить тест версии. Вы можете бесплатно пользоваться профессиональной версией не 14, а 30 дней!

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